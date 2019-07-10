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Уроки истории. Россия призывает США противостоять нацизму общими усилиями

10 Июля 2019 69 0 Политика
Уроки истории. Россия призывает США противостоять нацизму общими усилиями

В своей статье для National Interest посол России в США Анатолий Антонов обратился с призывом к Вашингтону: пересмотреть свое отношение относительно резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма, который разжигает в мировом обществе расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию и нетерпимость. На сегодняшний день осталось только две страны, которые выступают против этой резолюции: это США и Украина. А российские и германские ученые выпустили совместный труд, в котором изложен единый взгляд на события второй мировой войны.

Вольготные неонацисты в США

В 2020 году отмечается 75-летие со дня разгрома нацистской Германии. «В США существует немало мест, которые напоминают об общей для наших народов истории борьбы с нацизмом»., - пишет Анатолий Антонов в статье «Историю нельзя переписывать – ее нужно чтить».

Российский посол также обратился к призывом остановить снос памятников, посвященным борцам с фашизмом, отметив, что эти явления все чаще наблюдаются на Украине, в странах Балтии и Польше. «Политика толерантности по отношению к неонацистам недопустима. В современном мире недопустимыми являются такие понятия как «марш нацистов и коллаборационистов на улицах европейских городов», - подчеркивает российский дипломат.

Разочарование вызывает и тот факт, что в США «вольготно себя чувствуют неонацистские организации», которые прячутся за первой поправкой к американской Конституции. В стране спокойно устанавливаются памятники так называемым «героям», которые причастны к этническим чисткам, и нацистским пособникам, имеющих прямое отношение к Холокосту.

Вашингтон часто выступает в ООН против резолюций, осуждающих так называемую героизацию нацизма. Документы аналогичного содержания, начиная с 2005 года, принимаются в ООН ежегодно. Однако последние несколько лет против резолюций высказываются только две страны – США и Украина. «Даже Канада решилась пересмотреть свое отношение к этой проблеме, теперь – очередь за Вашингтоном»,- пишет Антонов.

Нацизм в Балтии

9 июля в Женеве во время 41-й сессии Совета ООН по правам человека российская сторона представила доклад о героизации нацизма в странах Балтии. Как сообщает ТАСС, один из историков и соавторов документа Александр Дюков убежден, что политика, которая проводится в отношении прославления нацистских преступников «позволяет поставить вопрос об ответственности этих государств за некоторые из совершенных преступлений».

Эксперт также отметил, что сегодня существует необходимость добиваться того, чтобы Латвия исполняла положения Терезинской декларации, принятой еще летом 2009 года. Дюков также напомнил, что у России есть право «преследовать еще живущих нацистских преступников в странах Балтии». Он уточнил, что речь идет о тех, кто воевал в коллаборационистских подразделениях и формированиях СС.

Напомним также, что в декабре прошлого года на Генассамблее ООН был принят российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других видов практик, «которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости».

Как напоминают «Известия», в этом документе заявляется о беспокойстве в связи с героизацией нацистского движения и экс-членов «Ваффен-СС». Речь идет в том числе и о воздвижении памятников, посвященных их памяти. Эту резолюцию поддержало 120 стран, против проголосовало 54, включая США и Украину, еще две страны воздержались.

Общий том России и Германии

Примечательно, что российские и немецкие историки одинаково смотрят на факт германской агрессии и на роль, которую сыграла битва под Сталинградом в разгроме фашизма. Схожие взгляды ученых есть  даже на самые спорные моменты в истории XX века. В частности, это нашло отражение в новом учебном пособии, которое было создано для преподавателей России и Германии.

Речь идет о трехтомнике «Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX вв.», который посвящен взаимоотношениям двух стран в XVIII–XX веках. Авторами пособия являются эксперты Института всеобщей истории РАН и Института современной истории в Мюнхене.

На днях состоялась презентация трехтомника, важность которого, как отмечают «Известия», подтверждается еще и тем, что официальные приветствия презентации направили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Этот уникальный научный труд стал результатом многолетних усилий совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, работающей под патронатом Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ», - подчеркнул российский лидер. Было отмечено, что исследования аналитиков двух стран дают возможность узнать много нового о событиях общего прошлого,сопоставить порой полярно-противоположные точки зрения и оценки.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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