Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ЯНВ, 17:47 МСК
USD (ЦБ)    63,0359
EUR (ЦБ)    69,4151

30 ЯНВ, 17:47 МСК
USD (ЦБ)    63,0359
EUR (ЦБ)    69,4151
﻿

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

30 Января 2020 485 0 Экономика
Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

На Украине заканчиваются запасы газа, а собственная газодобыча падает – пять крупнейших газовых месторождений близки к исчерпанию. Об этом заявили в дочерней компании «Нафтогаз Украина» «Укргазодобыча». В скором времени у Украины может не остаться ресурсов для покрытия потребностей страны в топливе, и она вынуждена будет увеличивать импорт, который с 2015 года поступает в страну по реверсным схемам из Европы.

Полное истощение

  • Пять месторождений газа на Украине, которые разрабатываются не менее 35 лет, истощены более чем на 80%, сообщили в «Укргазодобычи».
  • В пятерку наиболее истощенных входят: Шебелинское в Харьковской области, которое работает с 1956 года (89%). Западно-Крестищенское, тоже в Харьковской области, разрабатываемое с 1972 года (90%). Ефремовское в Харьковской области эксплуатируется с 1965 года (82%). Яблуновское нефтегазоконденсатное месторождение в Полтавской области извлекается с 1985 года, в нем осталось не более 21% от запаса. Мелеховское месторождение в Харьковской области, использующееся с 1976 года, отработано на 82%.
  • В «Укргазодобычи» заявили, что инвестируют в поиск новых ресурсов, чтобы компенсировать выпадающую добычу и заменить старые месторождения. Но пока об успехах не сообщают.

«Обжигающая правда»

  • Комментируя ситуацию, украинский экономист Александр Гончаров в своем Facebook заявил, что «последние апокалиптические данные» правительства о состоянии газовых месторождений лишний раз говорят о жизненной необходимости прямых иностранных инвестиций.
  • «Ребята в Кабмине, своей обжигающей правдой вы можете народ и до паники довести. Не успели закончить стращать почти 100%-м износом электровозов и тепловозов «Укрзализныци», как своими апокалиптическими данными поделилась АО «Укргазвыдобування»: пять крупнейших газовых месторождений Украины истощены более, чем на 80%!» – пишет эксперт.
  • Как отметил Гончаров, «руководство этой вертикально интегрированной компании впервые откровенно признало, что технологически простые для извлечения запасы газа фактически исчерпаны».
  • Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, ситуация, которая сейчас сложилась, была прогнозируемой, даже несмотря на то, что Киев упорно настаивал на том, что сможет справиться самостоятельно.
  • Украина может попробовать производить закупки дешевого российского газа либо закупать топливо в других местах, «если у страны есть много денег», отметил Ананских.

Удар по Зеленскому

  • Ситуацию с истощением газовых месторождений прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов. Он напомнил, что Украина всегда добывала свой газ, однако главная проблема была в том, что полностью закрыть потребление было очень сложно.
  • «Перспективы были связаны с энергоносителями из Крыма, там был шельф. Украина пыталась найти новые месторождения. Более того, Украина даже вырабатывала сланцевый газ. Соответственно, на территорию Украины приезжали компании, которые пытались его найти. Самое интересное заключается в том, что часть месторождений находится на территории Донбасса. Но это было нерентабельно», – цитирует эксперта РенТВ. Вместе с этим он отметил, что сложившаяся ситуация стала негативной как для экономики страны, так и для ее президента Владимира Зеленского.
  • «Это серьезный удар по экономике Украины, которой требуются новые объекты. Это не очень хорошие новости и для Зеленского», – подчеркнул Абзалов.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса
События и факты

Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу

Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу
События и факты

Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?

Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?
Исследования

Узнай, страна

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году

В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов

В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов

В Нижегородской области изготовили первые трубы на новом оборудовании металлургического завода

В Нижегородской области изготовили первые трубы на новом оборудовании металлургического завода

В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений

В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений

Новости дня

17:36 Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей за критику Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели новые санкции в отношении России
17:08 Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из РФ Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из РФ
16:49 Названы новые симптомы и способы передачи коронавируса Названы новые симптомы и способы передачи коронавируса
16:25 Названы лекарства для лечения китайского коронавируса Названы лекарства для лечения китайского коронавируса
15:57 В России усилят ответственность за нанесенные оскорбления В России усилят ответственность за нанесенные оскорбления
15:12 Керченским блокадникам дарили батоны хлеба, оказавшиеся пирогами Керченским блокадникам дарили батоны хлеба, оказавшиеся пирогами
В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса
В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса
14:35 В Ираке обнаружили древние наскальные рельефы В Ираке обнаружили древние наскальные рельефы

Узнай, страна!

17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:52 В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter