Удостоверение личности. В России представили электронные паспорта, которые начнут выдавать через год

Федеральное правительство сформировало параметры электронных паспортов, которые будут внедряться на территории России в июле следующего года. Такое решение приняли на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Выдача классического варианта бумажных паспортов будет прекращена уже в 2022 году, но пользоваться старыми паспортами можно будет до окончания срока их действия.

Суть новаций

Первая концепция перехода на новый формат электронных паспортов была утверждена в 2013 году. С тех пор произошел ряд изменений с учетом новых технических возможностей. И по этой причине переход на электронные паспорта решено провести раньше запланированного срока. «Сейчас у нас есть все возможности, чтобы этот проект осуществить, учитывая уровень развития информационных технологий, который достигла наша страна, да и весь мир»,— заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в правительстве.

Было отмечено, что больше нет никаких разногласий, связанных с техническими вопросами. Паспорта будут представлять из себя пластиковую карту с чипом. В основе – технологии NFC, снабженные QR-кодом и голографической защитой. Также их можно будет дублировать с помощью приложения на мобильном телефоне.

Только российское

Комментируя нововведение, вице-премьер Максим Акимов в разговоре с представителями СМИ пояснил, что криптозащита, чипы, а также программное обеспечение будут полностью российскими. При этом, как пишет «Ъ», судя по тому, в каком составе проходило совещание, участниками предстоящего глобального процесса также станут НИИ «Восход», Гознак и ПАО «Микрон».

А вот создавать мобильное приложение будет государственный разработчик – его планируется утвердить в августе. Приложение будет доступно для всех платформ: Android, iOs, а также для создаваемой российской платформы «Аврора». Подчеркивается, что требования для криптозащиты уже прошли процесс согласования с ФСБ.

Персональные данные

Какие именно данные будут содержаться в паспорте нового формата, еще предстоит уточнить и утвердить правительственным актом. Кроме ФИО, даты и места рождения документ будет хранить сведения о месте жительства гражданина России. В него также планируется «вложить» водительское удостоверение, свидетельства СНИЛС. ИНН и «разного рода страховые свидетельства».

В случае изменения персональных данных новые сведения в электронный паспорт будут вноситься уполномоченными органами. Документ будет действовать в течение десяти лет. Как пишет «Ъ», в российском кабмине полагают, что проблем с ведомственными базами данных появиться не должно «У нас нет органов, которые не работали бы уже с реестровыми записями, все уже в цифровом виде»,— подчеркнул вице-премьер Максим Акимов, который в правительстве курирует вопросы транспорта и цифрового развития.

Вкус к новшествам

Первым регионом, где будут внедрен новый формат российского паспорта, станет Москва. Вице-премьер отмечает, что российская столица имеет «вкус к новшествам» и здесь имеется развитая инфраструктура. Выдавать в Москве электронные паспорта начнут в июле 2020 года в отделениях ОВД – там, где выдаются загранпаспорта нового образца. Планируется, что к 2022 году количество таких отделений в России увеличится с 1,1 до 3 тысяч.

По словам Акимова, внедрение электронных паспортов не должно привести к дополнительным расходам для бюджета. Он отметил, что использование карт-ридеров для удостоверений нового формата существенно дешевле использования принтеров и другой техники. Также, как рассказал вице-премьер, в первом периоде выдачи таких паспортов будет сохраняться госпошлина в размере трехсот 300 рублей.