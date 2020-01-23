В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина 222 0 Экономика

До 2024 года России потребуется найти 4,5 трлн руб. на выполнение социальных обещаний президента Владимира Путина, которые он сделал в послании Федеральному собранию 15 января. В текущем году, благодаря профициту, проблем с финансированием не ожидается, но в дальнейшем правительство Михаила Мишустина столкнется с необходимостью искать деньги на новые цели, пишут «Известия». Одни члены кабинета министров предлагают увеличить налоговую нагрузку на нефтяников и промышленников, другие – бороться за собираемость налогов с физических лиц.