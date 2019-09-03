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Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов

3 Сентября 2019 418 0 Исследования
Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов

Как показал очередной опрос ВЦИОМ, проведенный накануне нового учебного года, большинство российских родителей (78%) дают положительную оценку уровню квалификации педагогов в учебных заведениях. А вот противоположного мнения придерживается только 16% участников опроса. Оценили участники опроса и качество образования: по мнению большинства, ситуация в этой сфере стала хуже.

Приоритеты учебы

Вполне удовлетворены подготовкой детей в школах 52% опрошенных родителей, о противоположном мнении заявили 15% респондентов. Частично удовлетворены школьными занятиями 32% опрошенных. Кроме того, как показало исследование, 85% родителей считают, что к их детям в школах относятся доброжелательно и внимательно, по-другому считают 11% опрошенных.

Что касается в общем сферы образования, то 51% участников опроса считают, что в течение последних 5-10 лет ситуация здесь ухудшилась. Позитивные тенденции отметили 17% граждан РФ, и еще 15% вообще не увидели никаких изменений.

Ответили участники опроса и на вопросы о приоритетах в образовании. По мнению 32% опрошенных родителей, основным приоритетом в образовании является передача базовых знаний по предметам. Еще 19% опрошенных считают, что главная задача школы – это нравственное воспитание детей.

 «При этом среди приоритетов школьного образования, помимо передачи знаний по предметам и формирования широкого кругозора (48%), россияне также видят развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%), развитие индивидуальных способностей и талантов (39%) детей», — говорится в итогах опроса.

Цена знаний

Если продолжать школьную исследовательскую тематику, то опрос, проведенный ранее экспертами ВЦИОМ, показал, что россияне в среднем тратят или только планируют потратить в этом году на подготовку ребенка в школе 26 986 руб. Как отмечается, данный показатель с 2017 года вырос больше чем в два раза.

В основном траты уходят на школьную форму и рюкзаки. Средняя стоимость школьной формы, с учетом спортивной одежды и обуви составляет около 13 431 рубля (в 2017 году этот показатель был на уровне 6442 руб.). Если говорить о конкретной стоимости вещей, то тот же рюкзак или сумка в среднем стоят 3636 руб. (в 2017 году эта сумма была 1785 руб.).

Участники этого опроса также рассказали, что собираются потратить на приобретение учебников и рабочих тетрадей сумму до 3119 руб. (в 2017 году — 1197 руб.). При этом средняя сумма трат на покупку школьных принадлежностей увеличилась  почти на треть - с 1773 руб. до 2217 рублей.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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