Удивили возможностями. Воронежская область представила инвесторам перспективные сферы

Сегодня в Торгово-промышленной палаты РФ в Москве состоялась презентация инвестиционного потенциала Воронежской области. Возможности региона инвесторам представили лично губернатор Воронежской области Александр Гусев, представители областного правительства, руководители работающих не этой территории крупных предприятий.

Мероприятие вызвало большой интерес - в зале конгресс-центра ТПП РФ, где проходила презентация, не осталось свободных мест.

Спикеры представили впечатляющие результаты экономического развития региона.

Так, по темпам роста валового регионального продукта Воронежская область занимает первое место в России.

«Мы десять лет подряд имеем непрерывный рост. По итогам прошлого года объем промышленного производства составил боле 540 млрд. рублей, а в этом году мы намерены превысить планку в 600 млрд рублей», - подчеркнул в своем выступлении губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Этот рост во многом обеспечен за счет эффективной работы по привлечению инвестиций - за период с 2014 по 2018 в экономику региона инвестировано 1,4 трлн рублей.

В качестве наиболее перспективных направлений для вложений капитала в ходе презентации представили агропромышленный комплекс, IT-сферу, авиастроение, ракетно-космическую, химическую промышленность Воронежской области. Именно эти отрасли демонстрируют сегодня высокие показатели роста и ориентацию на экспорт, а для их дальнейшего развития в регионе создана вся необходимая инфраструктура.

По словам заместителя председателя правительства Воронежской области Артема Верховцева, в регионе имеется большой кадровый потенциал для реализации инновационных проектов и создания высокотехнологичных производств.

В Воронежских вузах обучаются 130 тысяч студентов и власти региона прилагают максимум усилий, чтобы после обучения молодые специалисты остались родном городе, а не уезжали работать в Москву. Для этого реализуются программы сотрудничества учебных заведений с предприятиями, которые берут на стажировки студентов даже с первого-второго курса и предоставляют работу выпускникам.