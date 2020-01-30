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Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
30 Января 2020 485 0 Экономика
На Украине заканчиваются запасы газа, а собственная газодобыча падает – пять крупнейших газовых месторождений близки к исчерпанию. Об этом заявили в дочерней компании «Нафтогаз Украина» «Укргазодобыча». В скором времени у Украины может не остаться ресурсов для покрытия потребностей страны в топливе, и она вынуждена будет увеличивать импорт, который с 2015 года поступает в страну по реверсным схемам из Европы.
Полное истощение
- Пять месторождений газа на Украине, которые разрабатываются не менее 35 лет, истощены более чем на 80%, сообщили в «Укргазодобычи».
- В пятерку наиболее истощенных входят: Шебелинское в Харьковской области, которое работает с 1956 года (89%). Западно-Крестищенское, тоже в Харьковской области, разрабатываемое с 1972 года (90%). Ефремовское в Харьковской области эксплуатируется с 1965 года (82%). Яблуновское нефтегазоконденсатное месторождение в Полтавской области извлекается с 1985 года, в нем осталось не более 21% от запаса. Мелеховское месторождение в Харьковской области, использующееся с 1976 года, отработано на 82%.
- В «Укргазодобычи» заявили, что инвестируют в поиск новых ресурсов, чтобы компенсировать выпадающую добычу и заменить старые месторождения. Но пока об успехах не сообщают.
«Обжигающая правда»
- Комментируя ситуацию, украинский экономист Александр Гончаров в своем Facebook заявил, что «последние апокалиптические данные» правительства о состоянии газовых месторождений лишний раз говорят о жизненной необходимости прямых иностранных инвестиций.
- «Ребята в Кабмине, своей обжигающей правдой вы можете народ и до паники довести. Не успели закончить стращать почти 100%-м износом электровозов и тепловозов «Укрзализныци», как своими апокалиптическими данными поделилась АО «Укргазвыдобування»: пять крупнейших газовых месторождений Украины истощены более, чем на 80%!» – пишет эксперт.
- Как отметил Гончаров, «руководство этой вертикально интегрированной компании впервые откровенно признало, что технологически простые для извлечения запасы газа фактически исчерпаны».
- Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, ситуация, которая сейчас сложилась, была прогнозируемой, даже несмотря на то, что Киев упорно настаивал на том, что сможет справиться самостоятельно.
- Украина может попробовать производить закупки дешевого российского газа либо закупать топливо в других местах, «если у страны есть много денег», отметил Ананских.
Удар по Зеленскому
- Ситуацию с истощением газовых месторождений прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов. Он напомнил, что Украина всегда добывала свой газ, однако главная проблема была в том, что полностью закрыть потребление было очень сложно.
- «Перспективы были связаны с энергоносителями из Крыма, там был шельф. Украина пыталась найти новые месторождения. Более того, Украина даже вырабатывала сланцевый газ. Соответственно, на территорию Украины приезжали компании, которые пытались его найти. Самое интересное заключается в том, что часть месторождений находится на территории Донбасса. Но это было нерентабельно», – цитирует эксперта РенТВ. Вместе с этим он отметил, что сложившаяся ситуация стала негативной как для экономики страны, так и для ее президента Владимира Зеленского.
- «Это серьезный удар по экономике Украины, которой требуются новые объекты. Это не очень хорошие новости и для Зеленского», – подчеркнул Абзалов.
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