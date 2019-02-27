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В два раза дороже. Откажется ли Россия от транзита газа через Украину?

27 Февраля 2019 504 0 Политика
В два раза дороже. Откажется ли Россия от транзита газа через Украину?

На сегодняшний день за транзит газа через украинскую территорию Россия платит больше, чем по другим маршрутам. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, в этом случае тариф выше в 2-2,5 раза. Такие расчеты заставляют задуматься о целесообразности контракта с Украиной, который заканчивается в этом году. Также Новака беспокоит состояние украинской газотранспортной системы. В решение газового вопроса свою лепту пытается внести Еврокомиссия, однако о возможном будущем договоре ничего пока не известно.

«Современная «Лада»

«Украинское направление является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен – он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты», – сказал Александр Новак в разговоре с Газетой.ру.

Важную роль в ценообразовании играет расстояние, на которое совершаются поставки газа. Оно измеряется от центра добычи до конечного потребителя. «Например, у нас центр добычи на сегодняшний день находится на Ямале, это Бованенковское месторождение. Маршрут «Северного потока-1» через Балтийское море оттуда до Германии на 1885 км короче, чем через украинскую ГТС», – отметил министр.

Второй фактор – состояние газотранспортной системы (ГТС). Украинской ГТС примерно пятьдесят лет. По мнению Новака, она находится в достаточно изношенном состоянии и требует значительных вложений. Многие эксперты называют ее состояние «критическим». Поэтому себестоимость транспортировки газа по «Северному потоку-1» сегодня обходится почти в 2 раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по газовой системе Украины.

«Какой смысл использовать «Жигули», если у вас есть современный автомобиль «Лада», например, если не говорить о каких-то иностранных моделях», – отметил министр.

Новак подчеркивает: строительство таких газотранспортных систем, как «Турецкий поток» и «Северный поток-2» основано на передовых технологиях. В частности, для новых газопроводов используются трубы большого диаметра.

Трехсторонние обсуждения

Вопрос о транзите газа после 2019 года обсуждался в январе в рамках трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии, которая прошла в Брюсселе. Однако стороны не достигли никаких договоренностей. Тем не менее, Еврокомиссия решила сделать сторонам свое предложение по будущему контракту, подробности которого пока держатся в тайне.

Тем не менее, кое-что известно. Основные пункты предложения от ЕК сводятся к следующему: во-первых, контракт необходимо подписать на срок порядка десяти лет, во-вторых, объемы должны стать привлекательными, в том числе для инвесторов, которые будут приглашаться для модернизации украинской ГТС. Продолжение трехсторонних обсуждений на уровне министров планируется в мае.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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