В Кремле признали неэффективность правительства. Помощь от государства не получить 228 0 Экономика

Бизнес и граждане не могут воспользоваться заявленными мерами поддержки правительства, признал в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, правительство «недостаточно эффективно» реализовывает объявленные меры борьбы с последствиями коронавируса. Порядка 48% представителей малого и среднего бизнеса не смогли воспользоваться государственной поддержкой, сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП) России. Даже министру экономики в двух крупнейших банках отказали в получении «нулевых» кредитов на зарплату.