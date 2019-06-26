Украина получит деньги на склады оружия из США, в России построят магистраль за 1,5 трлн рублей и другие новости

В 1,5 триллиона рублей обойдется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, передает «ТАСС». В эту сумму входит и организация захода подъездных путей в оба города, что является самой сложной задачей подобных проектов. Идею строительства поддержал Владимир Путин. При этом ранее он отклонил предложение Минтранса построить ВСМ Москва – Казань, которая должна была стоить тех же денег. Однако в Минтрансе заявили, что «казанский проект» окончательно не закрыт.

Вашингтон выделит Киеву $4 млн в течение двух лет на строительство шести складов для боеприпасов. Накануне США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения, сообщает RT. Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявлял, что украинские власти намерены купить у американской стороны военную технику.

Правительство РФ расширило список сельских пенсионеров, которым будет назначаться 25% надбавка к пенсии, передает «Интерфакс». Помимо списка профессий в сфере сельского хозяйства, для установления надбавки есть условия - в частности, стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживание в сельской местности. По данным на 17 июня этого года прибавку к пенсии получают 922,9 тысяч граждан. На эти цели тратится 16,7 миллиарда рублей.

Малообеспеченные семьи будут получать ежемесячное пособие на детей от 1,5 до 3 лет в размере до 10 тысяч рублей, заявил Дмитрий Медведев. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей, сообщает «Интерфакс». Соответствующий законопроект уже подготовлен, добавил премьер. Кроме того, подготовлен и законопроект, уточняющий критерии отбора семей, которые смогут получать эту субсидию. Но уже сейчас понятно, что речь идет о семьях с небольшим уровнем дохода.

Искусственный интеллект участвует в бизнес-процессах в российских компаниях. В частности, он устанавливает оптимальные цены на такси в час пик, в зависимости от времени суток, ухудшения погодных условий, и других факторов. Об этом заявил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский, подчеркнув, что таким образом удается уравновесить спрос и предложение.

Госдума принимает законопроект об упрощении выдачи вида на жительство и временное проживание для отдельных категорий лиц, передает «ТАСС». Он должен коснуться русскоязычных граждан, желающих жить и работать в России.

О перспективах МС-21 - новейшего российского самолета гражданской авиации – рассказали в научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ). Поставки из США и Японии исходных компонент для производства композитных крыльев этого самолета прекратились из-за санкций. Однако в ВИАМ уверены, что программа импортозамещения позволит разработать отечественные композиты. Но придется повторить все необходимые испытания самолетов. Именно композитные материалы, по мнению разработчиков, обеспечат значимые конкурентные преимущества этим машинам по сравнению с западными аналогами. Кроме того, российские двигателей ПД-14 должны заменить стоящие сейчас на опытных образцах МС-21движки американской «Pratt & Whitney», передает «РИА Новости». Планируется, что серийное производство лайнера начнется в 2021 году.