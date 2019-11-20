Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 НОЯ, 15:15 МСК
USD (ЦБ)    64,0213
EUR (ЦБ)    70,8524

20 НОЯ, 15:15 МСК
USD (ЦБ)    64,0213
EUR (ЦБ)    70,8524
Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.
﻿

Ущерб на сто миллиардов. В МВД России подвели итоги борьбы с коррупцией

20 Ноября 2019 21 0 Общество
Ущерб на сто миллиардов. В МВД России подвели итоги борьбы с коррупцией

Выяснилось, что по коррупционным делам, которые были завершены в России за восемь месяцев этого года ущерб составил порядка 102 млрд рублей. По словам представителя ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Севастьянова, общая сумма ущерба, который удалось возместить, составила 27 млрд рублей.

Статистика преступлений

За восемь месяцев текущего года правоохранители выявили 18,4 тысяч преступлений коррупционного характера, из которых 5,5 тысяч были совершены в крупном или особо крупном размере. Как сообщает ТАСС, статья с соответствующими данными  вышла в газете «Полиция России». В публикации говорится о том, что общий объем материального ущерба по завершенным делам составил около 102 миллиардов рублей.

Сообщается, что был возмещено  27 миллиардов рублей ущерба, нанесенного  коррупционерами.

Как рассказал замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов, всего было завершено порядка 15 тысяч дел. Из них около 1,6 тысячи – преступления, которые совершили группы лиц по предварительному сговору. Еще 632 преступления совершены в составе орггруппы или преступного сообщества. Также, по информации представителя МВД, было установлено порядка восьми тысяч лиц, которые совершили преступления. К уголовной ответственности удалось привлечь около 6,5 тысяч человек.

Три тысячи взяток

Если говорить о должностных преступлениях, то за период с января по август правоохранители выявили порядка трех тысяч преступлений, совершенных должностными лицами. Эти лица, как уточняется, были пойманы на взяточничестве. Из этого количества 805 преступлений было совершено в крупном или особо крупном размере.

До уголовной ответственности «дошла» одна из трех тысяч человек.

«По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, а добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму полтора миллиарда рублей», - уточнил Севастьянов.

Кроме этого, по словам Севастьянова, за восемь месяцев было зафиксировано три тысячи случаев дачи взяток, из которых 399 - в крупном или особо крупном размере. По информации представителя МВД РФ, обнаружено 1,8 тыс. взяткодателей, из которых 1,2 тыс. были привлечены к уголовной ответственности.

Зафиксировано также около тысячи случаев посредничества во взяточничестве, включая те, которые были совершены в крупном или особо крупном размере – таких оказалось 386. Из 462 человек, которые совершили преступления, были привлечены к уголовной ответственности 276 человек.

«По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму более 128 млн рублей», - подвел итог работы по этой категории преступлений замначальника управления МВД.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Не прощаясь. Когда наш друг от нас навек уходит...

Не прощаясь. Когда наш друг от нас навек уходит...
Наука и технологии

Космические траты. Почему бюджет НАТО оказался в 20 раз больше оборонных расходов России?

Космические траты. Почему бюджет НАТО оказался в 20 раз больше оборонных расходов России?
Политика

Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?

Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?
Исследования

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
Общество

Узнай, страна

На Таймыре инвестируют $15 млрд в крупнейшее в мире производство металлов платиновой группы

На Таймыре инвестируют $15 млрд в крупнейшее в мире производство металлов платиновой группы

В Забайкалье запущена новая турбина на Читинской ТЭЦ-1 за 0,7 млрд рублей

В Забайкалье запущена новая турбина на Читинской ТЭЦ-1 за 0,7 млрд рублей

В Ростове-на-Дону стартует реконструкция портового терминала за 1 млрд рублей

В Ростове-на-Дону стартует реконструкция портового терминала за 1 млрд рублей

В Волгоградской области завершена реконструкция гидросооружений Волго-Донского судоходного канала

В Волгоградской области завершена реконструкция гидросооружений Волго-Донского судоходного канала

Новости дня

14:38 Киев решил взыскать с России более $50 млн за потерю портов в Крыму Киев решил взыскать с России более $50 млн за потерю портов в Крыму
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
13:58 Роскачество рассказало, как защититься от мошенничества при покупках в интернете Роскачество рассказало, как защититься от мошенничества при покупках в интернете
13:31 В Кремле прокомментировали призыв Эстонии к России вернуть территории В Кремле прокомментировали призыв Эстонии к России вернуть территории
12:22 Таллин требует, чтобы Россия вернула Эстонии «отнятые» территории Таллин требует, чтобы Россия вернула Эстонии «отнятые» территории
11:05 Cкафандр астронавта НАСА протек при выходе в открытый космос Cкафандр астронавта НАСА протек при выходе в открытый космос
09:47 Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
08:39 Совфед предлагает россиян штрафовать за ночной шум Совфед предлагает россиян штрафовать за ночной шум

Узнай, страна!

14:23 На Таймыре инвестируют $15 млрд в крупнейшее в мире производство металлов платиновой группы На Таймыре инвестируют $15 млрд в крупнейшее в мире производство металлов платиновой группы
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter