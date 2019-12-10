Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году 75 0 Экономика

В 2020 году в России не будет массовых сокращений рабочих, а в каждой четвертой компании повысят зарплату. Опрос портала HeadHunter показал, что половина компаний собирается сохранить численность сотрудников на текущем уровне, сократят штат только 2,8% опрошенных предприятий. В то же время опрос портала «Работа.ру» выявил, что 25% компаний уже наметили повышение зарплат сотрудникам. Интерпретируя данные исследований, Газета.ру пишет, что это говорит о восстановлении экономики, а о том, что на рынке не хватает квалифицированных кадров.