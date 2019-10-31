В Истре обсудили инвестиционное будущее малых городов России

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» прошёл международный форум «Малые города-сердце больших территорий». Его участники искали ответ на главный вопрос: малые города - это большие проблемы или большие возможности? Этот вопрос особенно актуален для России, в которой 800 из 1100 городов относятся к категории малых, поскольку их население не превышает 50 тысяч человек.

В малых городах России сегодня проживает 11% от всего населения страны - порядка 15,5 млн человек. И эксперты по праву считают недооценёнными возможности их развития. Спикеры форума озвучили такие проблемы как маятниковая миграция молодежи, нехватка рабочих мест, удаленность от транспортных узлов, отсутствие туристической и культурной привлекательности. Для решения этих проблем нужно развивать все сферы жизни малых городов, начиная от реставрации зданий культурного наследия и заканчивая строительством индустриальных кластеров.

Сегодня в России многое делается для развития малых городов. Ярким примером эффективной работы в этом направлении участники форума назвали Московскую и Калужскую области. Андрей Балук, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области, отметил, что в регионе есть три наиболее перспективные для инвестиций отрасли: оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность и недвижимость. Власти применяют целый ряд стимулов для привлечения инвесторов, в том числе, субсидии на уплату процентов по кредитам, предоставление земельных участков без проведения торгов. Московская область привлекательна для инвесторов и инноваторов, так как здесь сосредоточено большинство наукоградов центрального округа, работают 59 индустриальных парков.

Участники форума изучили опыт других стран по развитию малых городов, поскольку схожие проблемы есть в разных странах.

Почетный гость форума,Чрезвычайный и Полномочный Посол Непала в РФ Риши Рама Гхимири отметил, что власти этой страны для решения проблем бедности и оттока населения в мегаполисы выделили десять приоритетных городов и развивают их, показывая пример остальным.

Представители малых городов из Латвии Гунар Упениекс и Юрий Силов на примере городов Краслава и Даугавпилса рассказали о том, как эффективно можно использовать историческое наследие для развития туристического потенциала. Юрий Силов подчеркнул, что порой «малые города играют большие исторические роли» и очень важно возрождать легенды, развивать интерес к таким территориям. В качестве хорошего примера сохранения культурного наследия и ландшафта он привел восстановление Даугавпилсской крепости в Латвии, которое открыло новые возможности для привлечения инвестиций.

Как подчеркнул заместитель главы города Истра Алексей Кузнецов, форум стал площадкой для общения и обмена опытом между государственными деятелями и бизнесменами, одним из инструментов развития инвестиционного потенциала малых городов.Международный Истринский форум - первый в серии подобных мероприятий - доказав важность встреч и обмена опытом представителей малых городов.