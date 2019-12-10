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Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году

10 Декабря 2019 75 0 Экономика
Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году

В 2020 году в России не будет массовых сокращений рабочих, а в каждой четвертой компании повысят зарплату. Опрос портала HeadHunter показал, что половина компаний собирается сохранить численность сотрудников на текущем уровне, сократят штат только 2,8% опрошенных предприятий. В то же время опрос портала «Работа.ру» выявил, что 25% компаний уже наметили повышение зарплат сотрудникам. Интерпретируя данные исследований, Газета.ру пишет, что это говорит о восстановлении экономики, а о том, что на рынке не хватает квалифицированных кадров.

Увольнений не будет

На рынке труда в России прослеживаются небольшие улучшения – об этом свидетельствуют последние опросы HeadHunter и «Работа.ру».

  • Более 43% компаний, согласно «Банку данных заработных плат» HeadHunter, в 2020 году расширят штат сотрудников. Еще половина сохранит прежнюю численность персонала. Только 2,8% пойдут на сокращения.
  • Настроение компаний резко поменялись – еще в октябре каждая десятая компания, принявшая участие в опросе HeadHunter, допускала возможность массовых сокращений. Тем не менее в 2018 году об этом говорили руководители каждой пятой компании.
  • Рекрутеры соглашаются с выводами HeadHunter. Директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова подтвердила, что по ее прогнозам массовых увольнений в 2020 году не предвидится. Набор сотрудников будет идти для развития цифровых направлений бизнеса, онлайн торговли, служб доставки и выдачи товаров.
  • Однако, по словам Волковой, спрос на сотрудников не может расти быстрее, чем экономика, которая показывает положительную динамику только в отдельных сегментах. В целом российский рынок стагнирует, что говорит о незначительной потребности в новых сотрудниках. Все это не отменяет точечной оптимизации.
  • Противоположная ситуация оказывается в высокотехнологичных организациях, где многие процессы автоматизированы – здесь сокращений практически не планируется. «Скорее всего, мы увидим перетекание и замещение одних компетенций другими в рамках одной компании», – предупредили эксперты «Работы.ру».

А что же зарплаты?

  • Количество компаний, которые планируют увеличить заработную плату своим сотрудникам, существенно выросло. Итоги опроса «Работа.ру» показали, что 25% работодателей уже планируют повышение зарплат в 2020 году, а вот 35% делать этого не будут. В 2018 году компаний, планирующих рост зарплат, было 18%.
  • Комментируя итоги опроса, заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков отметил, что число работодателей, не готовых поднимать зарплаты сотрудникам, в этом году резко снизилось.
  • Позитивная динамика еще раз говорит о том, что в российских компаниях сегодня идет борьба за лучшие кадры. «Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎– резюмирует эксперт.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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