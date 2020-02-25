Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений

С 24 по 27 февраля в ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Минпромторга РФ и ТПП России проходит профессиональная выставка детских товаров «CJF-Детская мода». В рамках деловой программы этой международной выставки генеральный директор издания «Капитал страны» Елена Ивкина провела тренинг «Человеческий ресурс как фактор развития бизнеса. Экономика взаимоотношений».

«CJF-Детская мода» - ведущая профессиональная выставка, целью которой является насыщение отечественного рынка детских товаров высококачественной, безопасной и доступной продукцией. Дважды в год в Москве представляют уникальные новинки и задают тренды наступающего весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов.

На 24-й международной выставке «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам» представлены последние разработки более 400 отечественных и зарубежных брендов из 25 стран мира.

Участникам предоставляется возможность провести мониторинг рынка, укрепить имидж своей компании и бренда, установить новые деловые контакты и заключить выгодные контракты на ближайший год.

Помимо экспозиции для посетителей подготовлена насыщенная деловая программа, в рамках которой специалисты российских компаний получают объективную информацию от экспертов и практиков.

Ключевым событиями деловой программы выставки являются XVIII Всероссийский торговый форум «Рынок детских товаров» с Центром Закупок Сетей™, мероприятия, организованные Министерством промышленности и торговли РФ, АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор Родителей», Международной ассоциацией «Антиконтрафакт», АНО «Московский экспортный центр» при поддержке АО "Экспоцентр".

Среди них - круглый стол «Продвижение отечественных производителей в рамках реализации плана мероприятий Десятилетие детства», семинар «Экспорт города Москвы: система поддержки развития внешнеэкономической деятельности компаний столицы», практический семинар «Особенности сертификации и маркировки товаров и одежды для детей».

В рамках партнерства федеральное интернет-издание «Капитал страны» провело для участников выставки «CJF-Детская мода» тренинг «Человеческий ресурс как фактор развития бизнеса. Экономика взаимоотношений».

О том, как научиться распознавать свое психологическое состояние, выявлять депрессию на ранней стадии и вовремя предотвращать эмоциональное выгорание участникам тренинга рассказала генеральный директор «Капитала страны», магистр психологии, бизнес-коуч Елена Ивкина.

«Четверть века назад в любой профессии ценились, в первую очередь, навыки. Но современный мир ставит новые условия, в которых на первый план выходят личностные качества. Если вчера молодой специалист легко находил свое место на рынке труда благодаря образованию и различным практическим умениям, то сегодня этого недостаточно, - подчеркнула Елена Ивкина, - Общаться, заводить новые контакты, работать в коллективе, быть стрессоустойчивым – вот что требует от нас современная реальность. И необходимо, чтобы на все это хватало психологических и эмоциональных ресурсов».

Участники приняли заинтересованное участие в предложенном в рамках тренинга эксперименте, который помог каждому раскрыть новые стороны своей личности.

Слушатели отметили актуальность и значимость тренинга как для сотрудников компаний, так и для каждого человека в повседневной жизни.

Они заявили, что будут применять полученную информацию, опыт и навыки в своих коллективах.

После завершения тренинга спикер ответила на личные вопросы и дала персональные рекомендации его участникам.

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