Украина расширяет антироссийские санкции, Китай везет в Россию подержанные машины и другие новости

Правительство Украины предлагает расширить санкции против России. Как сообщает РБК, этот вопрос будет рассмотрен украинским Советом национальной безопасности и оборон. Речь идет о санкциях в отношении 24 российских предприятий и нескольких зарубежных компаний, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода Краснодарский край — Крым. Украинская сторона считает их причастными к «незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях» и полагает, что введение санкций создаст почву «для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений с США и странами ЕС». В санкционный список включены шесть компаний, зарегистрированы в Крыму и еще 18 — на остальной части России, а также компании из Китая,Турции, Боснии и Герцеговины. Российские эксперты не видят повода для беспокойства и предлагают просто дождаться, когда новоизбранная Рада сформирует новое правительство Украины.

Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия. Согласно постановлению грузинского правительства, соглашения о субсидировании будут подписаны госкомпанией «Объединение аэропортов Грузии» с двумя авиакомпаниями, обеспечивающими транзит из России в Грузию через Армению. По данным статистики, в прошлом году каждый пятый турист приезжал в Грузию из России. Поэтому грузинские власти готовы заплатить за сохранение этого турпотока. Претендующая на субсидии авиакомпания должна будет совершать минимум по два транзитных рейса в неделю в грузинские аэропорты. За каждого привезенного транзитом в Грузию из России авиапассажира авиакомпаниям заплатят примерно 90 евро. Общая же сумма соглашения с каждой авиакомпанией не должна превышать 600 тысяч евро без НДС. Ранее президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Китай начинает экспортировать подержанные автомобили в Россию, а также в Камбоджу, Нигерию и Мьянму. Об этом сообщили в пресс-службе министра коммерции республики. Как сообщает KP.RU, первая партия из 300 автомобилей общей стоимостью в 2,5 миллиона долларов, будет отправлена в Россию из провинции Гуандун. Разрешение на вывоз подержанных автомобилей за рубеж получили десять китайских регионов, в том числе числе Пекин, Шанхай и Тяньцзинь. Продажи машин из Китая начали расти в России еще в 2017 году, при этом наибольшей популярностью пользовались Lifan, Chery и Haval

Россия сократила импорт пальмового масла и его фракций на 37,7% в натуральном выражении в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года. Как сообщает ПРАЙМ, по сравнению с апрелем 2019 года поставки пальмового масла в мае уменьшились на 56,2%. Примечательно, что сегодня Госдума РФ окончательно примет закон об отмене налоговых льгот для реализаторов пальмового масла в России – теперь ставка НДС для них будет не 10%, а как у всех – 20%. Как полагают законодатели, эта мера сделает невыгодным применение пальмового масла в молочной и пищевой промышленности России. Судя по всему, рынок отреагировал заранее. Ведь еще год назад картина была другой. По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году увеличился на 18,9% по сравнению с 2017 годом — до 1,06 миллиона тонн.

75 % россиян не хватает денег от зарплаты до зарплаты. Как пишет РИА Новости, таковы результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». Две трети участников интернет-опроса сообщили, что им недостает до очередной зарплаты от 1 до 10 тысяч рублей. 38,4 % россиян требуется около 10 тысяч рублей, чтобы закрыть разрывы в семейном бюджете. Примерно 6,8 % граждан нужны дополнительно 6-8 тысяч рублей, 8,4 % опрошенных заявили о нехватке пяти тысяч рублей. И 21,6 % опрошенных сообщило том, что им нужно еще хотя бы 1-4 тысячи. Только 7,1 % получает зарплату, которой им хватает на месяц. И всего у 5 % граждан от заработной платы остаются деньги, которые можно отложить.

В России ужесточаются правила работы на рынке микрофинансовых услуг. Как сообщает NTERFAX.RU, Госдума окончательно приняла закон, который в том числе запрещает МФО кредитовать граждан под залог жилой недвижимости. Кроме того, закон устанавливает минимальный размер собственных средств (капитала) для микрокредитных компаний в размере 5 млн рублей. Данный норматив будет вводиться поэтапно.