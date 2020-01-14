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«В кредите отказано». Почему банки стали все реже выдавать займы

14 Января 2020 116 0 Экономика
«В кредите отказано». Почему банки стали все реже выдавать займы

Банки все чаще стали отказывать россиянам в получении кредитов. По подсчетам Национального бюро кредитных историй, в 2019 году число одобренных заявок снизилось до минимума за два года. Все из-за борьбы властей с закредитованностью граждан и снижающихся доходов на протяжении шести лет. В 2020 году тенденция не изменится, а, по мнению некоторых аналитиков, темпы кредитования в перспективе будут соответствовать темпам роста доходов.

Отказы по ипотеке, кредитам и ссудам наличными

  • В 2019 году только 36,9% заявок на получение кредита были одобрены российскими банками, свидетельствуют данные НБКИ. Меньше всего кредитов было выдано в канун Нового года, когда, наоборот, количество ссуд традиционно растет – в декабре банки оформили 32,2% кредитов от общего числа поступивших заявок. Для сравнения: в 2018 году этот показатель достигал 41%.
  • По данным Объединенного кредитного бюро, общий объем выданных кредитов в 2019 году и вовсе был меньше – он составил 30-31% от всех заявок. Согласно статистике ОКБ, в 2018 году показатель находился на уровне 48%.
  • Тем не менее минимум 2015 года еще не достигнут, говорит гендиректор БКИ «Эквифас» Олег Лагуткин. По его словам, отказы заемщики чаще получают по ипотечным заявкам, автокредитам и ссудам наличными.

Почему отказывают

  • Банки проводят осторожную кредитную политику из-за действий ЦБ и слабой динамики доходов населения, поясняют в НБКИ. Центробанк неоднократно заявлял о росте рисков в сегменте розничного кредитования, а также росте уровня закредитованности граждан России. Глава Минжкономразвития и вовсе называл рост закредитованности причиной отсутствия экономического роста.
  • С 1 октября Центробанк ужесточил требования к кредитованию физических лиц. Банки и микрофинансовые компании теперь должны производить расчеты показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд более 10 тыс. руб. Чем выше ПДН клиента, тем больше капитала банка на выдачу такого кредита будет нужно. По мнению аналитиков Fitch, после того как был введен ПДН, нагрузка на организации выросла больше, чем ожидалось.
  • «Предупреждения регулятора о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли не только ушей, но и сознания банкиров», – считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, участники рынка действительно ужесточили требования к заемщикам. И не только из-за новаций ЦБ, но и по причине собственных опасений.

Жесткие банки

  • Многие игроки действительно начинают закручивать гайки для новых клиентов, хоть и постепенно, стараясь концентрироваться на работе с уже существующей клиентской базой, рассказывает вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. Он связывает это с ухудшением платежного поведения заемщиков, но не с мерами ЦБ.
  • А вот как отмечает директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов, ПДН не оказал влияния на уровень одобрения. Эту точку зрения поддерживает и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «На снижение одобрения повлияло само постепенное увеличение кредитной нагрузки потенциальных заемщиков».
  • По мнению Ульяновой из Moody’s, в течение всего 2020 года банки буду продолжать ужесточать условия отбора заемщиков, и происходить это будет на фоне сокращения кредитных ставок. «В конечном итоге года через два, полагаем, осознание насыщения рынка потребительским кредитом придет ко всем игрокам, и темпы роста этого сегмента будут более или менее сопоставимы с темпами роста номинальных доходов домохозяйств», – подытожила эксперт.

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Редакция "Капитала Страны"

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