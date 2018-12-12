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Юбилей Конституции. За 25 лет существования Основного закона с ним не ознакомился каждый третий россиянин

12 Декабря 2018 877 0 Политика
Юбилей Конституции. За 25 лет существования Основного закона с ним не ознакомился каждый третий россиянин

Сегодня в России отмечается День Конституции, главного документа страны, который был принят 25 лет назад, 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Однако, как показали итоги опроса, не все россияне знают этот документ, или никогда его вообще не читали. Со своей стороны политики и общественники думают о том, что можно предпринять, чтобы россияне стали интересоваться Конституцией своей страны. Так, в одном из вариантов предлагается сделать 12 декабря общегосударственным выходным днем.

Итоги опроса

«Левада-центр» провел опрос, который показал: примерно две трети населения России знают о Дне Конституции (61%). Что касается знания основного документа страны, то порядка половины граждан все-таки читали его(58%). Однако 42% респондентов никогда не видели текст Конституции Российской Федерации.

Согласно опросу, 76% россиян считают, что российские власти соблюдают Конституцию страны. Другой точки зрения, как отмечают социологи, придерживаются 18% респондентов.

Опрос проводился в период с 22 по 28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения из 136 населенных пунктов в 52 субъектах России. В исследовании приняло участие 1600 человек, возраст которых составлял от 18 лет и старше.

Не выходной

В этом году уже несколько раз звучали предложения сделать День Конституции праздничным и нерабочим днем. Сторонниками этой идеи выступали сенатор Людмила Нарусова, а также глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Последний, выступая 11 декабря на заседании СПЧ, заявил: «Для повышения престижа Конституции и Дня Конституции нужно вернуть Дню Конституции статус нерабочего праздничного дня, как было до 2014 года». Того же мнения придерживается Нарусова. По ее словам, если Дню Конституции вернуть статус общегосударственного выходного дня, это поможет пробудить интерес к изучению Конституции.

Еще в советское время День Конституции до 1977 года приходился на другую дату – 5 декабря, в день принятия Конституции СССР 1936 года. После этого его решено было перенести на 7 октября (день принятия новой конституции СССР – «Конституции развитого социализма»). И уже позднее, 12 декабря 1993 года всенародным голосованием, была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации.

На следующий год президент России объявил 12 декабря государственным праздником и нерабочим днем. Но спустя несколько лет в 2004 году депутаты Госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс РФ, и 12 декабря утратил статус выходного дня, став памятной датой России.

«Стабильная Россия»

По случаю 25-летия Конституции президент России Владимира Путина заявил, что Высший закон смог выдержать проверку временем и создать условия для стабильного развития России. Телеграмма с соответствующим содержанием была опубликована на официальном сайте Кремля.

Кроме этого, Путин подчеркнул, что принятие Конституции – это ключевое событие в новейшей истории России и в жизни граждан, сделавших решительный выбор в пользу демократии и строительства сильного государства.

«Прошедшая четверть века убедительно доказала, что Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов», – говорится в послании Путина.

Интересные факты о Конституции

История создания и существования главного документа России насчитывает немало интересных фактов. Так, два раза она успела побывать в космосе: в 1999 и 2005 годах. Одна брошюра была на станции «Мир», еще одна – на борту МКС. В общей сложности за два полета экземпляры Конституции провели в космосе 329 дней.

Еще один любопытный факт: в свое время за принятие Конституции свои голоса отдали треть избирателей России. Как было сказано выше, ее приняли по результатам всенародного голосования. В свою очередь сам термин «всенародное голосование» (а не «референдум») использовали, чтобы обойти тогда еще действующий Закона о референдуме РСФСР.

В главном документе страны содержится 137 статей. В ней нет ни одного иностранного термина. Здесь также нет зарубежных слов и выражений типа «спикер», «парламент», «сенаторы», «импичмент». Состоит Конституция из Преамбулы и двух разделов. В первом – девять глав из 137 статей. Во втором – заключительные и переходные положения.

Авторами Конституции считаются более тысячи человек. Разрабатывали главный документ России 42 месяца, а с ноября 1991 года по декабрь 1992 года в нее было внесено порядка 400 поправок.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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