Уникальная Хакасия. На выборах главы региона победил единственный кандидат-коммунист

По итогам второго тура выборов при явке в 45% главы Хакассии победу одержал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, набравший 57,5% голосов избирателей. По сути, уникальный случай: коммунист стал единственным кандидатом после того, как выборную гонку покинули все кандидаты.

Думаю, справимся

Согласно предварительной информации, главой Хакассии становится единственный кандидат во втором туре – член партии КПРФ Валентин Коновалов. После того, как было обработано сто процентов бюллетеней, коммунист набрал 57,57% голосов. Согласно законодательству, чтобы победить на выборах, единственный кандидат должен набрать порядка 50% голосов в свою пользу.

После закрытия избирательных участков Коновалов решил провести в своем штабе небольшую пресс-конференцию. Комментируя итоги выборов, он заявил: «Нет ощущения эйфории, есть ощущение, что предстоит большая работа, с которой при поддержке населения Хакасии, думаю, мы справимся».

Отвечая на вопросы представителей СМИ, кого он видит в качестве сенатора и кто, по его мнению, должен быть в региональном правительстве, Коновалов заявил, что говорить на эту тему пока что рано. Вместе с этим, он предложил устроить конкурс, по итогам которого будет сформировано «правительство народного доверия».

Говоря о том, имеет ли отношение его успех к так называемому протестному голосованию, Валентин Коновалов дал отрицательный ответ. «У нас избирательная кампания затянулась на два месяца. Если бы это было протестное голосование, шансов на победу у меня бы не было. Люди поверили в нашу программу», – подчеркнул он.

Палки в колеса

Выборы не обошлись без нарушений. Больше всего нарушений, как рассказал юрист штаба Коновалова Артем Прокофьев, было зафиксировано со стороны движения «Народный глава». Его члены приходили на избирательные участки и общались с избирателями, предлагая им поучаствовать в так называемом формирующем опросе, то есть, поставить галочку напротив альтернативного списка кандидатов, где указывалось, в том числе, и имя врио главы Хакасии Михаила Развожаева.

Кроме уличных опросов, члены «Народного главы» занимались распространением листовок и рассылок смс-сообщений, в которых звучал призыв голосовать против коммуниста Коновалова. В штабе победителя выборов убеждены, что это – нарушение закона. «Кроме проекта «Народный глава», мы не заметили никаких серьезных нарушений, чтобы кто-то пытался расшатать ситуацию», – отметил член ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Комментируя ситуацию, коммунист также заявил, что движение «Народный глава» – это «мина под всю избирательную систему России». По причине того, что оно создает прецедент альтернативного не регламентированного голосования, что в свою очередь, может использоваться для того, чтобы подорвать доверие к результатам официальных выборов. «Вы прекрасно понимаете, что такая позиция является антигосударственной», – заявил он.

«Грязные выборы»

Однако, как заявила в разговоре с РБК секретарь избиркома Хакасии Ольга Куюкова, у членов «Народного главы» было право опрашивать людей, тем не менее, это должно было происходить не в помещении, где проводится голосование. «Если они были в непосредственной близости от помещений для голосования и создавали помехи для выборов, их просили выйти», – подчеркнула собеседница. Она добавила, что «жалоб на агитацию у нас не было, только по их нахождению на участках».

Но это не все нарушения, которые были зафиксированы в регионе. По информации наблюдателей Саяногорска, в УИК №99 в кабинках для голосования находились ручки с исчезающими чернилами. По факту были вызваны сотрудники полиции и составлен протокол.

Кроме этого, как рассказал член совета движения наблюдателей «Голос» Станислав Андрейчук, «тревожная» ситуации была и в Черногорске. Выяснилось, что на некоторых участках списки избирателей, которые голосовали по месту нахождения, не совпадали с теми, которые есть в системе ГАС «Выборы». В итоге на разных участках обнаружились одни и те же люди. Как рассказал наблюдатель, это нарушение было выявлено на 37 избирательных участках.