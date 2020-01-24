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Учиться счастью. Как побороть негативное мышление?

24 Января 2020 58 0 Бизнес и психология
Учиться счастью. Как побороть негативное мышление?

У природы нет и никогда не было цели сделать нас счастливыми, поскольку главной задачей всегда было выживание вида и сохранение энергии. Именно поэтому мы больше запоминаем негативный опыт и чаще испытываем негативные эмоции.

Негативное мышление

К своим эмоциям надо относиться с уважением - позволить себе грустить, когда грустно, плакать, когда тяжело на сердце.

Негативный опыт напоминает нам об испытанной боли и предохраняет от повторения поступков, которые эту боль вызвали.

Негативные эмоции требуют гораздо меньше усилий, нежели позитивные переживания.

Как нетрудно догадаться, все это мало совместимо со счастливой человеческой жизнью, в которой постоянно нужно приобретать новый опыт, общаться с людьми, вступать в разнообразные отношения.

Но негативное мышление, при котором мы видим все исключительно в черном цвете и затрудняемся испытывать какие-то еще эмоции – это очень распространенное явление.  

Оно обусловлено биологически. И преодолеть негативное мышление можно лишь, прилагая определенные усилия.

Мнимое и реальное

Прежде всего, нужно осознать, что человек – это целостная система, и наши мысли - это источник наших эмоций. Зацикливаясь, например, на ужасных картинах грядущих болезней или нынешнего безденежья, мы вызываем сами в себе страх, печаль, гнев.

События, о которых мы думаем, еще не случились. Но чувства, вызванные мыслями о них, уже совершенно реальны и по-настоящему портят нам жизнь.

Любое несовпадение с нашими планами и представлениями - и внутри уже бушует шквал негативных эмоций.

Очевидно, что нужно устранить источник расстройства – те самые мысли.

И это проще сказать, чем сделать. Как занятия спортом не сразу меняют тело и улучшают самочувствие, так и психологические техники действуют не сразу, а при условии их постоянного применения.

Вот некоторые из них.

Психологические техники

Положите перед собой блокнот и ручку и подробно запишите ту мысль, которая терзает вас в настоящее время. Это позволит придать очертания зыбкому страху и прожить эмоции, связанные с ним.Потом разделите страницу пополам.

В одну часть внесите негативный тезис и все доказательства к нему, а во второй попробуйте его оспорить.

Например, вы боитесь потерять работу. Для левой колонки вспомните все, что привело вас к этой мысли – от косых взглядов руководства до результатов последней проверки. Для правой – перечислите все, что противоречит ей. Перечитайте все внимательно. Можете ли вы теперь с железной уверенностью сказать, что скоро останетесь без работы и вам нечего будет есть?

Если страх все еще остался – представьте, что вы будете делать в случае наихудшего сценария, и тоже запишите в блокнот. Теперь у вас есть план.

Так что даже если случится плохое - вы уже подготовлены.

Еще один действенный способ – отстранение.

Когда негативные мысли начинают мучить вас, сядьте в наиболее удобной позе, постарайтесь расслабиться и представить себе свои мысли в виде темного облака или большой птицы, за которой вы наблюдаете со стороны.

Осознайте, что эти образы находятся на расстоянии от вас и ничем вам не угрожают, что они зыбки и могут исчезнуть или изменить форму от дуновения ветра. Через какое-то время вы убедитесь, что успокоились, а токсичные мысли развеялись без следа.

Включите осознанность.

Посреди размышлений о том, как ужасен мир, как все плохо в будущем и мучительно в прошлом – выдерните себя из этих мрачных воздушных замков в реальность.

Поймите, что вы находитесь в конкретной точке вашей жизни, здесь и сейчас, и вокруг находится множество материальных вещей, живых, а не воображаемых людей, реальных обстоятельств.

Возможно, имеет смысл узнать их получше или заняться простыми бытовыми вещами, которые способны вернуть вам покой и зарядить позитивными эмоциями. Например, пересадить цветы, выйти на прогулку с друзьями, сходить в кино или бассейн. Вариантов масса – и при любом из них вы обнаружите, что жизнь стала светлее и лучше.

Организовать позитив

Конечно, не все будет получаться сразу. Организовать себе позитивные эмоции, а соответственно, позитивные мысли - немалый труд.

Невозможно просто дать себе установку «с этой минуты я мыслю позитивно».

Победить заложенное в нас природой очень трудно, так что скатываться в негатив вы будете не раз. К этому нужно быть готовыми.

Поймав себя вновь на многодневных негативных мыслях, надо не отчаиваться, а применить любую из перечисленных техник, похвалить себя за это и просто дальше учиться быть счастливыми.

Нужно расширять собственные границы, уметь отходить от жестких шаблонов, замечать множество деталей, чтобы менять свою картину мира, окрашивая ее в позитивные тона.

Через несколько недель, а возможно, несколько месяцев вы не узнаете свою жизнь. Каждый день, наполненный энергией и позитивом, будет доставлять вам реальное удовольствие. И приносить прекрасные социальные результаты.

 

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Наталия Красовская
Наталия Красовская

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