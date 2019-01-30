Убийство и мошенничество. В чем подозревают члена Совфеда Рауфа Арашукова

Сегодня в зале заседаний Совета Федераций был задержан 32-летний сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков. Примечательно, что это произошло впервые в истории верхней палаты российского парламента. Молодого политика, члена партии «Единая Россия», подозревают в причастности к целой серии самых разных преступлений. В рамках масштабных следственных действий был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков.

Задержание

После того, как началось заседание Совета Федерации, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила его закрытым, что предполагает отключение трансляции для представителей СМИ. Вход в зал был перекрыт сотрудниками Федеральной службы охраны. В зал зашли генеральный прокурор Юрий Чайка и глава СКР Александр Бастрыкин. Последний озвучил постановление, согласно которому с сенатора Рауфа Арашукова снимается неприкосновенность.

Как рассказали очевидцы, молодой сенатор попытался оказать сопротивление и ринулся вверх по лестнице зала заседаний, однако Валентина Матвиенко строго посоветовала ему «не сопротивляться». Другого выхода у Арашукова не предвиделось, и он был вынужден заслушать список обвинений, которые зачитал генеральный прокурор. В частности, речь шла о заказных убийствах, дестабилизации обстановки в Карачаево-Черкесии через призывы к свержению власти, и ряд других преступлений.

Исключение из ЕР

После этого состоялось голосование, во время которого практически все сенаторы (кроме одного воздержавшегося) поддержали предложение о снятии с Арашукова статуса неприкосновенности. По завершении формальной процедуры четверо силовиков вывели из зала пока что еще члена «Единой России». Задержать сенатора в зале решили, чтобы у него не было возможности скрыться и уйти от следствия.

После официального задержания членство Рауфа Арашукова в «ЕР» было приостановлено. Согласно партийному уставу, если против человека возбуждается уголовное дело, его членство в автоматическом режиме приостанавливается до выяснения обстоятельств уголовного дела.

В чем подозревают

Сенатор подозревается причастности к нескольким преступлениям. В частности, речь идет об организации преступного сообщества и причастности к тяжким преступлениям. Задержанному предъявлены обвинения в организации убийств двух общественных деятелей в 2010 году (зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова) и нанесении тяжкого вреда здоровья еще одному.

Также Арашукову, который стал сенатором в сентябре 2016 года, предъявлено обвинение в подделке документов, которые помогли ему стать членом Совета Федерации от КЧР.

Еще одно преступление, в котором подозревают сенатора – хищение природного газа ПАО «Газпром» на сумму 30 млрд руб., о чем говорится в официальном сообщении СКР. При этом, как отмечается, следственные действия по уголовному делу проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Ставрополе, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Папа сенатора

Позднее стало известно и о задержании в Санкт-Петербурге отца сенатора, крупного бизнесмена Рауля Арашукова, который в данный момент является советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» и депутатом народного собрания Карачаево-Черкесии. Он также подозревается в причастности к организованной группе, которая похитила порядка 10 млрд руб. В его доме на момент публикации проходили обыски.

Примечательно, что отец сенатора имеет весьма солидный список наград. В свое время его наградили благодарственным письмом президента РФ, медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», почетной грамотой ОАО «Газпром», серебряным крестом «За возрождение Терского казачьего войска», а также орденом Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского II и III степеней.

«Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям», – заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В ближайшее время предприниматель будет доставлен в Москву для проведения следственных действий, а также избрании в его отношении меры пресечения. На данный момент известно о возбуждении уголовных дел по ч. 2 и ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса («Создание и участие в преступной организации») и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).