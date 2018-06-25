«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи совокупно на 1 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2018 года. Россия в рамках изменения квоты сможет увеличить добычу на 200 тыс. баррелей, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак. Против меры выступили Венесуэла, Иран и Ирак. Что эта сделка дает России? Как она повлияет на нефтяные цены? И есть ли смысл России стать наблюдателем при ОПЕК, куда ее позвали власти Саудовской Аравии?





Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»: Собственно говоря, ведущие нефтедобывающие страны – РФ и СА, начали увеличение добычи нефти заранее, не дожидаясь встречи в Вене. С одной стороны, это ответ на открывшуюся возможность, с другой – мера, оправданная обстоятельствами. Заключая в конце 2016 года соглашение об ограничении нефтедобычи, участники сделки не рассчитывали на обвал нефтяной отрасли Венесуэлы или на новые санкции против Ирана. Выбывающие объемы нефти необходимо было восполнить, чтобы не допустить образования дефицита и перегрева рынка. Стабильность рынка на фоне умеренно растущих цен намного выгоднее кратковременного разогрева. Принятых мер должно быть достаточно для того, чтобы притормозить темпы снижения запасов нефти на рынке и поддержать умеренный рост цен.

С другой стороны, сам факт принятия согласованного решения, хотя бы и вынужденного для несогласных с ним стран, дает рынку сигнал, что ситуация остается под контролем. Плановое и согласованное увеличение нефтедобычи в рамках сохранения соглашения ОПЕК+ в любом случае позитивнее для рынка, чем прекращение этой сделки. В последнем случае каждая из стран была бы вольна наращивать нефтедобычу по собственному усмотрению, что могло привести к неконтролируемому росту предложения нефти и, в итоге, к обвалу котировок. Благодаря итогам встречи в Вене этих рисков удалось избежать.

Предложение войти в ОПЕК в статусе наблюдателя продолжает тренд на сближение и координацию позиций РФ и организации стран-экспортеров нефти. Это облегчит контакты, увеличит обмен информацией и, в то же время не накладывает жестких обязательств. Я думаю, это предложение будет принято руководством РФ.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: По сути речи об увеличении добычи не идет. Большинство стран, участвующих в сделке в формате ОПЕК+ не только рачительно исполняли свои обязательства, но существенно перевыполняли план по снижению добычи. Например, в мае показатель превысил плановый на 52%. И такое усердие на самом деле уже вошло в норму: профицит предложения, ставший причиной возникновения кризиса на рынке энергоресурсов тремя годами ранее, в результате заключения сделки был практически полностью нивелирован стараниями ОПЕК и присоединившихся к картелю независимых экспортеров. Что на некоторых рынках, например, в Азии, привело не только к изъятию избытка предложения, но и формированию предпосылок дефицита. При этом, пока участники сделки объемы добычи сокращали, основным бенефициаром ситуации на рынке все больше становились США, которые за счет наращивания собственной добычи (а сейчас там добывается уже более 10,7 млн баррелей в сутки, то есть почти столько же, сколько в России и почти на 1 млн баррелей больше, чем в Саудовской Аравии) начали активно захватывать наиболее перспективные дальневосточные рынки. Да, с одной стороны, участникам сделки выгоден даже небольшой дефицит, поскольку он стимулирует рост нефти на рынке, с другой – ОПЕК очевидным образом теряет инициативу и сдает свои позиции главному конкуренту.

Чисто теоретически, корректировка условий сделки может поправить положение ОПЕК и независимых экспортеров с точки зрения конкуренции с США. С другой стороны – это приведет к замедлению темпов роста цен на энергоносители и формированию недополученных сверхдоходов от экспорта. Опять же, далеко не факт, что предложить искомый дополнительный миллион баррелей ОПЕК сможет даже при участии независимых экспортеров. Иран под санкциями, положение Венесуэлы в связи с обострением отношений с США и продолжающимся кризисом немногим лучше, Россия отрезана от поставок технологий, необходимых для более активной разработки новых трудноизвлекаемых запасов. В лучшем случае результатом корректировки станет нивелирование перевыполнения планов сокращения за счет компенсации предложения со стороны участников сделки, способных нарастить добычу, тех объемов, которые в силу множества причин не смогут предложить рынку прочие.

Предложение Саудовской Аравии о вхождении России в ОПЕК, на мой взгляд, не имеет смысла. По большому счету ОПЕК в своем привычном формате уже утратила свою силу, и входить в картель на любом положении для России не имеет вообще никакого смысла. Рынок энергоресурсов сейчас стал двуполярным, где на одной строне США, а на другой – все остальные. При условии, что все важнейшие решения на рынке ОПЕК уже и так обсуждает с Москвой, наделение какими-то особыми статусами не имеет ни малейшего значения.

Максим Харитонов, основатель Haritonov.Capital, экономист, инвестор: Причина в неточном балансе сил на нефтяном рынке среди участников соглашения ОПЕК. В начале января 2017 года страны договорились о равномерном снижении добычи на 1,8 баррелей в сутки. Но из-за того что есть ряд стран испытывающих кризис в нефтяной или экономической области на мировой рынок стало поступать еще меньше нефти, то есть страны участники стали перевыполнять свои обязательства на 150%, что повлекло рост мировых цен, который является нежелательным последствием и в рамках ОПЕК это реальная проблема. Чтобы сбалансировать эту ситуацию, страны, собственно, и вывели несколько решений, призванных довести соотношение сил в равных пропорциях и уравновесить нефтяной рынок. Соответственно, данное решение вызвано сложившейся ситуацией. Что же касается цены, то пока говорить о резком снижении цен на нефть не приходится, после того как страны договорились об увеличении добычи на не более, чем 1 млн баррелей в сутки, мировые котировки неспешно, но поднимались вверх – Brent росла на 3% после объявления решения, WTI – на 2,6%. Проблема пока полностью не решена, поскольку страны не определились о величине квот на добычу и фактическое увеличение все равно окажется меньше необходимого объема для стабилизации цен.

По общей договоренности увеличить единовременно добычу нефти должны все страны – члены ОПЕК+, то есть 24 страны, но учитывая ситуацию кризисов в экономиках ряда этих стран, по факту, наращивать активно смогут максимум 10 стран – участниц сделки, куда входит Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Россия, Оман, Алжир и другие. В перспективе 6 месяцев страны должны выйти на желаемый уровень. Конкретно для России это означает, что наша страна сможет увеличить добычу примерно на 200 тыс. баррелей в сутки и в условиях нефтяного маневра: пропорциональным снижением пошлины и ростом НДПИ для российского бюджета это довольно позитивный фактор, который означает дополнительные доходы государства. В целом рост добычи для РФ на 200 тыс. баррелей в сутки, по сравнению с теми возможностями, которые получит Саудовская Аравия, не станет таким мощным стимулом для российской отрасли, но на общем фоне такое решение для нашей страны должно восприниматься в позитивном ключе.

Безусловно, решение ОПЕК играет на руку производителям сланцевой нефти из США, которые на фоне дорожающей нефти выглядят крайне привлекательно, особенно учитывая, что они научились существенно снижать цену безубыточности. Когда страны ОПЕК снижали добычу американцы ее наоборот, наращивали, так за 2016 года США смогли перенять на себя часть нефтяного рынка, перехватывая потребителей со стороны ОПЕК+ – например, отлично американская сырая нефть прижилась на таких рынках сбыта, как ЕС, Китай, Индия, Япония. На этом фоне РФ наоборот теряла свои позиции. То есть пока страны ОПЕК в своем решении действительно не дойдут до точки заполнения дефицита, угроза со стороны США будет и дальше нарастать. Такое решение, которое можно назвать не очень уверенным со стороны ОПЕК, пока американской нефти не помешает дальше распространяться по рынку, поэтому не исключены новые встречи в ОПЕК и более конкретные договоренности.

Предложение саудитов присоединиться России к картелю в качестве ассоциированного члена, на наш взгляд, является закономерным предложением, для России такой вариант не несет особых рисков, оснований, чтобы не принимать такое предложение, мы не видим. Россия сможет от этого только выиграть, так как сможет более детально лоббировать собственные интересы или предрекать неприятные «сюрпризы» от более сильных участников картеля.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Определенный уровень добычи углеводородов, что сложился к настоящему времени из-за снижения поставок от Венесуэлы, Ирана, некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки, приведет осенью к дефициту ресурсов на глобальном рынке. Для замещения выпадающих поставок пока требуется около 1 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и Россия, как основные члены ОПЕК+ удовлетворены действующими ценами на нефть, поэтому они заинтересованы в существующей динамике спроса/предложения, остальные члены картеля вынуждены следовать в фарватере, выторговывая себе дополнительные квоты или другие преференции.

Россия уже смогла увеличить рынок сбыта на 5%, потеснив других игроков, поэтому увеличение добычи позволит ей остаться на своих рынках и получать дополнительный доход от своего превалирующего значения. Что касается возможной реакции добытчиков сланцевой нефти в США, то здесь есть одна особенность – обработка этого ресурса в массовом масштабе пока невозможна, поскольку далеко не все НПЗ в Америке обладают способностью работать именно с таким сортом. Переоборудование НПЗ, как и логистика, требуют серьезных капиталовложений, поэтому до окончания переработки всей отрасли сланцевики будут вынуждены идти навстречу традиционным добывающим странам. Конечно, это не значит, что союз будет долгим и прочным, но точки соприкосновения имеются.

Россия показала, что на Ближнем Востоке является независимым арбитром и неукоснительно соблюдает все международные договора, поэтому решение арабской монархии о предложении нашей стране стать наблюдателем говорит о признании той роли, что мы взяли на себя во время сирийской войны. ОПЕК+ требуется игрок глобального масштаба, США на себя эту роль взять не могут из-за хронического эгоцентризма, а Китай еще не обладает достаточным политическим весом, поэтому Россия становится основным претендентом. Соглашение от Кремля позволит стране получить дополнительное влияние в мире и конкретно в арабском регионе, что даст возможность получать от ситуации не только политические очки, но и вполне реальные доходы от сделок и предоставления гарантий по контрактам в тех регионах.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Увеличение добычи – это понижение цен. Поэтому это в большей степени выгодно не производителям, а потребителям. Это вынужденная мера: все, что ОПЕК получит за счет увеличения добычи, будет впоследствии потерянно за счет снижения цен. Все, что выиграно – сниженные цены будут заслоном на пути сланцевых углеводородов. Но если цены будут расти, то вновь станет проблема сланцевой нефти, а этого ОПЕК допустить не может. Поэтому организация вынуждена снижать цены.

Удержатся ли цены? Могут и не удержатся. Любой тренд имеет свою инерцию. В какой-то момент цена может снижаться не по экономическим, а по психологическим причинам (игроки на бирже будут исходить из снижения цены и тем самым его продуцировать).

Увеличение добычи ударит по производителям сланцевой нефти, так как ее добыча рентабельна только при высоких ценах.

Россия ничего серьезного не выиграет и ничего серьезного не потеряет. Наш европейский рынок нефти и газа стабилен. Даже 70 долларов это больше, чем то, на что мы рассчитывали, так что ничего страшного не произойдет.

Москве присоединение к ОПЕК может дать влияние на решения картеля хотя и весьма слабое, думаю, мы сейчас обладаем не меньшими рычагами влияния на страны ОПЕК, чем когда станем наблюдателями в этой организации.

ОПЕК вхождение России даст расширение его границ, что для картеля очень важно. Кроме того у ОПЕК появится возможность синхронизировать нашу нефтяную политику с картелем, что мы, правда, и так делаем по собственной воле.

Согласиться ли наше правительство, будет зависеть от того, что нам предложат другие участники рынка, Европа, например, если, конечно, предложат.

Александр Разуваев, Директор аналитического департамента Компании «Альпари»: Рынок ждал значительно большего увеличения квот, и если заявленные ориентиры будут выполнены, цены на нефть до конца года останутся на очень комфортном уровне. Дело в том, что страны ОПЕК не всегда держат свое слово, плюс в ситуацию может вмешаться американский сланец.

Но самое интересное другое. Сегодня появилась информация, что обсуждается создание принципиально новой структуры аналогичной ОПЕК со своим секретариатом и конституцией. Более крупные производители нефти, такие как Россия и Саудовская Аравия, получат в ней больше голосов, тогда как в ОПЕК действует принцип «одна страна — один голос». Вероятно, новая и однозначно более авторитетная организация будет не только серьезно влиять на цены, но и пересмотрит валюту расчетов. Вероятно, будет принята мультивалютная корзина, куда войдут кроме американского доллара, евро, швейцарский франк, юань и российский рубль. Вопрос, конечно, в пропорциях. Новости на данный счет могут появиться уже на ближайших выходных.Источник: «ОПЕК одобрил рост добычи в рамках нефтяной сделки».