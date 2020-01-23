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В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина
23 Января 2020 222 0 Экономика
До 2024 года России потребуется найти 4,5 трлн руб. на выполнение социальных обещаний президента Владимира Путина, которые он сделал в послании Федеральному собранию 15 января. В текущем году, благодаря профициту, проблем с финансированием не ожидается, но в дальнейшем правительство Михаила Мишустина столкнется с необходимостью искать деньги на новые цели, пишут «Известия». Одни члены кабинета министров предлагают увеличить налоговую нагрузку на нефтяников и промышленников, другие – бороться за собираемость налогов с физических лиц.
В этом году без проблем
- В новом правительстве проблем с финансированием обещаний президента Путина в 2020 году не ожидают – на счетах казначейства скопились внушительные остатки за 2019 год. Также уверенность вселяет объем Резервного фонда правительства.
- Однако в 2021 году Михаил Мишустин и его кабинет министров столкнуться с первыми трудностями. Около 2 трлн руб. в федеральном бюджете можно будет найти, но вплоть до 2024 года на реализацию социальных целей президента придется находить дополнительные 500 млрд руб. ежегодно. И это при учете программы государственных займов.
- Профицит бюджета, который планируется таковым вплоть до 2023 года, тоже не поможет. Сверхприбыли от продажи нефти, как известно, по бюджетному правилу отправляются на пополнение Фонда национального благосостояния. Вряд ли правительству Мишустина удастся поменять политику в отношении ФНБ, изменить «цену отсечения» (сейчас она составляет 42,4 доллара за баррель) или вовсе – распечатать «кубышку».
- До конца 2020 года, по подсчетам премьера Мишустина, обещания Путина обойдутся в 450 млрд руб. для федерального бюджета. Всего же до 2024 года их цена составит 4,5 трлн руб.
- В связи с поиском дополнительных средств Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить до 11 февраля поправки в закон о федеральном бюджете. В результате этого маневра средства должны быть перераспределены внутри казны, но так, чтобы не затронуть уже имеющихся федеральных и региональных обязательств.
Где взять источники
- Дополнительным источником финансирования может быть отмена части налоговых льгот, считает близкий к Минфину федеральный чиновник. В 2020 году общая сумма льгот составляет 4,1 трлн руб., а к 2022 году их объем увеличится до 4,5 трлн руб.
- За увеличение фискальной нагрузки на нефтяные компании и промышленность высказывался помощник президента, а ныне первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он отмечал, что это даст дополнительные средства бюджету.
- Минфин видит и другие варианты: ужесточение требований к выплатам дивидендов со стороны госкомпаний и улучшение собираемости налогов, в том числе НДФЛ. Обе эти меры вряд ли дадут больше 100-150 млрд руб. в сумме. Поэтому подход Белоусова может быть более привлекательным. Учитывая, что глава Минфина Антон Силуанов утратил статус вице-премьера, его слово в этом споре не будет решающим.
Бюджет резать не будут
- В Минфине заверяют, что все дополнительные траты в связи с социальными инициативами Владимира Путина будут покрываться за счет федерального бюджета.
- В казначействе собираются использовать Резервный фонд, улучшать администрирование доходов и тщательнее анализировать остатки. Бюджетное правило ведомство менять не будет.
- Также Минфин планирует вести борьбу с серыми схемами выплаты зарплат и уклонением от уплаты налогов.
- Сейчас правительство решает задачу не как порезать бюджет, а откуда взять дополнительные средства, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Со стороны Минфина было заявление, что они не отказываются от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа. Не стоит рассчитывать на сокращение налогового бремени для рынка энергетики», – сказал аналитик.
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