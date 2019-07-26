Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?

От территории этого предприятия исходит угроза техногенной катастрофы, которую глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала «экологическим Чернобылем». Само предприятие, пребывающее в состоянии банкротства, находится в городе Усолье-Сибирское, на расстоянии 90 км от Иркутска. Владельцы в свое время его бросили, не утилизировав по правилам опасные химические вещества. У иркутского правительства, как выяснилось, нет полномочий, которые позволили бы ликвидировать отходы на промплощадке «Усольехимпрома». Федеральные власти тоже не предпринимают мер. Так какой же «гром» может грянуть с этой площадки?

Проблема полномочий

Как уточнили в региональном правительстве, ООО «Усольехимпром» находится на федеральной земле, а сами объекты завода – это уже частная собственность. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, в Минприроды РФ уже пытались направить предложения о том, чтобы ликвидацию цеха включили в федеральный проект «Чистая страна» (2019–2021 годы, нацпроект «Экология»). Однако в министерстве, как пишет «Ъ», ответили, что профинансировать проект можно будет после того, как «Усольехимпром» будет включен в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).

Отказ о включении в ГРОНВОС приходил дважды. В министерстве поясняли, что цех ртутного электролиза расположен на промышленной площадке еще формально еще действующего предприятия, а включение в реестр будет возможным только после окончания процедуры банкротства. Тем не менее, как сообщается, за счет областного бюджета ранее обследовали территорию и подготовили проектную документацию о ликвидации ртутного загрязнения. Сейчас соответствующий проект проходит процесс госэкспертизы. Собственно проект рассчитан на трехлетний срок, а к работам могут приступить в 2020 году.

Повышенная готовность

«Ъ» напоминает, что только в феврале этого года указом губернатора Иркутской области был введен режим функционирования повышенной готовности. Причина – угроза возникновения аварийной ситуации на территории «Усольехимпрома». Правительством также была организована охрана в круглосуточном режиме и патрулирование на территории завода. До этого территорию комбината никто не охранял, что позволяло местным и неместным жителям ее активно расхищать.

Комментируя ситуацию, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельского хозяйства заксобрания Иркутской области Роман Габов отметил, что на площадку вполне свободно проникали все желающие. И это, очевидно, представляло опасность, едва не привело ужасным последствиям.

«Опасные хлор и соединения хлора в цистернах находились в общем доступе. В июне прошлого года чуть не случилась трагедия. Охотники за металлом стали распиливать цистерну, и хлор вылился на землю. Город не пострадал чудом — роза ветров в этот день была направлена в другую сторону»,— рассказал Габов.

Бесхозный завод

Общая площадь, которую занимает промышленная площадка ООО «Усольехимпром», составляет примерно 600 гектар. Земельные участки, на которых находится промышленная площадка - собственность Российской Федерации. Что касается производственной деятельности предприятия, то ООО «Усольехимпрома» остановила ее еще в 2010 году. В данный момент проходит процедура банкротства. Представляющий опасность для экологии цех ртутного электролиза, площадь которого составляет порядка одного гектара, в официальном порядке закрыли еще в 1998 году ОАО «Усольехимпром», а на балансе вновь образованного ООО «Усольехимпром» он никогда не числился. Как отмечается на сайте Иркутской области, это «бесхозный объект на федеральной земле в границах населенного пункта г. Усолье-Сибирское». Как ранее писали СМИ, очаг ртутного загрязнения представляет собой строительные конструкции здания, шламы, а также неутилизированные и не подвергнутые обезвреживанию производственные отходы и грунты. По оценкам специалистов, под промышленной площадкой завода осталось 117 тонн ртути, в конструкциях цеха и около него может быть сосредоточено до 600 тонн ртути.

Предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью. Тем более что это предприятия находится в границах города, где проживает 77 человек.