Украина ввела новые пошлины, Турция сократила импорт российского газа, а Россия – вложения в ценные бумаги США и другие новости

Украина ввела новые пошлины на ряд российских товаров, сообщает «ТАСС». По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, «исключение составит чувствительный импорт – уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция». Доходы украинского бюджета от спецпошлин будут аккумулироваться в специальном фонде и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению.

Представлены в суд материалы, раскрывающие схемы поставки загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», передает «ТАСС». По версии следствия, участники преступного сообщества похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей, а чтобы скрыть хищение, добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения. Общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить меньше 100 млн долларов, сообщил глава Минэнерго Александр Новак, передает «Интерфакс». Президент Лукашенко хочет получить от России не одну сотню миллионов долларов в качестве компенсации ущерба для НПЗ Белоруссии, причиненного некачественной российской нефтью.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" подписал пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко, сообщает «ТАСС». Он уверяет, что этот закон никак не затрагивает ни один язык национальных меньшинств, которые проживают на Украине. Часть депутатов Верховной Рады направила запрос по этому закону в Конституционный суд Украины. Как ко всему этому отнесется новый президент Зеленский, которому Рада все никак не утвердит дату инаугурации, пока не ясно. Мировая практика тут очень разная. В Швейцарии, например, несколько языков имеют равные права. В Канаде государственным языком является английский, но Квебек говорит на родном французском.

Турция в первом квартале этого года резко сократила импорт российского газа – с 7,917 миллиарда кубометров в прошлом году, до 4,522 миллиарда. Это минимальный показатель за текущее десятилетие. Проблемы Турции понятны. Валютный и экономический кризис, поставки газа из Азербайджана, а также СПГ мирового рынка. Турция требует снижения стоимости поставок российского газа. Владимир Путин заявил, что надеется на достижение взаимовыгодного соглашения, передает «Интерфакс».

Россия сокращает объем вложений в ценные государственные бумаги США. Сейчас он составляет 13,716 миллиарда долларов. Это на 800 миллионов меньше, чем было в предыдущем месяце, передает «ТАСС». Крупнейшими держателями госбумаг США являются Китай (1,12 триллиона долларов) и Япония (1,07 триллиона).

Миллиардные хищения выявлены в госкорпорации «Роскосмос», заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Генпрокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, заметил, что по данным его ведомства, на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 миллиарда рублей, которые выделялись на модернизацию производства и разработку новейших вооружений, пишут «РИА Новости».