Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России

Россию ждет климатическая катастрофа – такой прогноз сделали норвежские ученые, проанализировав регион Баренцева моря. В исследовании, опубликованном в Natural Climate Change, говорится, что в северной части акватории моря наблюдается нарушение климатического цикла. Резкие климатические изменения, по словам ученых, могут привести к самым плохим последствиям. Собственно акватория Баренцева моря относится к юрисдикциям Норвегии и России, поэтому последствия, о которых говорится в исследовании, коснутся обеих стран.

«Горячая точка»

Как выяснили ученые, арктический климат в регионе Баренцева моря скоро может измениться на более теплый, которые более присущ атлантической климатической системе. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные за период 1970-2016 годов. Выяснилось, что объем пресной воды, которую Баренцево море получает в результате таяния льдов, сокращается, что приводит к нарушению баланса соленой и пресной воды.

Исследователи поясняют, что само Баренцево море можно поделить на две части, в каждой из которых свои климатические условия – северная (холодная) и южная (более мягкая). Экосистема северной части региона напрямую зависит от ледяного покрова. Если климатический цикл находится в нормальном состоянии, то происходит таяние ледяного покрова, и море насыщается пресной водой, которая в зимнее время снова образует ледяной покров. Однако теперь, как заявляют ученые, холодные воды отступают на север.

В исследовании также говорится, что потепление на Баренцевом море – процесс необратимый. Из-за уменьшения количества пресной воды в Арктике произошло образование так называемой «горячей точки». Все эти климатические изменения губительно сказываются на экосистеме моря. «Такой сдвиг будет иметь неизвестные последствия для экосистемы Баренцева моря, в том числе для связанных со льдом морских млекопитающих и запасов промысловых рыб», – говорится в исследовании.

Что думают в WWF

Прогноз ученых прокомментировал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. В беседе с RT он отметил, что воды Атлантического океана, действительно, становятся теплее, и в северной части Баренцева моря это имеет отношение к воздействию человека на климат. «А значит, это не пройдет завтра – это будет длиться как минимум в течение всего XXI века… Теоретически, с одной стороны, могут быть большие рыбные запасы. С другой стороны, всевозможные атмосферные процессы способны приводить к тому, что гораздо больше будет опасных метеорологических явлений, например сильных штормов», – отметил эксперт.

Кроме этого, как заявил Кокорин, потепление климата в Баренцевом море скажется на температурном фоне и в других частях света. По его словам, весь парадокс состоит в том, что из-за потепления Арктики происходит более активное перемещение воздушных масс в меридиональном направлении. «Так называемые ныряющие циклоны идут из Арктики вниз, ныряют южнее и приносят воздух очень теплый для Арктики, но холодный для европейской части России, Европы и США. То есть получается, что теплая, но более активная Арктика – это холода и непогода в умеренных широтах», – поясняет представитель WWF.

Кокорин подчеркивает, что к тому, что происходит в Баренцевом регионе, надо относиться очень серьезно. Тем не менее, говорить, что это именно климатическая катастрофа, еще рано.

Почему говорить о катастрофе рано

«Говорят, что в XXII веке возможен коллапс Гольфстрима (теплое морское течение в Атлантическом океане. — RT), то, что тогда случится? В Мурманске, например, будет климат Магадана. Это катастрофа или нет? На мой взгляд, все же нет. Хотя, конечно, это очень серьезные вещи. Человек воздействует на климат – это факт, причем воздействует сильно», – говорит Кокорин.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Института глобального климата и экологии Сергей Семенов. По его словам, изменения климатического режима, безусловно, будут, но говорить о «катастрофе» в случае с Баренцевым регионом неуместно: «В какой степени они серьезны для локальной экосистемы, в какой степени они имеют последствия для других систем, находящихся в отдалении от этих регионов, – вот это предмет исследования», – отмечает он.

Так же считает и координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. По словам эксперта, климат в северной части Баренцева моря может меняться десятилетиями. Что касается «норвежского предсказания» о катастрофе, то эта версия, как считает эксперт, интересна. Однако ученые не назвали конкретных сроков катаклизмов, что означает – «у обитателей Баренцева моря и России в целом будет время, чтобы подготовиться к такой климатической трансформации».