Тысячи заемщиков просят кредитные каникулы. Банки считают их «мнимыми» пострадавшими 1020 0 Экономика

Россияне в десять раз чаще стали обращаться за отсрочкой платежа или кредитными каникулами из-за пандемии коронавируса. Банки получают тысячи обращений в день, сообщает «Коммерсант». Это связано с тем, что многие люди были отправлены в неоплачиваемый отпуск или потеряли работу. Большинство отраслей российской экономики оказались под ударом. В свою очередь, банкиры опасаются, что переносом платежей на полгода воспользуются клиенты, у которых нет финансовых проблем. И хотя некоторые банки еще отказывают клиентам в каникулах, выбора у них нет – Госдума приняла закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы.