Ультиматум для российских наемников. Повстанцы требуют, чтобы Россия покинула территорию ЦАР

Повстанцы-исламисты в Центральноафриканской республике обратились к властям страны с ультиматумом: они требуют, чтобы в течение двух дней из страны были выведены правительственные войска, в том числе и российские военные. Боевики считают, что последними руководит некий Валерий Захаров, являющийся советником президента ЦАР по вопросам безопасности. Со своей стороны в МИД РФ отрицают факт ультимативных требований и считают, что присутствие российских советников в стране стабилизирует напряженную ситуацию.

Требования

Ультиматум властям страны выдвинут от имени одного из лидеров группировки повстанцев-исламистов «Селека» в Центральноафриканской республике (ЦАР) Абдулая Иссена. Сам документ написан на французском языке и с огромным количеством ошибок.

Абдулай требует, чтобы вооруженные правительственные силы и «российские наемники» покинули занимаемые ими территории в течение сорок восьми часов. Главарь группировки обвиняет власти страны в попытке государственного переворота, причем, при помощи так называемых «российских наемников». Иссен считает, что демократии в стране угрожает именно присутствие «близких к Кремлю наемников».

Сообщается, что российскими наемниками руководит некто Валерий Захаров. И именно он был фигурантом репортажа французской радиостанции RFI, где его называли «русским советником президента ЦАР по делам безопасности». Пользуясь его услугами, президент Туадера общался с мусульманами из Банги.

Причина ультиматума

Как сообщают СМИ, главной причиной ультиматума является отстранение от должности председателя парламента республики Карима Мекасуа, который является мусульманином. А вот президент страны, Фостен-Арканж Туадера – христианин. В свое время Мекасуа назначили на пост премьера, для примирения враждующих сторон. Однако есть и другая версия, которая отличается от официальной. Депутаты сообщают о существующем конфликте между Мекасуа и президентом страны, желающего видеть на высоком посту «более лояльного человека».

Религиозный конфликт в стране начался в 2012 году. На следующий год исламисты из «Селеки» провели захват Банги и свергли тогдашнего президента Франсуа Бозизе. В итоге до следующего года ЦАР руководил лидер повстанцев Мишель Джотодия. Однако у власти он пробыл недолго: когда в стране началась миротворческая операция вооруженных сил Франции, он был вынужден бежать из ЦАР. Два года назад на выборах победил христианин Туадера, пообещавший сделать все для окончания конфликта. Кроме этого он заявил, что планирует активно строить взаимоотношения с Россией.

При чем тут Россия

В марте текущего года сообщалось, что в ЦАР присутствуют российские военные. Об этом сообщало Министерство иностранных дел России. Как напоминает Газета.ру, целью военных специалистов стало обучение правительственных войск «для установления мира в стране в соответствии с резолюциями ООН».

На тот момент в ЦАР уже прибыло пять российских военных инструкторов и еще 170 гражданских специалистов. Кроме этого, Россия занимается поставками Банги оружие и боеприпасов, и делает это бесплатно.

Все помнят, что этим летом в ЦАР погибли российские журналисты, которые планировали делать репортаж о ЧВК «Вагнера». Тогда некие источники заявляли, что аффилированная с российскими властями ЧВК «Патриот» якобы вела в ЦАР нелегальный алмазный бизнес. Однако все это оставалось на уровне слухов, не имея никаких доказательств.

Однако Россия все-таки имеет свой интерес на территории этой страны и не скрывает этого. Около недели назад замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что Москва готова к тому, чтобы сделать свой вклад в политическое урегулирование в ЦАР. По его словам, Россия принимала участие в нескольких встречах в суданском Хартуме. «В дальнейшем мы также готовы содействовать», – заявлял дипломат.

Реакция МИД на ультиматум

Сообщения о том, что повстанцы ЦАР выдвинули ультиматум властям страны с требованием вывести российских военных, не отвечает действительности. Об этом в разговоре с представителями СМИ проинформировал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Отвечая на просьбу ТАСС дать комментарий по этому поводу, он заявил: «Эта информация не имеет под собой оснований».

«В целом наша работа по ЦАР как с точки зрения присутствия российских советников, так и с точки зрения нашей активности на международных площадках, по нашему мнению, оказывает стабилизирующий эффект на ситуацию, помогает в том числе африканским усилиям преодолеть там существующие напряженности и конфликты», – заключил Вершинин.