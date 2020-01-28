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«Унижал честь и достоинство офицера». За что губернатор Чувашии Игнатьев заслужил отставку

28 Января 2020 352 0 Политика
«Унижал честь и достоинство офицера». За что губернатор Чувашии Игнатьев заслужил отставку

По сообщениям СМИ, глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост на этой или следующей неделе. Имя чиновника упоминалось последнее время в связи с громкими скандалами с журналистами и МЧС. Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Однако, несмотря на сообщения от кремлевских источников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что указ об отставке Игнатьева подписан президентом. По его словам, кадровые решения Кремль «никогда не анонсирует».

«Мочить журналистов»

  • Глава Чувашии Михаил Игнатьев занимает свой пост с 2010 года и может покинуть его на этой или следующей неделе, пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента. Сам Игнатьев отказывается общаться с прессой, а его пресс-секретарь ситуацию не комментирует.
  • Большой общественный резонанс вызвали два публичных скандала с участием Игнатьева. В День печати, 18 января, глава Чувашии заявил на официальном мероприятии, что журналисты и блогеры, приезжающие в республику, «пишут, не знаю, о чем и о ком». Он обвинил СМИ в том, что им «лишь бы, значит, заработать на разных схемах». «Надо их мочить», – прямо призвал Игнатьев.
  • Речь Игнатьева, по его словам, «передернули и переиначили». Он имел в виду нечто другое, а не прямой призыв к убийству. Но что – не объяснил. Тем не менее он принес извинения за свои слова и подчеркнул, что всегда «корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи».

Прыгай, офицер!

  • Второй скандал произошел 23 января. На торжественной церемонии с работниками МЧС по случаю вручения ключей от пожарных машин Игнатьев заставил офицера МЧС прыгать, чтобы получить ключи из рук губернатора.
  • Видеозапись унижения офицера попала в интернет и получила широкое распространение. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что руководство партии поставит вопрос об исключении Игнатьева из партии, а также о том, соответствует ли он своей должности.
  • Поведение Игнатьева «находится за гранью понимания», сокрушался Турчак. Глава МЧС Евгений Зиничев, в свою очередь, заявил, что губернатор вел себя недопустимо, унижая честь и достоинство офицера.

Попытка оправдаться

  • Заявление Игнатьева появилось на официальном сайте главы Чувашии 27 января. В нем он отверг «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС». Игнатьева опять неправильно поняли и приписали ему то, что он не имел в виду.
  • Десять лет назад, по словам Игнатьева, он со спасателями принимал участие в тушении лесных пожаров и ел вместе с ними тушенку с кашей. Офицера МЧС, которому пришлось прыгать за ключами, Игнатьев знал лично. В целом вручении ключей происходило на «позитивной ноте».
  • Партия «Единая Россия» не приняла оправданий Игнатьева, не сочтя их убедительными. Комиссия по этике рекомендовала исключить губернатора из партии. Игнатьев унижал честь и достоинство офицера, который «спасает жизни людей», подчеркнул замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

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Редакция "Капитала Страны"

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