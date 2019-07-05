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Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?

5 Июля 2019 302 0 Экономика
Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?

С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на заводах в Тольятти и Ижевске. Напомним, что конвейеры было решено оставить третьего июля из-за отсутствия поставок от нижегородского «Автокомпонента». В итоге в конфликт двух компаний, которые никак не могли договориться меж собой об условиях сотрудничества, вмешались губернаторы Самарской и Нижегородской областей.

Хроника конфликта

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме», — цитирует РБК официальное сообщение АвтоВАЗа.

С 3 июля на заводах в Ижевске и Тольятти было приостановлено производство на всех сборочных линиях из-за срыва поставок комплектующих от «Автокомпонента». Со своей стороны представители поставщика заявляли, что уже долго время с автопроизводителем ведутся переговоры по согласованию нового уровня цен, поскольку «Автокомпонент» при прежних ценах не покрывает свои расходы.

На следующий день 4 июля поставщик проинформировал, что после состоявшихся переговоров поставки комплектующих на АвтоВАЗ были возобновлены в полном объеме.


Когда губернаторы просят

Необходимо отметить, что в спор двух хозяйствующих субъектов вынуждены были вмешаться региональные власти и стимулировать их к конструктивным переговорам. Со своей стороны глава Нижегородской области Глеб Никитин обратился к руководству «Автокомпонента» с просьбой как можно скорее найти компромисс в разрешении ситуации с «АвтоВАЗом».

Как передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу обладминистрации губернатор Никитин заявил следующее: «Моя позиция, что административное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов не приносит пользы для экономики. Однако считаю неправильным быть в стороне, когда ситуация может отразиться на судьбе трудовых коллективов». Он порекомендовал компаниям найти компромиссное решение в сжатые сроки.

«Позиция губернатора Самарской области совпадает — руководство «АвтоВАЗа» должно приложить встречные усилия для разрешения ситуации. В этом мы полностью солидарны с Дмитрием Азаровым», — заключил Глеб Никитин.

Промышленный шантаж?

Аналогичную точку зрения озвучил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В разговоре с представителями СМИ он сообщил, что руководству «АвтоВАЗа» и «Автокомпонента» нужно искать компромисс, так как «ни к чему хорошему» этот конфликт не приведет.

При этом, говоря о том, что происходит между двумя компаниями, самарский губернатор заявил, что, по сути, это спорт двух хозяйствующих субъектов. Однако в любом случае нужно понимать всю ситуацию и последствия не только для производства, но и для социально-экономической ситуации в регионе. «У менеджмента «АвтоВаза» и «Автокомпонента» должно быть понимание своей ответственности. Ситуация, которая сейчас есть, больше похожа на шантаж», — подчеркнул Азаров.

Глава региона рассказал, что на складах «Автокомпонента» продукция есть. Но на «АвтоВаз» ее просто не отгружают. В итоге ситуация с остановкой производства сложилась просто критическая. «Придется в нее вмешиваться. Насколько мне известно, в контрактах указано, что даже если стороны не договорились об изменении цены, то продукция все равно должна продолжать поставляться», — говорил ранее Азаров.

Масштаб проблемы


Напомним, что АвтоВАЗ является крупнейшим производителем автомобилей в России. За первые пять месяцев этого года было продано 143,4 тыс. автомобилей Lada – этот показатель на 4% больше, чем в 2018 году. В итоге компании удалось занять 21% рынка. В мае этого года было продано 28,74 тыс. машин.

Но самое главное, на Авто ВАЗе сегодня работает 36,4 тысячи человек и остановка производства может привести к социальному взрыву.

На данный момент спор удалось урегулировать. Но эксперты считают, что властям нужно заранее создавать такие механизмы, которые позволят предотвращать такие критические ситуации.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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