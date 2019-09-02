Украинцы покупают газ у США и обстреливают ОБСЕ, Россия реализует «Арктик СПГ» вместе с Индией и другие новости

В Варшаве представители США, Польши и Украины подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Как пишут РИА Новости, в документе прописаны условия сотрудничества в области «реформ украинского газового рынка», польской и украинской инфраструктуры импорта, доставки и хранения американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов. Первый транспорт для перевозки СПГ из Америки прибудет в Польшу в начале ноября. По словам главы польской нефтегазовой госкомпании PGNiG Петра Вожняка, компания подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США, при этом американский газ обойдется Польше на 20-30 процентов дешевле, чем российский. Польша планирует увеличивать объем экспорта американского СПГ на Украину и единственным сдерживающим фактором является слабая пропускная способность имеющейся в регионе газотранспортной системы.

Индия планирует нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. О том, что индийские компании проявляют интерес к покупке топлива и реализации новых проектов НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3", сообщил глава Минэнерго России Александр Новак после встречи с министром нефти и природного газа Индии Дхармендрой Прадханом. Как передает ТАСС, стороны обсудили возможное участие Индии в других российских проектах на рынке СПГ. Первые партии российского газа с завода "Ямал СПГ" поставили в Индию еще в 2018 году.

Под обстрел украинских военных попали на Донбассе наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Как сообщает РБК со ссылкой на представителей Донецкой народной республики в СЦКК, инцидент произошел вчера около полудня в селе Коминтерново, куда наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыли для фиксации последствий произошедшего ранее обстрела, предварительно получив гарантии безопасности от украинской стороны.

Торговая война США с Китаем обошлась $10 млрд потерь для американской индустрии бытовой электроники из-за обоюдного повышения пошлин с июля 2018 года. Как сообщает РБК со ссылкой на главу Ассоциации потребительских технологий(CTA) Гари Шапиро, как минимум $1 млрд из этой суммы пришлись на связанную с 5G-сетями продукцию и помешали участию США в «мировой гонке» за этими технологиями. CTA, которая объединяет более 2,2 тысяч американских компаний, включая Apple и LG, считает, что только в четвертом квартале 2019 года пошлины обойдутся технологической отрасли США почти в $7 млрд и обернутся повышением цен на товары для американских потребителей уже в ноябре накануне так называемой черной пятницы. Гарри Шапиро считает, что нынешняя политика властей США ставит под угрозу положение на глобальном рынке американских компаний, которым приходится тратить свои ресурсы не на инновации, а на «постоянно меняющиеся правила торговли».

Правительство Швеции планирует за счет нового налога для банков компенсировать расходы бюджета на оборону, которые к 2025 году должны возрасти с 1 до 1,5% ВВП. Этот шаг шведские власти обосновывают якобы «растущей угрозой» и наращиванием военного присутствия России в Балтийском море. Bloomberg ссылается на заявление министра финансов Швеции Магдалену Андерссон, которая полагает, что к 2022 году налог для банков может принести Швеции около $508 млн. бюджетных доходов. Шведские власти посчитали разумным увеличить налоговую нагрузку именно на кредитные организации, поскольку «банки создают экономические риски», но пообещали оказать им необходимую помощь в случае кризиса.

Новую автомобильную дорогу в Крым построят в России к 2022 году. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Минтранса РФ, речь идет о трассе протяженностью 128 км от дальнего западного обхода Краснодара до подхода к мосту через Керченский пролив. Масштабная реконструкция и строительство нового направления автодороги А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь» предусмотрена федеральным проектом «Коммуникации между центрами экономического роста», входящим в состав комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В настоящее время ведётся подготовка обоснования инвестиций для строительства дороги.

Китай занял пятое место в рейтинге самых популярных стран у российских туристов, сообщает REGNUM со ссылкой на туристический портал ТурСтат. По итогам первой половины 2019 года Китай посетили 1,077 млн туристов из России. Первое место в рейтинге заняла Турция (2,65 млн туристов), второе — Абхазия (1,85 млн туристов), третье — Финляндия (1,644 млн туристов) и четвертое Казахстан - 1,371 млн российских туристов, на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.