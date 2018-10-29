Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ОКТ, 14:56 МСК
USD (ЦБ)    65,8129
EUR (ЦБ)    75,0399

29 ОКТ, 14:56 МСК
USD (ЦБ)    65,8129
EUR (ЦБ)    75,0399

Ультиматум для российских наемников. Повстанцы требуют, чтобы Россия покинула территорию ЦАР

29 Октября 2018 599 0 Политика
Ультиматум для российских наемников. Повстанцы требуют, чтобы Россия покинула территорию ЦАР

Повстанцы-исламисты в Центральноафриканской республике обратились к властям страны с ультиматумом: они требуют, чтобы в течение двух дней из страны были выведены правительственные войска, в том числе и российские военные. Боевики считают, что последними руководит некий Валерий Захаров, являющийся советником президента ЦАР по вопросам безопасности. Со своей стороны в МИД РФ отрицают факт ультимативных требований и считают, что присутствие российских советников в стране стабилизирует напряженную ситуацию.

Требования

Ультиматум властям страны выдвинут от имени одного из лидеров группировки повстанцев-исламистов «Селека» в Центральноафриканской республике (ЦАР) Абдулая Иссена. Сам документ написан на французском языке и с огромным количеством ошибок.

Абдулай требует, чтобы вооруженные правительственные силы и «российские наемники» покинули занимаемые ими территории в течение сорок восьми часов. Главарь группировки обвиняет власти страны в попытке государственного переворота, причем, при помощи так называемых «российских наемников». Иссен считает, что демократии в стране угрожает именно присутствие «близких к Кремлю наемников».

Сообщается, что российскими наемниками руководит некто Валерий Захаров. И именно он был фигурантом репортажа французской радиостанции RFI, где его называли «русским советником президента ЦАР по делам безопасности». Пользуясь его услугами, президент Туадера общался с мусульманами из Банги.

Причина ультиматума

Как сообщают СМИ, главной причиной ультиматума является отстранение от должности председателя парламента республики Карима Мекасуа, который является мусульманином. А вот президент страны, Фостен-Арканж Туадера – христианин. В свое время Мекасуа назначили на пост премьера, для примирения враждующих сторон. Однако есть и другая версия, которая отличается от официальной. Депутаты сообщают о существующем конфликте между Мекасуа и президентом страны, желающего видеть на высоком посту «более лояльного человека».

Религиозный конфликт в стране начался в 2012 году. На следующий год исламисты из «Селеки» провели захват Банги и свергли тогдашнего президента Франсуа Бозизе. В итоге до следующего года ЦАР руководил лидер повстанцев Мишель Джотодия. Однако у власти он пробыл недолго: когда в стране началась миротворческая операция вооруженных сил Франции, он был вынужден бежать из ЦАР. Два года назад на выборах победил христианин Туадера, пообещавший сделать все для окончания конфликта. Кроме этого он заявил, что планирует активно строить взаимоотношения с Россией.

При чем тут Россия

В марте текущего года сообщалось, что в ЦАР присутствуют российские военные. Об этом сообщало Министерство иностранных дел России. Как напоминает Газета.ру, целью военных специалистов стало обучение правительственных войск «для установления мира в стране в соответствии с резолюциями ООН».

На тот момент в ЦАР уже прибыло пять российских военных инструкторов и еще 170 гражданских специалистов. Кроме этого, Россия занимается поставками Банги оружие и боеприпасов, и делает это бесплатно.

Все помнят, что этим летом в ЦАР погибли российские журналисты, которые планировали делать репортаж о ЧВК «Вагнера». Тогда некие источники заявляли, что аффилированная с российскими властями ЧВК «Патриот» якобы вела в ЦАР нелегальный алмазный бизнес. Однако все это оставалось на уровне слухов, не имея никаких доказательств.

Однако Россия все-таки имеет свой интерес на территории этой страны и не скрывает этого. Около недели назад замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что Москва готова к тому, чтобы сделать свой вклад в политическое урегулирование в ЦАР. По его словам, Россия принимала участие в нескольких встречах в суданском Хартуме. «В дальнейшем мы также готовы содействовать», – заявлял дипломат.

Реакция МИД на ультиматум

Сообщения о том, что повстанцы ЦАР выдвинули ультиматум властям страны с требованием вывести российских военных, не отвечает действительности. Об этом в разговоре с представителями СМИ проинформировал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Отвечая на просьбу ТАСС дать комментарий по этому поводу, он заявил: «Эта информация не имеет под собой оснований».

«В целом наша работа по ЦАР как с точки зрения присутствия российских советников, так и с точки зрения нашей активности на международных площадках, по нашему мнению, оказывает стабилизирующий эффект на ситуацию, помогает в том числе африканским усилиям преодолеть там существующие напряженности и конфликты», – заключил Вершинин.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 8

Узнай, страна

В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы

В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы

Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России

Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России

В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится

Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится

Новости СМИ

Новости дня

14:46 В Индонезии ищут корпус и самописцы разбившегося Boeing 737‍ В Индонезии ищут корпус и самописцы разбившегося Boeing 737‍
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
14:25 Во время крушения Боинга 737 погиб пилот из Индии Во время крушения Боинга 737 погиб пилот из Индии
14:24 Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть
13:59 Меркель покидает пост главы партии ХДС Меркель покидает пост главы партии ХДС
13:17 Началась подготовка к встрече Путина и Трампа в Париже Началась подготовка к встрече Путина и Трампа в Париже
12:53 «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
12:26 Москалькова заявила, что процесс над Вышинским – это репрессия со стороны Украины Москалькова заявила, что процесс над Вышинским – это репрессия со стороны Украины

Узнай, страна!

14:43 В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
12:08 Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России
26 ОКТ, 14:24 В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз» В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»
26 ОКТ, 07:29 Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику
26 ОКТ, 01:43 Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету? Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?
26 ОКТ, 01:00 В Удмуртии стартовал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта В Удмуртии стартовал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
25 ОКТ, 11:10 В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых
24 ОКТ, 17:04 Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter