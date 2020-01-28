«Унижал честь и достоинство офицера». За что губернатор Чувашии Игнатьев заслужил отставку 352 0 Политика

По сообщениям СМИ, глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост на этой или следующей неделе. Имя чиновника упоминалось последнее время в связи с громкими скандалами с журналистами и МЧС. Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Однако, несмотря на сообщения от кремлевских источников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что указ об отставке Игнатьева подписан президентом. По его словам, кадровые решения Кремль «никогда не анонсирует».