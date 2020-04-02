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Тысячи заемщиков просят кредитные каникулы. Банки считают их «мнимыми» пострадавшими
2 Апреля 2020 1020 0 Экономика
Россияне в десять раз чаще стали обращаться за отсрочкой платежа или кредитными каникулами из-за пандемии коронавируса. Банки получают тысячи обращений в день, сообщает «Коммерсант». Это связано с тем, что многие люди были отправлены в неоплачиваемый отпуск или потеряли работу. Большинство отраслей российской экономики оказались под ударом. В свою очередь, банкиры опасаются, что переносом платежей на полгода воспользуются клиенты, у которых нет финансовых проблем. И хотя некоторые банки еще отказывают клиентам в каникулах, выбора у них нет – Госдума приняла закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы.
Что говорят банки
- Банкиры, опрошенные «Коммерсантом», сообщают о резком росте обращений розничных клиентов в колл-центры по вопросам отсрочки платежей. «Если в феврале было 25-30 звонков в день, то в последние две недели мы получаем до 320-350 обращений», – сообщили представители Промсвязьбанка.
- Ранее в ВТБ рассказывали том, что за последнюю неделю было принято порядка 13 тыс. обращений, в которых речь шла о реструктуризации кредитов. В Сбербанке рассказали об аналогичной ситуации, отметив, что «при этом подтверждающие документы содержатся не более чем в 15% заявлений». Представители «Почта-банка» рассказали о «значительном увеличении числа обращений граждан на горячую линию и в чате мобильного приложения в связи с реструктуризацией потребительских кредитов».
- Как пишет издание, у россиян до сегодняшнего дня не было законных оснований для требований каникул, однако банки добровольно решили собирать подобные заявки. В частности, они просят собрать небольшой набор документов, которые подтверждают факт того, что заемщик на самом деле пострадал.
Закон в помощь
- Тем временем в Госдуме был принят закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса россияне, индивидуальные предприниматели, а также представители малого и среднего бизнеса наделяются правом на кредитные каникулы.
- Как напоминает РИА Новости, ранее соответствующий документ был подготовлен Центробанком и Министерством финансов по поручению главы России Владимира Путина. 25 марта президент в своем обращении, которое было посвящено ситуации с коронавирусом, выступил с предложением ввести каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Имелись в виду заемщики, чьи доходы из-за коронавируса упали больше чем на 30%.
- Суть закона в том, что в течение кредитных каникул заемщику не должны начисляться штрафы и пени, кроме этого, с него нельзя требовать досрочных выплат. Вместе с этим допускается обращение взыскания на предмет залога либо ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Со своей стороны заемщик имеет право погасить взятый кредит досрочно.
- Физические лица и ИП, оформившие кредит до того, как документ вступил в силу, получат возможность до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до шести месяцев. Этим можно будет воспользоваться в случае, если их доход за предыдущий месяц упал на 30% и более.
«Мнимые пострадавшие»
- Воспользоваться каникулами могут захотеть заемщики, у которых нет финансовых затруднений. По мнению банкиров, за шесть месяцев каникул они сэкономят деньги, на которые можно сделать ремонт либо погасить часть кредита для снижения ежемесячного платежа.
- В этом плане единственное, как пишет «Коммерсант», что должно остановить мнимых пострадавших, это последствия, которые могут быть, если в течение трех месяцев человек не представит доказательства болезни или финансовых потерь. В этом случае заемщик не только должен будет заплатить все ежемесячные платежи и проценты за время каникул, но и выплатить соответствующие штрафы и пени. Говорить о том, что будет испорчена кредитная история, не приходится.
- По словам банкиров, не более 1% обратившихся сейчас имеют проблемы из-за коронавируса. Заметно выросло число обращений с поддельными документами, в частности со справками о заражении вирусом и поддельными справками 2-НДФЛ.
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