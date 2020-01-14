«В кредите отказано». Почему банки стали все реже выдавать займы 116 0 Экономика

Банки все чаще стали отказывать россиянам в получении кредитов. По подсчетам Национального бюро кредитных историй, в 2019 году число одобренных заявок снизилось до минимума за два года. Все из-за борьбы властей с закредитованностью граждан и снижающихся доходов на протяжении шести лет. В 2020 году тенденция не изменится, а, по мнению некоторых аналитиков, темпы кредитования в перспективе будут соответствовать темпам роста доходов.