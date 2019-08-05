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Юные азербайджанские актеры покоряют российскую публику

5 Августа 2019 1309 0 Культура
Юные азербайджанские актеры покоряют российскую публику

Директор русскоязычного детского театра «Гюнай» Лариса Тарусова рассказала представителю межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о востребованности русского языка и остром интересе к российской культуре в Азербайджане.

16-й театральный сезон театра «Гюнай» выдался исключительно насыщенным. Юные артисты принимали активное участие в проекте Россотрудничества «Пушкин в музеях мира», посвящённом 220-летнему юбилею со дня рождения великого русского поэта. А по просьбе представительства Дагестана в Азербайджане подготовили композицию, посвящённую другому знаменательному юбилею – 95-летию поэта Расула Гамзатова, и выступили с ней в Русском драматическом театре, в Союзе писателей Азербайджана и в Центре русской культуры.

Кроме того, театр «Гюнай» в этом сезоне завоевал звание лауреата 1-ой степени на Международном фестивале «Тестене Арт Баку» за спектакль «Варварство» по мотивам произведений Мусы Джалила. А один из юных артистов, Иван Телегин, вообще стал суперфиналистом международного конкурса «Живая классика» и был удостоен чести выступать на Красной площади в Москве.

Интересно, что сама история международных побед театра «Гюнай» началась с поездки в Россию. «В 2008 году нас пригласили в Москву представлять Азербайджан на 10-ом Международном фестивале «Дети играют для детей». Это было удивительно и очень почётно! – рассказывает Лариса Тарусова. – Принимают нас всегда прекрасно и очень доброжелательно! Так что к России у нас особое отношение – с приглашения России началась международная карьера нашего театра!»

Самой важной составляющей участия в международных фестивалях и конкурсах директор азербайджанского детского театра считает возможность свободно общаться в одной языковой среде, в привычной творческой атмосфере. «У нас же очень тесные контакты с Россией! Образованный, интеллигентный человек, интегрированный в социум, обязан знать пласты великой русской литературы, музыки, изобразительного искусства! – считает Лариса Тарусова. – Отрадно, что к нам в театр родители приводят ребят, которые учатся в азербайджанском секторе, но хотят играть на русском! Сейчас у нас в коллективе две сестрички из азербайджанского сектора, которые в совершенстве владеют русским, знают русскую поэзию, с удовольствием распевают песни на русском языке! Пришёл паренёк, который плохо говорит по-русски, но мечтает играть в русскоязычном театре! И это только несколько примеров. У нас во всех школах работают русские сектора, и все они переполнены. Благодаря политике и пропаганде мультикультурализма, проводимой в Азербайджане нашим президентом Ильхамом Алиевым, русский язык у нас существует практически на правах второго языка».

Неудивительно, что на следующий сезон у театра очень много планов. Осенью коллектив в очередной раз поедет в Санкт-Петербург для участия в фестивале «Золотая Масочка». «Очень лестно, что мы удостоены такого приглашения! Две наши солистки, лауреаты в соло-номинации «Художественное слово», точно будут представлять «Гюнай» на этом престижном фестивале-конкурсе. Если получится поехать всем театром, то, конечно же, дадим на фестивале выдержку из спектакля, - делится планами Лариса Тарусова и добавляет, что кроме прочего, юные артисты обязательно собираются посмотреть достопримечательности: – Многие ребята не были в этом прекрасном городе и мечтают попасть в культурную столицу России, чтобы увидеть её красоты не в интернете, а своими глазами».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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