Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80% 485 0 Экономика

На Украине заканчиваются запасы газа, а собственная газодобыча падает – пять крупнейших газовых месторождений близки к исчерпанию. Об этом заявили в дочерней компании «Нафтогаз Украина» «Укргазодобыча». В скором времени у Украины может не остаться ресурсов для покрытия потребностей страны в топливе, и она вынуждена будет увеличивать импорт, который с 2015 года поступает в страну по реверсным схемам из Европы.