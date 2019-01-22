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В Китае родились генетически модифицированные дети, в Минэкономразвития не заметили роста цен и другие новости вторника

22 Января 2019 384 0 События и факты
В Китае родились генетически модифицированные дети, в Минэкономразвития не заметили роста цен и другие новости вторника

Пекин подтвердил факт рождения детей с измененной ДНК. Генетически модифицированные дети появились в результате эксперимента ученого Хэ Цзянькуя, сообщает Xinhua. Подобные действия нарушают целый ряд китайских законов. Ученый объяснил свой эксперимент необходимостью борьбы с ВИЧ. По его словам, генномодифицированные дети будут не подвержены этому заболеванию. В итоге эксперимента одна из участвовавших в нем женщин родила генномодифицированных близнецов, а вторая до сих пор беременна.

Анатолий Чубайс рассказал об итогах 2018 года для корпорации «Роснано». В интервью ТАСС он отметил, что «Роснано» устойчиво вышла на прибыль и впервые заплатила дивиденды государству. Кроме того, «Роснано» инициировал создание в России центров ядерной медицины, которые будут заниматься диагностикой онкологических заболеваний. В прошлом году почти 100 тыс. человек из 10 регионов прошли подобную диагностику. Другой важнейший результат – создание в России индустрии возобновляемой энергетики. Объем инвестиций в этот сектор экономики составит, до 2024 года, почти 1 трлн руб., а его вклад в ВВП страны может приблизиться к 0,5%.

Повышение НДС до 20% «сдержано» сказывается на росте цен, утверждает Минэкономразвития. В первой половине января инфляция составила 0,65%. Согласно прогнозу ведомства рост ВВП России замедлится в 2019 году до 1,3%. Однако с 2020 года экономика пойдет в гору. В 2020 году ее рост составит 2%, в 2021 – 2023 годах – до 3,2%, а в 2024 году – 3,3%, что превышает аналогичный показатель, обозначенный в майском указе Путина.

Вести макроэкономической стабильности: внешний долг России снизился на 12% за 2018 год и составил 453,7 млрд долларов, сообщил Центробанк. Это минимальный показатель с апреля 2009 года. Из всей этой суммы 56 млрд приходится на долю государства, 398 млрд – на долю частных компаний и домохозяйств.

На рынке российского ритейла произошло заметное событие. В единый розничный бизнес объединились один из крупнейших дискаунтеров «Дикси», сеть магазинов «Бристоль» и сеть алкомаркетов «Красное и белое», передает ТАСС. Под перечисленными торговыми марками в России работает более 13 тыс. магазинов, при этом на долю сети «Красное и белое» приходится 5,559 тыс. магазинов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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