Украина продает газовую трубу, Путин поручил установить интеллектуальные счетчики электроэнергии и другие новости субботы

Первый участок федеральной трассы «Таврида» открывается сегодня в Крыму, сообщает «Интерфакс». Его протяженность составляет 27,5 километра. До конца года будет открыто еще 160 километров трассы. Четырехполосная магистраль соединит Крымский мост и Севастополь. Ее общая протяженность составит 250,7 километра. Стоимость проекта оценивается в 149,3 млрд руб.

Украина ищет зарубежных инвесторов для продажи 49% акций своей газотранспортной системы. Вся ее стоимость оценивается в 14 млрд долларов, сообщает ТАСС. Одновременно с этим в правительстве считают, что после ввода в действие газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкого потока», транзит газа через Украину может сократиться практически до ноля. Сейчас Киев получает за транзит газа около 3 млрд долларов в год.

Фарерские острова в три с лишним раза увеличили объемы экспорта рыбы в Россию, заполнив нишу, образовавшуюся после ухода с российского рынка других европейских поставщиков. Сейчас экспорт рыбы достигает 383,1 млн долларов в год. Фарерские острова не являются независимым государством и входят в состав Дании, но обладают правом самоуправления. Фареры не входят в ЕС и самостоятельно определяют свою торговую политику. Они не поддержали санкции Евросоюза против России и полностью воспользовались сложившейся ситуацией. Датское правительство не одобряет действия своей автономии, но поделать с этим ничего не может, передает РИА Новости.

Интеллектуальные приборы и системы учета электроэнергии вводятся в России с 1 июля 2020 года. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. В Минэнерго сообщили, что расходы на введение этих новых систем будет перенесено с потребителей на поставщиков электроэнергии. В ведомстве отмечают, что это нововведение позволит государству не только сократить потери электроэнергии, но и экономить от 70 до 80 млрд руб. в год, сообщает ТАСС.

Подводный тоннель соединит Германию и Данию. По нему будет проходить четырехполосная автомобильная дорога и два железнодорожных пути. Стоимость строительства оценивается в 8 млрд долларов, оно замет 8,5 лет. После реализации проекта дорога из Германии в Данию займет десять минут на машине и семь минут на поезде, передает РИА Новости.