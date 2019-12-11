Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ДЕК, 22:25 МСК
USD (ЦБ)    63,5653
EUR (ЦБ)    70,4558

11 ДЕК, 22:25 МСК
USD (ЦБ)    63,5653
EUR (ЦБ)    70,4558
﻿

Удивили возможностями. Воронежская область представила инвесторам перспективные сферы

11 Декабря 2019 121 0 События и факты
Удивили возможностями. Воронежская область представила инвесторам перспективные сферы

Сегодня в Торгово-промышленной палаты РФ в Москве состоялась презентация инвестиционного потенциала Воронежской области. Возможности региона инвесторам представили лично губернатор Воронежской области Александр Гусев, представители областного правительства, руководители работающих не этой территории крупных предприятий.

Мероприятие вызвало большой интерес  - в зале конгресс-центра ТПП РФ, где проходила презентация, не осталось свободных мест.

Спикеры  представили   впечатляющие  результаты экономического  развития региона.

Так, по темпам роста  валового регионального  продукта Воронежская область занимает первое место в России.

«Мы десять лет подряд имеем непрерывный рост. По итогам прошлого года объем промышленного производства составил боле 540 млрд. рублей, а в этом году мы намерены превысить планку в 600 млрд рублей», - подчеркнул в своем выступлении губернатор Воронежской  области Александр Гусев.

Этот рост во многом обеспечен за счет эффективной работы по привлечению инвестиций - за период с 2014 по 2018 в экономику региона инвестировано 1,4 трлн рублей.

 

В качестве наиболее перспективных направлений для вложений капитала  в ходе презентации представили агропромышленный комплекс,  IT-сферу, авиастроение, ракетно-космическую, химическую промышленность Воронежской области. Именно эти отрасли демонстрируют сегодня высокие показатели роста и ориентацию на экспорт, а для их дальнейшего развития в регионе создана вся необходимая инфраструктура.

По словам заместителя председателя правительства Воронежской области Артема Верховцева, в регионе имеется большой кадровый потенциал для реализации инновационных проектов и создания высокотехнологичных производств.

В Воронежских вузах обучаются 130 тысяч студентов и власти региона прилагают максимум  усилий, чтобы после обучения молодые специалисты остались родном городе, а не уезжали работать в Москву. Для этого реализуются  программы сотрудничества учебных заведений с предприятиями, которые берут на стажировки студентов даже с первого-второго  курса и предоставляют работу выпускникам.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Более 40% россиян не верят врачам. Чем больно здравоохранение в России?

Более 40% россиян не верят врачам. Чем больно здравоохранение в России?
Исследования 1

Краснодар – лучший город России, Москва – на 52 месте. Что показало исследование российских городов

Краснодар – лучший город России, Москва – на 52 месте. Что показало исследование российских городов
Исследования

Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей

Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей
Экономика 1

Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году

Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году
Экономика 19

Узнай, страна

Семь раз отмерь, один проконтролируй

Семь раз отмерь, один проконтролируй

В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом

В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом

В Санкт-Петербурге начали строительство супертраулера из серии судов общей стоимостью 65 млрд рублей

В Санкт-Петербурге начали строительство супертраулера из серии судов общей стоимостью 65 млрд рублей

В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса

В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса

Новости дня

21:59 Польша готова к остановке транзита Украиной российского газа Польша готова к остановке транзита Украиной российского газа
Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже
Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже
21:36 Грета Тунберг стала «Человеком года» Грета Тунберг стала «Человеком года»
20:50 Почему нужно следить за сердцем зимой? Почему нужно следить за сердцем зимой?
20:04 Женщины, физические упражнения и долголетие Женщины, физические упражнения и долголетие
19:46 Песков прокомментировал требование ДНР, выдвинутое Киеву Песков прокомментировал требование ДНР, выдвинутое Киеву
19:21 Петросян отреагировал на слухи о женитьбе Петросян отреагировал на слухи о женитьбе
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
19:02 ДНР требует от Киева публикации точного текста коммюнике "нормандского саммита" на всех языках ДНР требует от Киева публикации точного текста коммюнике "нормандского саммита" на всех языках

Узнай, страна!

15:55 Семь раз отмерь, один проконтролируй Семь раз отмерь, один проконтролируй
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:39 В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter