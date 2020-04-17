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В Кремле признали неэффективность правительства. Помощь от государства не получить
17 Апреля 2020 228 0 Экономика
Бизнес и граждане не могут воспользоваться заявленными мерами поддержки правительства, признал в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, правительство «недостаточно эффективно» реализовывает объявленные меры борьбы с последствиями коронавируса. Порядка 48% представителей малого и среднего бизнеса не смогли воспользоваться государственной поддержкой, сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП) России. Даже министру экономики в двух крупнейших банках отказали в получении «нулевых» кредитов на зарплату.
Много слова – мало дела
- Кремль фиксирует: «участники экономической жизни» и граждане России сталкиваются с проблемами, пытаясь получить государственную поддержку, о которой заявляет правительство Михаила Мишустина. Глава кабинета министров это понимает, отметили в Кремле, и «только вчера» занимался этим вопросом. Хотя граждане и экономика ждут от премьера круглосуточной деятельности в тяжелейшие для страны дни, когда она несет буквально военные потери.
- По словам министра экономики Антона Силуанова, правительство выделило на поддержку бизнесу 2,8% ВВП, или 3,1 трлн руб. В том числе на финансовую помощь предприятиям малого и среднего бизнеса в расчете одного МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения 90% рабочих мест. Однако 48% российских компаний не смогли получить эту поддержку, следует из опроса ТПП РФ, представители которой пообщались с 24 тыс. предпринимателей по всей стране.
- На сегодняшний день из-за объявленного властями режима самоизоляции (жесткого карантина, запрещающего 90% экономической деятельности) 46% предприятий не имеют возможности работать. 41% всеми силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату сотрудникам. Но при этом они не могут добиться государственной поддержки, которую, как утверждает правительство, оно уже им оказывает.
- Бизнес по-прежнему ищет решение проблемы арендных платежей (58% не могут ее оплатить) и удаленной работы (47% не могут ее организовать). Бизнес все так же просит объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы признать все отрасли пострадавшими от пандемии и дать возможность бизнесу воспользоваться пунктом о форс-мажоре. Но власти на это не пойдут, опасаясь банковского кризиса.
- Президент Владимир Путин потребовал от правительства 15 апреля начать подготовку новых мер поддержки экономики. Компании малого и среднего бизнеса должны быть включены в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Кабинет министров уже утвердил список из 11 отраслей. Кроме этого правительство обязано обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12130 руб. на одного сотрудника и предоставить им кредиты на пополнение оборотных средств. Ничего из этого по состоянию на 17 апреля не сделано.
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