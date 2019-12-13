В Госдуме оценили перспективы мониторинга дорожных камер

Накануне «Ростех» и «Глонасс» опубликовали результаты анализа эффективности стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. А за день до этого в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, отменяющий штрафы за превышение «средней скорости», которую высчитывают по показаниям дорожных камер.

Напомним, что проект закона был внесен на рассмотрение партией ЛДПР, которая считает неправомерным присуждение наказание водителю на основе предположений о нарушении. Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев, нарушение может быть приписано водителю из-за неверной расстановки камер вдоль дорожного полотна. Другим спорным моментом являются ошибочные штрафы за превышение скорости, которые возникают вследствие технических погрешностей - ведь камеры на наших дорогах отличаются по типу, способу фиксации и производителю.

Анализ, проведенный Ростехом наглядно показал, что наличие камер серьезно сказывается на повышении водительской дисциплины и заметно влияет на скорость транспортного потока. Он также позволяет спрогнозировать влияние камер на количество ДТП и разрешить многие спорные вопросы присуждения штрафов законопослушным водителям.

«У нас до сих пор не было показательной статистики, конкретно указывающей насколько тот или иной тип камер эффективен. Также много дискуссий вокруг необходимости снижения нештрафуемого порога нарушения скоростного режима, но данных о количестве нарушителей в этом пороге скорости и влиянии этих нарушений на ДТП опять же нет. Думаю, на все эти вопросы поможет ответить внедряемая совместным предприятием госкорпорации Ростех и АО «ГЛОНАСС» система контроля. Что в свою очередь не только позволит защитить права водителей, но и самым благоприятным образом скажется на повышении безопасности дорожного движения в стране», – уверен депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

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