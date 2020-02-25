Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ФЕВ, 23:54 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    70,4591

25 ФЕВ, 23:54 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    70,4591
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений

25 Февраля 2020 320 0 События и факты
Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений

С 24 по 27 февраля в ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Минпромторга РФ и ТПП России проходит профессиональная выставка детских товаров «CJF-Детская мода». В рамках деловой программы этой международной выставки генеральный директор издания «Капитал страны» Елена Ивкина провела тренинг «Человеческий ресурс как фактор развития бизнеса. Экономика взаимоотношений».

«CJF-Детская мода» - ведущая профессиональная выставка, целью которой является насыщение отечественного рынка детских товаров высококачественной, безопасной и доступной продукцией. Дважды в год в Москве представляют уникальные новинки и задают тренды наступающего весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов.

На 24-й международной выставке «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам» представлены последние разработки более 400 отечественных и зарубежных брендов из 25 стран мира.

Участникам предоставляется  возможность провести мониторинг рынка, укрепить имидж своей компании и бренда, установить новые деловые контакты и заключить выгодные контракты на ближайший год.

Помимо экспозиции для посетителей подготовлена насыщенная деловая программа, в рамках которой специалисты российских компаний получают объективную информацию от экспертов и практиков.

Ключевым событиями деловой программы выставки являются XVIII Всероссийский торговый форум «Рынок детских товаров» с Центром Закупок Сетей™, мероприятия, организованные Министерством промышленности и торговли РФ, АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор Родителей», Международной ассоциацией «Антиконтрафакт», АНО «Московский экспортный центр» при поддержке АО "Экспоцентр".

Среди них - круглый стол «Продвижение отечественных производителей в рамках реализации плана мероприятий Десятилетие детства», семинар «Экспорт города Москвы: система поддержки развития внешнеэкономической деятельности компаний столицы», практический семинар «Особенности сертификации и маркировки товаров и одежды для детей».

В рамках партнерства федеральное интернет-издание «Капитал страны» провело для участников выставки «CJF-Детская мода» тренинг «Человеческий ресурс как фактор развития бизнеса. Экономика взаимоотношений».

О том, как научиться распознавать свое психологическое состояние, выявлять депрессию на ранней стадии и вовремя предотвращать эмоциональное выгорание участникам тренинга рассказала генеральный директор «Капитала страны», магистр психологии, бизнес-коуч Елена Ивкина.

«Четверть века  назад в любой профессии ценились, в первую очередь, навыки. Но современный мир ставит новые условия, в которых на первый план выходят личностные качества. Если вчера молодой специалист легко находил свое место на рынке труда благодаря образованию и различным практическим умениям, то сегодня этого недостаточно, -  подчеркнула Елена Ивкина, - Общаться, заводить новые контакты, работать в коллективе, быть стрессоустойчивым – вот что требует от нас современная реальность. И необходимо, чтобы на все это хватало психологических и эмоциональных ресурсов».

Участники приняли заинтересованное участие в предложенном в рамках  тренинга эксперименте, который помог каждому раскрыть новые стороны своей личности.

Слушатели отметили актуальность и значимость тренинга как для сотрудников компаний, так и для каждого человека в повседневной жизни.

Они заявили, что будут применять полученную информацию, опыт и навыки в своих коллективах.

После завершения тренинга спикер ответила на личные вопросы и дала персональные рекомендации его участникам.

 

 

 

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками
Политика

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы
Экономика 1

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог
Экономика

Восстание низших. «Пятилетка санкций» привела к структурным сдвигам в российской экономике

Восстание низших. «Пятилетка санкций» привела к структурным сдвигам в российской экономике
Исследования 13

Узнай, страна

В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

В Нижегородской области начали реконструкцию зданий Нижегородской ярмарки за 0,5 млрд рублей

В Нижегородской области начали реконструкцию зданий Нижегородской ярмарки за 0,5 млрд рублей

Новости дня

23:23 Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
22:46 Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины
22:26 США примут решительные меры в случае вмешательства России в выборы США примут решительные меры в случае вмешательства России в выборы
21:56 Индекс РТС упал ниже показателей декабря 2019 года Индекс РТС упал ниже показателей декабря 2019 года
21:33 Россияне отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса Россияне отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса
21:12 Турецкий лидер сообщил о встрече с Путиным 5 марта Турецкий лидер сообщил о встрече с Путиным 5 марта
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
20:49 Журналистки из Грузии "напали" на российскую делегацию в Женеве Журналистки из Грузии "напали" на российскую делегацию в Женеве

Узнай, страна!

16:00 В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter