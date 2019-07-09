Убыточный конфликт. Что теряют Грузия и Россия из-за запрета полетов, оттока туристов и винного эмбарго?

Как и планировалось, с 8 июля Россия прекратила прямое авиасообщение с Грузией, а российские туристы отменяют брони в грузинских гостиницах и отелях. Политики и общественные деятели отмечают: надежд на то, что межгосударственный конфликт получится быстро преодолеть, становится все меньше. Особенно с учетом громкого скандала с оскорблениями в адрес президента России в эфире грузинского телеканала. На фоне всех этих событий стороны пытаются подсчитывать убытки.

Убытки Грузии

Перед регионом Аджария встала серьезная проблема – россияне отменили большую часть забронированных отелей и гостиниц. Аналогичная ситуация в Кахетии и в Кутаиси. Местные жители задают вопросы о том, что правительство Грузии будет делать для того, чтобы сохранить туристический поток из России. Обо всем этом в разговоре с представителями СМИ рассказала глава Национальной администрации туризма Грузии Мариям Квривишвили.

В Грузии уже предварительно подсчитали убытки, которые они понесут, потеряв туристический поток из России. Еще в прошлом месяце глава грузинской Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили прогнозировал, что предположительный ущерб будет составлять 2,1 млрд лари (около 750 млн долларов).

Аналогичную информацию предоставила и Квривишвили. Она отметила, что в 2018 году в Грузии побывало около 1,4 млн россиян, благодаря чему страна смогла заработать два миллиарда лари (примерно 710 млн долларов). В этом году ожидали еще более плотный туристический поток из России. Но отменилась большая часть брони на гостиничные номера, следовательно, рассчитывать на что-то большее не приходится.

«По нашим прогнозам, к концу года мы недосчитаемся около одного миллиона российских туристов и потеряем до двух миллиардов лари», - цитирует news.ru Квривишвили.

Как рассказал Шалва Алавердашвили, к 8 июля российские туристы аннулировали около 80% броней на морских курортах Грузии. Если говорить в общем по стране, то этот показатель составляет более 60%.

Потери в России

При этом убытки несет не только Грузия. По информации министра транспорта РФ Евгения Дитриха, на данный момент российские авиакомпании подсчитывают свои потери из-за запрета на полеты в грузинском направлении. Более точные данные будут предоставлены к середине июля. По предварительным оценкам, речь идет о сумме порядка трех миллиардов рублей.

Дитрих также рассказал о том, что сейчас в Грузии находится около пяти тысяч российских туристов. Планируется, что они вернутся домой в ближайшую неделю, для чего уже выделили средства. Для тех же, кто хочет поехать в Грузию, есть окольные пути. Например, долететь до Тбилиси через Баку, Минск или Стамбул.

Прощай, Кинзмараули и Боржоми?

Одним лишь запретом на авиасообщение Россия, скорей всего, не ограничится. В частности, депутаты Госдумы сегодня приняли заявление, в котором предложили правительству России рассмотреть вопрос о введении ряда экономических санкций против Грузии. В частности, как уточнил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, речь идет о запрете на ввоз грузинских напитков.

«Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов», — уточнил он в интервью с представителями СМИ.

Речь идет о весьма внушительных суммах. Так, только за первый квартал этого года из России в Грузию было отправлено более 122 млн. долларов.

Что касается вина, то предыдущее эмбарго было снято лишь пару лет назад. А сегодня в Грузии собираются прямо в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми угощать туристов бесплатным вином, которое по прилёте будут выдавать пограничники. Сообщается, что для этих целей было специально закуплено 300 тысяч бутылок.

Очевидно, что российским виноделам, число которых резко возросло после возвращения Крыма, грядущее эмбарго на грузинские вина только на руку и сулит дополнительные доходы.