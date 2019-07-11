Украина открыла Чернобыль для инвесторов и туристов, в «Дружбе» нашли 250 нарушений и другие новости

На Украине ввели новый защитный саркофаг над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, построенный на деньги Европейского банка реконструкции и развития. При этом указом Президента Украины создан «зеленый коридор» для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС. Владимир Зеленский заявил, что эта территория вокруг Чернобыля будет открыта для инвестиций и станет одной из точек роста новой Украины, а также научным и туристическим объектом.

Около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах выявил Ростехнадзор в ходе проверок, проведенных в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба». Как сообщил Ъ глава Ростехнадзора Алексей Алешин эти нарушения не являются причиной загрязнения нефти хлорорганикой, но могут стать источником других проблем. В ближайшее время планируется провести дополнительное техническое диагностирование и проверки более сотни узлов учета на магистральном нефтепроводе.

В России вводят штрафы за фальшивый техосмотр. Госдума приняла законопроекты, направленные на борьбу с выдачей диагностических карт техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения, а также за передачу в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО в случае, если он на самом деле не проводился. Как передает ТАСС, за оформление поддельной карты предлагается ввести штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Несколькими днями ранее президент России подписал закон об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей. Так что теперь диагностические карты будут оформляться в электронном виде.

Siemens инвестирует 1 млрд рублей в локализацию производства в России газовой турбины SGT5-2000E. Совместное предприятие «Сименс Технологии газовых турбин» подала заявку в Минпромторг на подписание специального инвестиционного контракта (СПИК). Сегодня СТГТ производит машины по лицензии Siemens и локализация составляет 52%. В результате выполнения инвестконтракта при поддержке государства компания планирует к 2023 году довести до 90% локализацию производства турбины мощностью 187 МВт. Эксперты отмечают, что максимально сконцентрировать производство в России Siemens стимулируют антироссийские санкции.

В России с 2020 года отменят единый налога на вмененный доход (ЕНВД). "Мы не рассматриваем возможность продления, потому что ЕНВД оказался не самым эффективным с точки зрения работы налоговым режимом. Через ЕНВД, мы видим, происходит существенное уклонение от уплаты налогов", - цитирует ТАСС заявление первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова. Отмечается, что этот налог взимается с предполагаемого, а не с фактического доход, а режим применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Власти намерены начать разъяснительную работу с плательщиками ЕНВД и обеспечить для них безболезненный переход на другие налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей или для самозанятых.

В России в первом полугодии 2019-го почти на 45% выросли продажи смартфонов с большим экраном по сравнению с первым полугодием 2018 года. Как сообщает «Профиль», за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов. При этом средняя стоимость гаджета снизилась на 30% и составила порядка 20 тысяч рублей. Всего же за полгода в России было продано 17 млн смартфонов с разными размерами экрана на сумму более 216 млрд рублей. Каждый второй проданный смартфон произведен в Китае.

Треть россиян предпочитает такси собственному автомобилю. По данным исследовательской компания ResearchMe, 78% владельцев авто пользуются услугами такси, 44% ездят на такси несколько раз в месяц, а почти треть — несколько раз в неделю. Чаще всего такси берут автовладельцы в Москве. Как пишет РИА Новости, значительная часть российских автомобилистов считает, что пользоваться такси выгоднее, чем ездить на своем автомобиле, а среди жителей Москвы этого мнения придерживаются 42%. Значительная часть респондентов отдают за содержание своей машины до 50 тыс. рублей в год, 17% опрошенных — до 80 тыс. рублей. При этом Около 40% опрошенных тратят на такси менее 500 рублей в месяц, 18% - до 3000 рублей в месяц.