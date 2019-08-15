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Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?

15 Августа 2019 180 0 Исследования
Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?

Изучение эмоций учащихся может стать прекрасным вспомогательным инструментом для более глубокого анализа занятий, считает руководитель Управления информационных технологий МГПУ Русланом Сулейманов. В разговоре с «Социальным навигатором» он пояснил, что эмоции свидетельствуют о том, насколько ученик вовлечен в процесс обучения. Так в случае с негативными эмоциями можно говорить о том, что человек вряд ли вовлечен в процесс. Плюс к этому, эмоции показывают реакцию учащихся на разные ситуации в процессе учебы. Все эти наблюдения могут помочь педагогам корректировать образовательные программы и в случае необходимости даже менять формулировки своих лекций.

Вас снимает скрытая камера

Изучение данных, как рассказал Руслан Сулейманов, может также проходить в том числе с использованием видеозаписей с занятий. Так, эксперты МГПУ ведут работу над пилотным проектом, который посвящен эмоциям учащихся. Суть в том, что перед учеником ставится камера, которая ведет запись занятий. После этого специальная нейронная сеть анализирует видео, считывая лица и снимая метрику: как расположена голова, губы, нос, глаза, куда направлен взгляд.

Благодаря таким технологиям, как поясняет исследователь, можно выстроить график эмоций, испытываемых учащимися в ходе занятий. Так, если все ученики на пятой минуте решили улыбаться, то система сигнализирует о том, что в это время был зафиксирован эмоциональный пик. Далее все полученные данные анализируются экспертами.

Что касается «этичности», то в этом плане можно не беспокоиться. Как рассказал Руслан Сулейманов, в этом экспериментальном исследовании у каждого участника спрашивалось разрешение на съемку.

Тем временем…

А тем временем, Федеральный перечень учебников (ФПУ), закупка которого происходит на на бюджетные средства для школьников, не зарегистрировался в российском Минюсте. Об этом нарушении, как пишет «Коммерсант», министерство сообщило после соответствующего запроса коллегии адвокатов АЛРУД. В документе речь идет о том, что в Министерство просвещения уже направлен запрос о представлении списка учебников, на основании которого планируется провести экспертизу. При этом, как заверил собеседник из образовательного ведомства, в данный момент «проект нового порядка ФПУ проходит все необходимые процедуры». При этом не поясняется, связано ли это с рекомендациями Минюста. Также, как напоминает «Ъ», до этого претензии к формированию ФПУ уже были предъявлены в ФАС и Генпрокуратуре.

То есть по факту, в конфликт с ФПУ включилось еще одно ведомство. Собственно история началась с того, что доктор экономических наук Игорь Липсицв разговоре с «Ъ» заявил: его учебник «Экономика» для 10–11-х классов не включили в федеральный перечень. Причина – нет информации «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

Однако представители Министерстве просвещения и РАО (здесь проводилась экспертиза) заявили, что они вообще не давали таких «рекомендаций». Отметив, что внести дополнения в учебник предложили в издательстве «Вита-Пресс». При этом, как отмечает издание, эксперты, чьи выводы стали основанием для того, чтобы учебник Липсица был исключен из списка, на самом деле заявляли, что представленная информация «не способствуют любви к Родине».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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