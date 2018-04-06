Юлия Скрипаль очнулась. О чем рассказала дочь шпиона и звонила ли она сестре? 230 0 Тренды События и факты

В российское посольство в Великобритании поступила срочная нота британского МИДа, в котором говорится о состоянии Юлии Скрипаль, дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Напомним, что оба были отравлены в первых числах марта в Солсбери. В данный момент девушка находится в сознании, до нее донесли предложение посольства об организации консульского доступа.

Первое заявление

Информация о том, что дочь шпиона пришла в сознание, появилась 29 марта. Примерно через сутки медки завили о том, что она самостоятельно может пить и употреблять пищу, а свое первое заявление Юлия сделала через неделю.

Заявление, от имени Юлии Скрипаль было обнародовано пресс-службой полиции Великобритании. В текстовой версии послания (другой и не было) россиянка сообщила, что пришла в себя неделю назад.

«Я очнулась больше недели назад и рада сообщить, что мое состояние улучшается с каждым днем. Благодарю за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получила», – говорится в сообщении.

Что касается здоровья ее отца, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, то в сообщении об этом ничего не сказано. Также Юлия рассказала о местных жителях Солсбери, оказавших помощь ей и ее отцу. Сайт британской полиции цитирует: «Я должна поблагодарить множество людей за мое выздоровление, особенно хочу отметить людей из Солсбери, которые пришли на помощь, когда мой отец и я оказались недееспособными. Помимо этого я хотела бы поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм».

Кроме этого, как говорится в сообщении, девушка просит уважительно отнестись к личной жизни ее семьи. «Я уверена, вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку. Я надеюсь, вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления», – подчеркнула Юлия Скрипаль.

Был ли звонок

Сейчас СМИ обсуждают телефонный звонок, который Юлия Скрипаль якобы сделала после того, как пришла в себя. О том, что этот разговор был, сообщила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, которая позднее и предоставила аудиозапись. В разговоре Юлия говорит, что «все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые». А отвечая на вопрос, в каком состоянии находится Сергей Скрипаль, девушка ответила: «Все нормально, сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормально, ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь, все о'кей».

К слову говоря, подлинность этой записи у многих вызвала сомнение. Женщина не стала пояснять, как она записала этот разговор. Однако стоит учитывать и тот факт, что сегодня есть немало возможностей записывать телефонные беседы, не прибегая к специальной аппаратуре (например, простые телефонные приложения).

Сомнение в общении вызывает и тот факт, что недавно Виктория и Юлия поссорились из-за продажи квартиры отца Юлии в ведомственном доме в Крылатском, после чего она решила купить квартиру поменьше в Фили-Давыдково. Родственники раскритиковали ее за этот шаг, заявив, что на это она решилась под давлением своего жениха, который хотел купить Range Rover.

Племянница Скрипаля хочет забрать Юлию домой

Виктория Скрипаль, которая приходится племянницей Сергею Скрипалю, сообщила, что считает своей задачей привезти Юлию в Россию. Своими планами она подделась во время передачи «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1». «На данный момент у меня есть одна задача – полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича – там все намного сложнее», – подчеркнула Виктория Скрипаль.

При этом добавила, что по этой причине она планирует «держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам, России». Кроме этого, как сообщила Виктория, сама Юлия не имела никакого отношения к политике. Девушка «просто работала» и «жила нормальной жизнью».

Племянница Скрипаля также рассказала, что она уже получила заграничный паспорт и отнесла документы для того, чтобы получить визу в Великобританию. По словам Виктории, в этом плане ей помог посол РФ в Британии Александр Яковенко. «Он будет меня непосредственно ждать, встречать [в Лондоне]. Мы с ним с прошлой пятницы поддерживаем связь», – добавила женщина.

На сайте посольства России в Великобритании также опубликована информация о состоянии здоровья Юлии Скрипаль. «Теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда», – отмечается в пресс-релизе. Под предложением подразумевается консульский доступ. После того как будет получено соответствующее подтверждение, в Солсбери выедут консулы. «Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит Посольству ответ в кратчайшие сроки», – отмечают в посольстве.

Вместе с этим в британском МИД отказываются предоставлять информацию о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, поскольку его «рассматривают только как британского гражданина, даже несмотря на то, что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России». Также в посольстве подчеркивают, что ответ о состоянии здоровья Юлии Скрипаль был получен только через месяц после инцидента.