«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

Российские миллиардеры увеличили свои личные состояния на 11% за год – больше, чем самые богатые люди США (7,5%), Великобритании (3,5%) и любой другой страны, сообщает Bloomberg. Между тем, по данным Credit Suisse, число долларовых миллионеров в России за год выросло на 30%, или на 40 тыс. человек. При этом 82% национального богатства России находится у 10% ее граждан.





Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: Богатые – богатеют, а бедные – беднеют. Это базовый принцип капитализма. Впрочем, при наличии заметного экономического роста, уровень жизни населения также начинает повышаться, как это было у нас в начале 2000-х. Как следует из экономической теории, увеличение числа миллионеров является позитивным сигналом. За ним должен последовать и общий рост доходов населения. Следует отметить, что средняя зарплата в России все-таки растет. Например, в 2013 году она была ниже 30 тыс. руб., а сейчас достигла 42,2 тыс. руб. В пересчете на доллары США она, конечно, сейчас пониже процентов на 30, но тенденция позитивная. Касаясь вопроса, почему же богатеют богатые, я полагаю, что этому способствует рост мировых цен на углеводороды, металлы и прочее сырье, которое Россия экспортирует. Нефть сейчас почти на 40% дороже, чем в прошлом году.

Я полагаю, что неравенство в России обусловлено условиями приватизации в середине 90-х годов. Однако я не вижу в этом ничего страшного. Неравенство измеряется коэффициентом Джини. В США и Японии он больше, чем у нас, а в странах Евросоюза – меньше. По моему мнению, основанному на коэффициентах Джини, если в России снизить неравенство до европейского уровня за счет повышения налогов для долларовых миллиардеров и миллионеров, то благосостояние бедных россиян может увеличиться процентов на 20%. Это некий резерв, который, теоретически, может использовать правительство. Ведь это очень хорошо, когда есть пространство для маневра в экономике.

По моему мнению, сейчас не следует менять условия распределения национального богатства, так как средства должны аккумулироваться для целей ускорения экономики. На фоне фактической стагнации ВВП, имеет смысл задуматься об инвестициях в производство и инфраструктуру. Нужно брать пример с Китая, где рост зарплат и доходов населения начался лишь после мощнейшего развития экономики, а не до того.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Держатели крупных капиталов, полагаю, прилагают немалый труд к тому, чтобы их удержать и преумножить, и труд этот первичен по отношению к остальным факторам, таким как близость к источникам важной для рынков информации, простое везение, укрепление административного ресурса и так далее. Государство, делая ставку на доминирование в экономике, также способствует укрупнению капитала, сращиванию его с капиталом госкомпаний, образованию монополий, извлекающих сверхприбыль в своих нишах. В обществе образуются кланы, срастающиеся с силовыми структурами и получающие таким образом возможность вести экономическую деятельность практически без риска, имея непробиваемую защиту как с точки зрения права, так и с точки зрения источников финансирования, а также возможности давить на конкурентов. Конечно, расслоение общества по доходам способствует остановке многих социальных лифтов, но ведь и в крупнейшей экономике мира – США – дела с расслоением обстоят едва ли не хуже.

Индекс Джини отражает имущественное расслоение в обществе от 1 до 100, где 1 – наименьшая степень расслоения, а 100 – наивысшая. Россия по индексу Джини находится на отметке 41.2. Лучше всего в мире этот показатель у Финляндии – 21.5, хуже всего – в Лесото 62.5, по соседству с Россией находятся: Кот Д’Ивуар (41.5), Мадагаскар (41), Аргентина (42.7), Израиль (42.8). У США индекс Джини выше, чем в России, составляет 45.

Расслоение общества по доходам является, таким образом, естественным диалектическим процессом в любом обществе, но задача развитой демократии состоит в том, чтобы нивелировать вредные последствия расслоения, с одной стороны, и не загубить свободу предпринимательства и здоровое стяжательство – с другой стороны. Не нужно демонизировать концентрацию богатства в руках ограниченного круга граждан – так было всегда в истории человечества. Государство, между тем, мне кажется, вообще не волнует этот вопрос, оно интересуется другим: как контролировать денежные потоки тех самых крупных держателей богатств, и оно сейчас активно чистит банковский сектор именно с этой целью.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Стоит отметить одну закономерность – СССР и США в XX веке противостояли друг другу как две сверхдержавы с разным политическим и экономическим курсом, сейчас гонка вооружений сошла на нет, курсы вроде как сравнялись, но противостояние все равно никуда не исчезло, оно лишь трансформировалось. При этом именно РФ и США по уровню роста благосостояния долларовых миллиардеров в своем противостоянии вырвались вперед и обогнали Европу и другие заметные страны. Т.е санкции санкциями, а обогащение по расписанию. При этом в этот раз совокупное состояние десяти самых богатых россиян обогнало американских граждан – россияне приумножили свое состояние с начала года на 10,8% и не пустили американцев вперед, те смогли приумножить богатство лишь на 7,5%, далее уже идут граждане Британии – но там рост совсем скромный – лишь 3,4%. Европейцы так наоборот потеряли – французские миллиардеры потеряли 0,8%, шведы вовсе ощутимые 4,6%, швейцарцы – где, казалось бы, стабильность процветает, не досчитались 5,4% от своих богатств. Китайские бизнесмены из этого рейтинга оказались аутсайдерами номер один – состояния сократились на 27,6% – о чем это все говорит? О том, что стабильность в экономической структуре, благосостояние граждан, успешность на политической арене или производственный регулярный рост – не являются основными драйверами в росте благосостояния самых богатейших людей планеты, а вот их страновая принадлежность, как видно из рейтинга Блумберга, играет роль довольно высокую. В Европе очень высока роль социальной ответственности любого бизнеса, поэтому там миллиардеры, скорее всего, в текущих условиях продолжат и дальше наблюдать как их состояние тает, тоже самое можно сказать и про Британию, поскольку помимо того, что там не наблюдается позитивных изменений в экономике, много портит процесс выхода из ЕС – Brexit. А вот о США и РФ такого сказать нельзя, поскольку в этих странах, при всем очевидном различии, интересы крупного бизнеса стоят особняком от экономической реальности.

Учитывая, что РФ обладает высоким сырьевым потенциалом и очень большой территорией, не стоит сомневаться, что в ближайшие годы ситуация кардинально поменяется, скорее концентрация богатств продолжит скапливаться вокруг все той же заинтересованной небольшой доли граждан. Что же касается вопроса о справедливости такого расположения дел, то здесь можно рассуждать очень долго и все равно не найти справедливого ответа. С одной стороны, власть всей душой за простых граждан, но негласно (и ее действия это подтверждают эту мысль) – готова и дальше поддерживать олигархический слой, поскольку большая часть бюджета по-прежнему сильно зависима от тех же самых сырьевых доходов.

Это можно назвать политикой двойных стандартов, которую будет крайне сложно искоренить еще очень длительный период времени.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Крупный капитал, в силу своих размеров и реальных активов, имеет свойство в моменты экономических потрясений перераспределять в свою пользу и большее количество ресурсов, поэтому падение в общих показателях не означает снижения по конкретным направлениям. Пример – реакция на новости в крупном бизнесе происходит быстрее, а привлекаемые ресурсы на поддержку или развитие позволяют в кризисное время получить существенно больший доход от обладания информацией служебного пользования и специалистами в компаниях. В то же время, можно отметить, что иностранные фонды снова проявляют интерес к отечественным активам и около 1,5 млрд долларов были вложены в последнее время для получения диверсификации собственных портфелей. Рубль продолжает укрепление, невзирая на «помощь» ЦБ РФ и санкции.

Конечно, концентрация большей части активов в свободном пользовании у небольшого количества граждан вызывает опасения. Но, напомню, что около 70% экономики так или иначе принадлежит государству или контролируется им. Кроме того, развитие новой формации общества в России только начинается, поэтому неизбежны перекосы в распределении средств и активов, а через такую же ситуацию прошли все страны. И все государства в долгосрочной перспективе разными способами меняют соотношение активов более равномерно по всему обществу. Рост неравенства неприемлем не только бедным, часть которых просто не хочет развиваться в современном мире, но и богатым, которые не хотят в один прекрасный момент узнать, что они все наворовали или недостаточно демократичны, поэтому только конфискация поможет решить вопрос. В итоге, в долгосрочной перспективе, богатые сами через различные институты (благотворительность, поддержка различных проектов) делятся накопленными средствами, но только по конкретным делам. Если же их нужно уговорить, то государство всегда готово поднять налоги или попросить поддержать определенный проект.

Государство может ускорить процесс распределения средств, особенно сейчас, когда активы за рубежом подвергаются большей опасности, чем здесь. Требуется поддерживать институты передачи средств от богатых к бедным (активной частью), т.е. не напрямую создавать, а помогать юридически и политически благотворительным фондам и проектам с государственно-частным партнерством (сейчас это все работает, нужно повышать эффективность имеющихся мер). Кроме того, для богатых можно создать норму по налогу на богатство с повышенным коэффициентом, если нет определенного количества проектов по развитию экономической и социальной жизни граждан. Простое повышение налогов проблему не решит, поскольку пример Франции (богатые сменили юрисдикцию и перестали платить налоги по большинству пунктов) и других стран Европы показал - отпугнуть капитал легко (выбраться он сможет всегда), а вот вернуть будет сложно. Только планомерное развитие институтов перераспределения ресурсов и вовлечение граждан в развитие экономической жизни государства (развитие финансового рынка) помогут пройти путь к равномерному (по способностям) распределению активов.