В Крым вложат более 300 млрд рублей, «АвтоВАЗ» снижает цены на свои автомобили и другие новости вторника

На 2,3% вырос ВВП России в прошлом году, согласно данным Росстата. Это максимальные темпы роста экономики, начиная с 2012 года. В абсолютных цифрах объем ВВП составил 103 трлн 626,6 млрд руб. На благосостоянии граждан это не отразилось, поскольку темпы роста обусловлены выросшим экспортом нефти и газа и сокращением импорта вследствие девальвации рубля.

Выручка «Аэрофлота» по итогам прошлого года выросла на 13% и составила 504,7 млрд руб. Чистая прибыль сократилась в 10,2 раза, составив 2,8 млрд руб. Наибольшее влияние на финансовые показатели оказал рост цен на топливо, который составил 47,7% по сравнению с прошлым годом.

Почти на 25% увеличился транзит газа в Европу через Украину в январе этого года, пишет «РИА Новости». Агентство напоминает, что в этом году истекает срок действия договора между Москвой и Киевом о газовом транзите. Еврокомиссия предлагает заключить новый договор сроком на 10 лет. Российская сторона заявляет, что переговоры возможны только после урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«АвтоВАЗ» снизил цены на всю линейку автомобилей семейства «Lada Vesta». Это снижение составило от 20 до 28 тыс. руб. в зависимости от типа автомобиля. В 2018 году «Lada Vesta» стала самой популярной машиной у россиян. Всего за 2018 год было продано 108,364 тыс. этих машин, что на 40% больше по сравнению с 2017 годом, сообщает «РИА Новости».

310 млрд руб. будет выделено из бюджета на развитие Крыма в ближайшие три года, передает «Интерфакс». Практически половина этой суммы придется уже на этот год. Средства будут потрачены на развитие транспортной и социальной инфраструктуры, электроэнергетику, обеспечение региона водой. Валовой региональный продукт Крыма увеличился на 55% по сравнению с 2015 годом. К 2022 году ставится задача его удвоения. На сегодняшний день в Крыму работают 1700 резидентов, которые должны инвестировать в экономику республики 75 млрд руб. и создать 45 тыс. новых рабочих мест.