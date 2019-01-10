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Украина простит «Газпрому» 12 млрд долларов при одном условии, Китай будет закупать у США почти все и другие новости четверга

10 Января 2019 399 0 События и факты
Украина простит «Газпрому» 12 млрд долларов при одном условии, Китай будет закупать у США почти все и другие новости четверга

С 1 января 2019 года розничные цены на бензин в России выросли не более чем на 1,7%, сообщает ТАСС. Цены подняли крупные вертикально-интегрированные компании, которые объясняют свои действия увеличением НДС. Эта тенденция характерна для европейской части России, тогда как в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока наблюдается cнижение цен на топливо в пределах 1%.

На фотографиях, сделанных автоматической межпланетной станцией «Юнона», запечатлено извержение вулкана на одном из спутников Юпитера – Ио. В 2016 году «Юнона» вышла на орбиту вокруг Юпитера. Она совершает оборот вокруг планеты раз в 53 дня, передает РИА Новости.

Новая инициатива Госдумы предполагает перевод новогодних выходных в «свободный режим». Это значит, что общее число положенных выходных сохранится. Но граждане смогут выходить на работу хоть с первого января, а график отгула положенных праздничных дней выбирать по своему усмотрению. По мнению инициаторов законопроекта, это поможет избежать тяжелых последствий новогодних застолий, сообщает РИА Новости.

«Нафтогаз Украины» готов отказаться от транзитного иска к «Газпрому» на сумму более 12 млрд долларов. Условие – подписание долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через Украину, пишет «Интерфакс». Очередной раунд переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» запланирован в Брюсселе на 21 января. Евросоюз выступит третье стороной в переговорном процессе, так как речь идет об обеспечении поставок «голубого топлива» в Европу. Будет ли на переговорах обсуждаться судьба газопровода «Северный поток – 2» не сообщается.

Китай согласился увеличить закупки американских энергоносителей, промышленной продукции и сельсозтоваров. Последнее является для США одной из самых болезненных тем, поскольку затрагивает интересы американских фермеров, сообщает «Интерфакс». Это, конечно, не окончание торговой войны, но существенный шаг к ее завершению. Остается только надеяться, что противостояние двух крупнейших экономик мира завершится приемлемым компромиссом между сторонами, что стабилизирует общую экономическую ситуацию в мире.

«АвтоВАЗ» обрел своего окончательного владельца. Им стало совместное предприятие альянса «Renault-Nissan» и госкорпорации «Ростех», которому сейчас принадлежит 100% акций российского автопроизводителя, передает «Интерфакс». При этом «Renault-Nissan» владеет 67,61% акций, а остальные 32,39% принадлежат «Ростеху». Предполагается, что совместное предприятие будет переведено в российскую юрисдикцию.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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