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В какой российской провинции можно жить на одну зарплату?

1 Апреля 2019 117 0 Экономика
В какой российской провинции можно жить на одну зарплату?

В рейтинге самых высоких зарплат в малых и средних городах РФ первые места заняли регионы Сибири и Дальнего Востока, а последние – регионы Северного Кавказа.

Исследованием, которое провели эксперты РИА Рейтинг, не были охвачены имеющие статус субъектов федерации Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. «За бортом» осталась Республика Ингушетия, по которой не нашли релевантных данных.

В основу рейтинга положены данные Росстата о соотношении средней зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном городе и регионе.

В среднем жители провинции в 2018 году получали 34,5 тысячи рублей в месяц. Исключениями из правила «зарплаты в крупных городах выше, чем в маленьких» стали лишь Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Коми, Амурская и Еврейская автономная области, в которых развита преимущественно сырьевая экономика.

Лидеры и аутсайдеры

Ямало-Hенецкий автономный округ занял первое место в рейтинге. Ежемесячная средняя зарплата в здешних небольших городах составила 87 тысяч рублей. И это в 4,5 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе. На втором месте - Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в 79,2 тысячи рублей в 3,95 раза больше набора. Третье место заняла Магаданская область, в которой зарплата даже чуть больше - 81,4 тысячи рублей, но купить на нее можно чуть меньше, чем в Ненецком округе – она в 3,88 раза больше минимальной  потребительской  корзины.

На четвертой строке рейтинга Ханты-Мансийский автономный округ с зарплатой 65,2 тысячи рублей и соотношением 3,63 раза, на пятой — Сахалинская область с зарплатой 64,2 и соотношением 3,55.

Московская область заняла лишь десятое место, поскольку на  среднюю зарплату 48 тысяч рублей в месяц здесь можно  купить 2,9 фиксированного набора товаров и услуг. Жителям Подмосковья помогло «географическое положение» - местные работодатели оглядываются на столичные оклады, поскольку сотрудники всегда могут найти достойную альтернативу в Москве. Если, конечно, решатся тратить на дорогу по два-три часа в день.

А вот Ивановская область, хоть и находится не так уж далеко от Москвы, попала в пятерку аутсайдеров вместе с республиками Северо-Кавказского округа Карачаево-Черкесией, Дагестаном, Кабардино-Балкарией и Чечней. Во всех этих регионах средняя зарплата – около 20 тысяч рублей: от 19,7 до 20,6 тысяч.

Замыкает рейтинг Чеченская Республика, средняя зарплата в 20,4 тысячи рублей лишь в 1,35 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Абсолютно и относительно

Расслоение между регионами по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах по-прежнему велико. А вот между малыми и крупными городами разница уже не очень велика. В Ленинградской и Еврейской автономной области так и вовсе нет никакой разницы, а в Ненецком автономном округе, в Республике Коми, в Амурской области провинциалы и вовсе зарабатывают больше, чем жители региональных столиц – соответственно в 1,18, 1,2 и 1,3 раза.

Помимо сумм сильно разнится и темп роста заплат. В среднем по России он составил чуть более 10%. Но  были и рекорды. Например, в Республике Тыва средняя зарплата выросла аж на 35%, но при этом составила лишь 25,4 тысячи рублей. На 21,6% выросла зарплата в Республике Калмыкия, на 20,7% - в Республике Алтай, на 20% - в Астраханской области.

Самый низкий рост зарплат был и там, где люди живут небогато - в Республике Мордовия – на 6,7% ( 22,3 тыс рублей), в Белгородской  области – на 7,3% (27,2 тыс рублей), и там, где уже неплохо получают  - в ХМАО - на 6,3% (сумма – 65,6 тыс рублей), в Магаданской  области – на 5% (81,4 тыс рублей).

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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