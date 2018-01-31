«Угроза для безопасности США». Как фитнес-приложение рассекретило американские военные базы 189 0 Тренды События и факты

На карте GPS-приложения Strava были обнаружены месторасположения военных баз нескольких государств, включая базы США. Движение военнослужащих рассекретили фитнес-трекеры и мобильные устройства. Проанализировать тепловую карту приложения было под силу не только специалистам, но и обычным пользователям.

База, я вас вижу!

Как сообщает издание Verge, в открытом доступе карта фитнес-приложения Strava появилась прошлой осенью. С ее помощью можно получить информацию о маршрутах движения обладателей миллионов устройств. Карта выделяет самые востребованные маршруты для велосипедистов, бегунов, лыжников и пловцов. Благодаря этому приложению его пользователи могут фиксировать, какое расстояние они смогли пройти. Фиксация данных происходит с помощью спутников.

Вопросы начались после того, как простые пользователи заметили непривычную активность в зонах боевых действий, включая территории Афганистана и Сирии. Внимание привлекли цикличные маршруты – по ним, скорее всего, двигались военные патрули. Уточняется, что все эти направления, по которым могли передвигаться военные, находились на значительном расстоянии от населенных пунктов, да и вообще от мест, где теоретически фитнес-трекеры могут использоваться.

Реакция Пентагона

Некоторые военные могут не снимать с себя устройство (трекер) целый день. Вероятно, именно по этой причине записываться могут не только спортивные показатели, но и все движения в ходе спецопераций. Понятно, что подобная «утечка информации» стала поводом для бурных обсуждений в социальных сетях. Вот что пишут пользователи (цитата по РИА Новости):

Nathan Ruser: «Strava опубликовала глобальную карту… Выглядит красиво, но это проблема для сохранения секретности операций. Базы США легко идентифицировать».

Mr Ghostly: «Американская авиабаза построена в 2016 году недалеко от деревни Сабит, в 35 км к югу от Кобани, для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГ (запрещено в РФ – КС).

Tobias Schneider: «Вот посты вокруг Мосула. (или это местные жители, которые бегают кругами вокруг своих домов)».

Базы США в Афганистане не единственные, которые были найдены на тепловой карте приложения. Засветились на ней базы ВС Франции в провинции Кидаль (государство Мали), на территории которой проходит антитеррористическая операция.

Со своей стороны представитель Пентагона в разговоре с РИА Новости заявил, что специалисты ведомства занимаются подробным изучением сложившейся ситуации и готовы к тому, чтобы принять дополнительные меры, которые будут направлены на то, чтобы обеспечить безопасность военных не только в США, но и за пределами страны. А вот эксперт по вопросам безопасности Тобиас Шнайдер сделал заявление, что данная карта сервиса может оказаться настоящей угрозой для безопасности США.

Угрозы для России нет?

Применение «облачных технологий» во всевозможных приложениях и гаджетах делают любого человека максимально прозрачным – этот факт хорошо понимают в Кремле, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя ситуацию с приложением, которое рассекретило расположение военных баз, официальный представитель Кремля сказал следующее:

«Мы не знаем про наших военных, мы читали сообщения СМИ про американских военных. Про наших не знаем, потому что особо не вчитывались – достаточно напряженная повестка дня. Но то, что использование облачных технологий в различных приложениях, связанных с повседневной жизнью, здоровьем, фитнесом и т.д., безусловно, делает действия любого человека максимально прозрачными, это очевидно».

Вместе с этим, по словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, российские военные базы обнаружить через такие приложения невозможно, и безопасности военных РФ ничего не угрожает. На военных базах пользоваться коммерческими смартфонами категорически запрещено. «На службе они не используются, тем более во время операций или учений», – пояснил военный эксперт.