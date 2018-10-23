Убрать иностранца. Зачем депутаты хотят ограничить долю зарубежных компаний в Яндексе и Рамблере

В Государственной думе предлагают ограничить 20% долю иностранного капитала в новостных агрегаторах. В общей сложности под ограничение может попасть четыре агрегатора, самым крупным из которых является сервис «Яндекс.Новости». Положение компании осложняется тем, что ранее, на фоне сообщений о желании Сбербанка приобрести долю акций, ее котировки резко пошли на снижение.

Кто «попал»

С законодательной инициативой выступили депутаты ЛДПР и ЕР Андрей Луговой, Борис Пайкин, Антон Горелкин и Михаил Старшинов. В минувший понедельник они внесли в Государственную думу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они предлагают ввести запрет для иностранцев владеть более чем 20% в новостных агрегаторах. В общей сложности под ограничение может попасть четыре сервиса: «Яндекс.Новости», «Mail Новости», «Рамблер/новости» и СМИ2.

Остальные агрегаторы, включая Google News, не смогли набрать достаточной аудитории для того чтобы оказаться в реестре Роскомнадзора, для попадания в который аудитория сервиса должна превышать один миллион человек в сутки.

Кровавые заголовки

Идею ограничить долю иностранного участия в новостных агрегатора обсуждали уже давно, однако поднять это на более высокий, законодательный уровень решили только сейчас. Катализатором стал ряд событий. По словам собеседника РБК, который близок к президентской администрации, в данный момент к инициативе подтолкнули ужасные события, которые произошли в Керчи.

«Важно не только то, что пишут в новостях, но и то, какие у них заголовки», – отметил собеседник. Он добавил, что «чем ярче, «кровавее» заголовок, тем больше рекламы и больше денег». Следовательно, большое значение имеет тот факт, чтобы агрегатор имел «понятный субъект ответственности».

«Одно дело, когда собственник российский, и другое – когда иностранный, иностранцев сложнее привлечь к ответственности», – заявил источник издания.

Инициативу пояснил один из авторов поправок Андрей Луговой. Он тоже вспомнил печальные события, но те, которые произошли в Кемерово, когда сгорел местный ТРЦ.

«Как развивались события в Кемерово – какой только лживой информации мы не видели! Освещение события в Керчи лишний раз доказало правильность нашей позиции», – заявил Луговой в беседе с «Коммерсантом». Он также отметил, что, если агрегатор будет на 80% принадлежать россиянам, то и «ответственность будет другая».

Кто чем владеет

Во всех четырех сервисах, которые были обозначены выше, доля иностранного владения превышает 20%. Тот же «Яндекс» принадлежит нидерландской Yandex.N.V., и ее акции обращаются на американской бирже Nasdaq. Что касается Mail.ru Group, то собственником 28% является южноафриканский фонд Naspers, 7% – китайская Tencent и порядка 50% находятся в свободном обращении на LSE. Если говорить о Rambler Group, то она является собственностью кипрской компании. И четвертый агрегатор СМИ2 принадлежит интернет-холдингу «Е-генератор», а им на 40% владеет еще одна кипрская компания Finam Company.

Если этот закон будет принят, агрегаторам придется изменить структуру владения не позднее, чем через полгода. В противном случае они будут заблокированы.

Если продолжать тему «Яндекса», то одним из крупнейших ее акционеров является ее основатель Аркадий Волож с 10,35% акций (дают 49,23% голосов). Однако он имеет гражданство Мальты. В итоге, все может обернуться следующим: если законопроект об ограничении доли иностранцев будет принят, то сегодняшняя структура собственности интернет-гиганта не позволит компании оставаться владельцем новостного агрегатора.

Что делать «Яндексу»?

Эксперты рассматривают несколько вариантов развития событий для «Яндекса». Например, компания может поступить следующим образом: выделить новостной агрегатор в отдельное юридическое лицо, после чего продать его стратегическому инвестору. Как пишет РБК, соответствующие прецеденты уже были. Так, в 2013 году «Яндекс» продал Сбербанку за 60 млн долларов 75% минус 1 руб. своей платежной системы «Яндекс.Деньги». А этой весной на базе маркетплейса «Яндекс.Маркет» появилось совместное со Сбербанком предприятие: каждой стороне досталось по 45%, а оставшиеся 10% ушли на резерв за менеджментом. Сделка принесла «Яндексу» 30 млрд руб. инвестиций.

Кроме этого, на прошлой неделе появились слухи о том, что Сбербанк может приобрести в «Яндексе» крупный пакет акций. Как писали «Ведомости», Сбербанк может оказаться для «Яндекса» тем самым «белым рыцарем», который спасет компанию от прямого государственного контроля. Вместе с этим новости об этой возможной сделке привели к тому, что капитализация «Яндекса» всего за несколько дней рухнула почти на 3 млрд долларов. Позднее, комментируя ситуацию, основатель поисковика Аркадий Волож выступил с заявлением о том, что не планирует продавать свою долю.