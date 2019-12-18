В каких городах России в 2020 году больше всего вырастет зарплата?

Специалисты Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ спрогнозировали на следующий год стагнацию реальных доходов населения России, снижение уровня безработицы и рост реальной зарплаты на 2,5 процента.

Экономическая ситуация

В целом экономический прогноз на 2020 год, составленный на данных математического моделирования с использованием наблюдений за потребительской активностью россиян, не особенно оптимистичен.

Темпы роста российской экономики (1-1,5 процента) - вдвое ниже роста мировой экономики (3-3,3 процента).

С индексом потребительских цен в России может сработать принцип «упал - отжался». То есть после существенного снижения инфляции в этом году в следующем может произойти ее рост до уровня 5 процентов.

Доходы и зарплата

При этом реальные доходы населения в 2020 году не будут расти, а, возможно произойдет их небольшое снижение.

И это вполне закономерно, ведь сколько-нибудь существенного роста пенсий и социальных выплат не предвидится, доходными акциями большинство россиян так и не обзавелось, а от банковских депозитов у тех, у кого они есть, доход нынче минимальный.

Остается жить на одну зарплату. Найти работу не так уж сложно.

Уровень безработицы в России в 2020 году продолжит снижаться, хотя уже и не такими темпами как в этом году.

Но найти работу с хорошей зарплатой все сложнее.

Исследователи Финуниверситета полагают, что такой показатель как реальная зарплата (то есть номинальная за вычетом инфляции) в 2020-м в среднем по России увеличится на 2,5 процентов.

Региональный спектр

Но так будет не везде. По крупным городам с населением более 250 тыс. человек разброс в росте зарплат достаточно велик.

Максимальный рост ожидается в Чите, Тольятти и Ярославле – 3,8 процента, а также в Казани (3,7 процента), в Химках, Брянске, Уфе (3,6 процента).

В десятку лидеров также входят Набережные Челны, Воронеж и Кострома – 3,3-3,5 процента.

Но если макроэкономический прогноз оправдается, то даже такой рост зарплат не «перекроет» инфляцию 2020 года.

Еще сложнее придется жителям регионов-аутсайдеров.

Самый низкий рост зарплат - в Хабаровске, Новороссийске, Улан–Уде, Магнитогорске и Томске – от 1,5 до 2 процентов.

В Ставрополе, Новосибирске, Петрозаводске, Самаре и Чебоксарах, которые входят в десятку аутсайдеров, - рост 2,1-2,2 процентов.

«Златые горы» не светят даже столичным жителям. В Москве и Санкт-Петербурге намечается рост зарплат всего 2,5-3 процента. То есть такой же, как и в большинстве российских городов и регионов.

Уходящий год

Вся Россия переживает стагнацию. В этом году – практически такая же ситуация с реальными доходами и зарплатами.

За январь – август 2019-го в номинальном выражении доходы населения России выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Но роста реальных доходов нет – разве что на величину статистической погрешности.

Среднедушевой доход в размере менее 7 тыс. руб. в месяц имели в январе-сентябре 4,2% россиян, а в размере 7-10 тыс. руб. - 6,4%. Ситуация немного улучшилась по сравнению с 2018-м, когда эти показатели составляли соответственно 5% и 7,2%.

Но все равно десятая часть россиян имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Еще у 10,8% доходы в 10-14 тыс. рублей, у 13,8% - в 14-19 тыс. рублей. Таких находящихся на грани выживания граждан тоже стало чуть меньше. Среднедушевые доходы в 19-27 тыс. рублей имеют 18,5% россиян. Они по крайней мере, живут не впроголодь. В относительном достатке живут 24,6% с доходом в 27-45 тыс. рублей.

Только 9,6% россиян имеют доходы 45-60 тыс. рублей и еще 12,1% - свыше 60 тыс. рублей.

Средняя зарплата номинально выросла на 8,7% и к концу третьего квартала составляла 46,1 тыс. рублей в месяц.

Рост реальной заработной платы - около 2,5%. При этом ее покупательная способность снизилась на 6%.

К тому же в этом году сохраняется очень высокая дифференциация размера заработной платы как по регионам, так и по отраслям: от 135 тыс. рублей в месяц в сфере нефтегазодобычи до менее чем 21 тыс. рублей в производстве одежды, от 101,6 тыс рублей в Магаданской области до 24,5 тысяч в Республике Дагестан.

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