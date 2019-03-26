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Умные счетчики, высокие цены. Россиянам придется платить больше за «интеллектуальный газ»?

26 Марта 2019 149 0 Экономика
Умные счетчики, высокие цены. Россиянам придется платить больше за «интеллектуальный газ»?

В России планируют создать интеллектуальную систему учета газа. Проект «умной газификации» может обойтись в 385 млрд руб. Расходы по установке систем будут переложены на плечи потребителей. Только за новый счетчик, как пишут «Известия», придется отдать в два-три раза больше, чем за старый прибор учета. Право на установку оборудования могут получить распределительные организации.

Плюс на минус

«Умная» система учета газа будет стоить 385 млрд руб. – соответствующие данные Минэнерго направило в российское правительство, пишут «Известия». Система предполагает, что в квартирах будут установлены интеллектуальные счетчики с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании. Сюда же входят приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Одна из главных возможностей новейших приборов – дистанционное отключение злостных неплательщиков. Еще одно преимущество – не нужно будет каждый месяц давать показания. Плюс к этому, как сообщается, у «умных» счетчиков есть возможность предоставлять потребителю ту или иную статистику перерасхода, что, в конечном итоге, поможет экономить.

Тем не менее, у этой системы есть целый ряд минусов. Один из первых – это стоимость приборов, которые более дорогие, чем электросчетчики. При этом, для их ремонта и установки необходим беспрепятственный доступ в дома.

За все платить будем мы

Если говорить о конкретной стоимости приборов, то ПУГ (прибор учета газа), как поясняют в ведомстве, будет стоить от 11 до 15 тыс. руб. за один экземпляр. Для сравнения: стоимость обычных счетчиков существенно ниже – от 2 до 5 тыс. руб. Также серьезные затраты нужны и на монтаж и установку. Вместе с этим, как пишет издание, ссылаясь на расчеты экспертов, установка «умных» счетчиков приведет к росту платежей россиян на 5-10% на газ.

В любом случае, о каком бы варианте «внедрения» ни шла речь, затраты будут перекладываться на потребителя. Например, расходы на счетчики могут включить в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям. Есть еще один вариант: включение расходов на счетчики в тариф на транспортировку газа – его направляют в газораспределительные организации (так называемые облгазы). В Минэнерго считают, что второй вариант более вероятен.

Недешевое «удовольствие»

Комментируя ситуацию, собеседник из в «Газпром Межрегионгаза» сообщил Газете.ру, что тему собственно источника финансирования необходимо детально проработать, и при этом учесть баланс интересов поставщика и потребителя.

О планах российских чиновников в обязательном порядке перевести россиян на «умные» счетчики газа, СМИ писали еще в конце прошлого года. Тогда их стоимость оценивали в 130 млрд руб. При этом, как писал, например, «Коммерсант», данный вопрос обсуждали на правительственном совещании, а по его итогам вице-премьер Дмитрий Козак дал «некие поручения» для Минэнерго, ФАС и Минэкономики. В тот раз представитель Козака пояснил, что было дано поручение о «первичной проработке вопроса».

Многие эксперты еще в прошлом году говорили о том, что инициатива об «умных счетчиках» не целесообразна. По причине того, что счетчики газа действительно стоят существенно дороже, чем те же приборы учета электроэнергии. При этом не в каждой квартире смогут позволить себе «внедрить» подобные устройства.

Стоит ли говорить о том, что в целом установка таких счетчиков станет «недешевым удовольствием в масштабах страны». В бюджете для этого нет средств, как отмечал генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Поэтому счетчик будут обязаны ставить именно сами потребители, а для многих цена прибора может оказаться неподъемной.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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