Удивляют возможностями. Воронежскую область представят инвесторам в ТПП РФ

Завтра в Москве в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка, 6/1 состоится презентация инвестиционного потенциала Воронежской области. О своем опыте ведения бизнеса в этом регионе расскажут предприниматели, успешно реализовавшие крупные инвестиционные проекты. Новые инвестплощадки и условия для работы инвесторов представит губернатор Александр Гусев.

Опыт инвесторов

Участники этого мероприятия услышат приветственное слово президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина и вице-премьера Правительства РФ Алексея Гордеева, который в 2009-2017 годах был губернатором Воронежской области.

Нынешний глава региона Александр Гусев проведет презентацию инвестиционного потенциала «Понимаем бизнес – удивляем возможностями!»

Руководитель ООО «ЭкоНива-АПК Холдинга» выступит с сообщением о том, как родилась в Воронежской области эта компания, какие условия здесь создали власти для развития сельхозпереработки и органического сельского хозяйства.

Генеральный директор ООО «Сименс Трансформаторы» &ndsh; предприятия-резидента индустриального парка «Масловский» расскажет, почему инвесторы выбрали именно Воронежскую область и как новое предприятие стало одним из лучших заводов корпорации.

Опыт этих и других компаний должен стать главным аргументом для потенциальных инвесторов, убедить их сделать выбор в пользу Воронежской области, где создана вся необходимая инфраструктура.

Индустриальные парки

Важнейшим конкурентным преимуществом Воронежской области с точки зрения инвесторов являются особая экономическая зона «Центр», ТОСЭР «Павловск», а также четыре индустриальных парка.

Это площадки с развитой инфраструктурой, которые позволяют разместить на своей территории любой вид промышленного производства.

Индустриальный парк «Масловский» специализируется на машиностроении и металлообработке. Общая площадь парка составляет 598 га, включая 202,3 га свободных площадей.

Сегодня в парке имеется 18 резидентов.

Объем инвестиций в уже реализованные проекты составил порядка 13,1 млрд рублей, а 9,8 млрд будут направлены на создание новых объектов, которые добавят 1 323 рабочих места к уже существующим 1 637 местам.

Объем инвестиций, вложенных в предприятия индустриального парка «Бобровский», составляет 4,373 млрд рублей. В парке, специализирующемся на переработке сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности, создано 517 рабочих мест. Причем проекты на стадии реализации предполагают вложение 4,1 млрд рублей и организацию 320 новых рабочих мест.

Промышленная площадка включает 13 резидентов.

Ее общая площадь занимает 464 га, из них свободно 171 га.

26 резидентов разместили производство на 262 га промышленного индустриального парка «Лискинский», оставив свободными всего 51 га. Объем инвестиций уже вложенных в реализацию проектов, предоставивших порядка 2 037 рабочих мест, составляет 1,06 млрд рублей.

Еще 316 млн инвестиций будет направлено на развитие новых проектов в этом индустриальном парке.

Индустриальный парк «Перспектива» универсален. Промышленная площадка расположена на площади в 146 га со свободной площадью в 93 га, и имеет на данный момент 34 резидентов. В объекты индустриальной зоны, уже выпускающие свою продукцию и включающие 1 022 рабочих места, вложено 1,4 млрд рублей. А объем инвестиций в строящиеся объекты составляет 6,2 млн рублей.

В ноябре депутаты Воронежской областной Думы скорректировали Перечень особо значимых инвестиционных проектов.

В реестр для предоставления мер государственной региональной поддержки включено 6 новых проектов с общим объемом инвестиций более 14,9 млрд рублей.

Особая экономическая зона

В начале этого года в Воронежской области была создана особая экономическая зона «Центр». Региональные власти, принимая во внимание тот факт, что Центральной России уже действуют несколько ОЭЗ в Московской, Тульской и Липецкой областях сделали ставку на специализацию «Центра».

«Мы не собираемся перетаскивать инвесторов, мы для себя выбрали путь специализации. У нас есть все возможности для того, чтобы в этой особой экономической зоне развивать высокотехнологичные производства и предприятия. Поэтому сконцентрировались сейчас на взаимодействии с Ростехом и с Росатомом. Это будут два больших якорных инвестора, и через них мы постараемся завести высокотехнологичных резидентов и развивать атомную, радиоэлектронную и космическую промышленность», &ndsh; подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Соглашения с региональными властями о намерении разместить свои предприятия в особой экономической зоне уже подписали шесть предприятий.

Так, участвующее в презентации ООО «Перфоград» планирует наладить производство перфорированных листов и систем ограждений.ООО «Завод среднего машиностроения» готово разместить производство высококачественного цветного литья с применением инновационной технологии. ООО НПП «СтройСталь» хочет построить в ОЭЗ мини-завод строительной арматуры, ООО «Поли-Пак» &ndsh; открыть завод пищевой полиамидной упаковки. ООО «Сервис-Стройторг» планирует заняться защитно-декоративной обработкой профилей из алюминиевых сплавов, а ООО «Универсал Строй» &ndsh; открыть производство фольгированных и технических диэлектриков.

Каждый резидент ОЭЗ «Центр» должен на первом этапе инвестировать в свое предприятие не менее 120 млн рублей и в течение трех лет работы &ndsh; еще 40 млн.

В обмен на инвестиции предприятия получают преференции – развитую инфраструктуру и налоговые льготы.

Расположенный в непосредственной близости индустриальный парк «Масловский» на первых порах поделится с «Центром» своими инженерными и транспортными сетями, что позволит резидентам быстро ввести в эксплуатацию свои производства.

Затем для особой экономической зоны будет построена и собственная инфраструктура, которая будет расширяться по мере заполнения резидентами.

Для резидентов ставка налога на прибыль в течение первых пяти лет будет 2%, в течение последующих пяти лет – 7%, затем – 15,5%. Кроме того, предприятия ОЭЗ на десять лет освобождаются от налога на имущество организаций и транспортного налога, и на пять лет – от земельного налога.

А поскольку «Центр» является и особой таможенной зоной, резиденты смогут получить освобождение от уплаты НДС и таможенных платежей.

По данным областного правительства, в ОЭЗ «Центр планируется разместить 15-20 новых высокотехнологичных производств, создать свыше четырех тысяч рабочих мест и привлечь 30 млрд рублей инвестиций в экономику региона. Дальнейшее развитие филиальной сети ОЭЗ в муниципалитетах позволит привлечь 200 млрд рублей инвестиций, получить дополнительно 108 млрд рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней и создать еще 25 тыс. рабочих мест.

Новые предложения инвесторам на презентации в столице представит губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Для участия в мероприятия, которое будет проходить в ТПП РФ 11 декабря с 11.00 до 15.00 часов необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzQzu4nCapOnN-CIv3DD_VYvnSaAwLq2CkDE5doi2eu1k_g/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1