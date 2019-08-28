В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?

Около 4,8 млн га земель сельхозназначения Минсельхоз планирует ввести в оборот до 2024 года. как рассказали «Известиям» в ведомстве, это будет происходить также за счет изъятия участков, находящихся в собственности предпринимателей, но простаивающих без дела более трех лет. Подготовлен проект изменений в ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», который позволит Россельхознадзору более оперативно добиваться судебных решений об изъятии неиспользуемых участков. Предстоит создать четкий механизм работы в арбитраже, чтобы предотвратить применение коррупционных схем.

Стратегия вовлечения

Главная проблема заключается в том, что некоторые бизнесмены выкупали участки в перестроечное время и в начале 90-х по бросовым ценам. Сейчас эти земли используются как пассивный актив, но хозяйственной деятельности на них не ведется. Как правило, тактика собственников такова: подождать, как земля подорожает, после чего перепродать ее.

В разговоре с «Известиями» академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга рассказал, что в стратегии развития зернового комплекса РФ есть планы по выходу на производство 140–160 млн тонн зерна в год, а также по увеличению объемов экспорта. Этих показателей можно достичь, в том числе, распахав и засеяв брошенные земли. Эксперт отметил, что после разрухи 1990-х годов в АПК России было потеряно порядка 40 млн га пашни. Часть этой земли сегодня использовать и уже невозможно. «Есть довольно много участков, которые еще можно вернуть в оборот. Но для этого надо упростить процедуру изъятия участков, которые десятки лет не используются по назначению», — пояснил Юрий Лачуга.

Как отметил эксперт, в результате вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель с помощью новых посевных площадей можно будет увеличить объемы сельхозпродукции не только для внутреннего, но и для внешнего рынка.

Земельные поправки

По данным Россельхознадзора, общая площадь сельскохозяйственных земель в России составляет 385 млн га и около 12% из них не используется. За последние три года выявлено более 2,3 млн га брошенных участков, но вернуть в оборот удалось лишь треть - 748,6 тыс. га.

Как отметили в Минсельхозе России, в ближайшие пять лет по всей стране предстоит вернуть в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения. Это будет происходить, в том числе, и за счет изменения процедуры изъятия «у собственника застоявшейся» земли и ее дальнейшей продажи. Россельхознадзору больше не придется подтверждать факт неиспользования земельных участков по назначению в течение трех лет. Критерии для определения фактов использования или неиспользования земли должно утвердить правительство.

Чиновники Минсельхоза считают, что изменения в законодательствепозволят сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных и заросших кустарником земельных участков.

В Минсельхозе подчеркнули, что поправки закон не ущемят интересы дачников и владельцев «шести соток» - новые нормы не относится к садово-огородным участкам, ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, к участкам, на которых расположены объекты недвижимости. Даже нерадивых хозяев-бизнесменов постараются не обидеть – бывшим собственнику участка выплатят сумму, полученную от продажи на торгах изъятой земли.