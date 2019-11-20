Ущерб на сто миллиардов. В МВД России подвели итоги борьбы с коррупцией

Выяснилось, что по коррупционным делам, которые были завершены в России за восемь месяцев этого года ущерб составил порядка 102 млрд рублей. По словам представителя ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Севастьянова, общая сумма ущерба, который удалось возместить, составила 27 млрд рублей.

Статистика преступлений

За восемь месяцев текущего года правоохранители выявили 18,4 тысяч преступлений коррупционного характера, из которых 5,5 тысяч были совершены в крупном или особо крупном размере. Как сообщает ТАСС, статья с соответствующими данными вышла в газете «Полиция России». В публикации говорится о том, что общий объем материального ущерба по завершенным делам составил около 102 миллиардов рублей.

Сообщается, что был возмещено 27 миллиардов рублей ущерба, нанесенного коррупционерами.

Как рассказал замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов, всего было завершено порядка 15 тысяч дел. Из них около 1,6 тысячи – преступления, которые совершили группы лиц по предварительному сговору. Еще 632 преступления совершены в составе орггруппы или преступного сообщества. Также, по информации представителя МВД, было установлено порядка восьми тысяч лиц, которые совершили преступления. К уголовной ответственности удалось привлечь около 6,5 тысяч человек.

Три тысячи взяток

Если говорить о должностных преступлениях, то за период с января по август правоохранители выявили порядка трех тысяч преступлений, совершенных должностными лицами. Эти лица, как уточняется, были пойманы на взяточничестве. Из этого количества 805 преступлений было совершено в крупном или особо крупном размере.

До уголовной ответственности «дошла» одна из трех тысяч человек.

«По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, а добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму полтора миллиарда рублей», - уточнил Севастьянов.

Кроме этого, по словам Севастьянова, за восемь месяцев было зафиксировано три тысячи случаев дачи взяток, из которых 399 - в крупном или особо крупном размере. По информации представителя МВД РФ, обнаружено 1,8 тыс. взяткодателей, из которых 1,2 тыс. были привлечены к уголовной ответственности.

Зафиксировано также около тысячи случаев посредничества во взяточничестве, включая те, которые были совершены в крупном или особо крупном размере – таких оказалось 386. Из 462 человек, которые совершили преступления, были привлечены к уголовной ответственности 276 человек.