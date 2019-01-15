ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

Можно ли сравнивать YouTube и традиционное телевидение? Изначально интернет-платформа предназначалась для независимого творчества. Любительские ролики невысокого качества, попытки создания уникального контента, раскрытие творческого потенциала – вот для чего создавался проект. Однако через 14 лет после основания YouTube стал прямым конкурентом телевидению.

Причины роста популярности YouTube

Платформа появилась в 2005 году, но уже через год была приобретена корпорацией Google за 1,65 млрд долларов. Вложение средств на популяризацию платформы и улучшение технической составляющей увеличило число пользователей в несколько сотен раз. Возможность бесплатного создания собственного канала и удобные инструменты для его развития – основная причина роста популярности YouTube.

На развитие платформы и приток телевизионной аудитории повлияли такие факторы:

Разнообразие контента. Пользователь может найти развивающие ролики, научно-популярные видео, развлекательные программы.

Нет привязки к времени просмотра. Каждый видеоролик можно посмотреть в любое время.

Обратная связь с автором. Оценки качества («лайки» и «дизлайки»), возможность оставлять комментарии, подать жалобу на контент.

Формирование «рекомендованных» видео на основе уже просмотренных пользователем.

Рекламная политика. Пользователь может отключить рекламу, использовать «блокировщики». Это невозможно во время телевизионной трансляции.

Сегодня деятельность видеоблогеров освещается в телевизионных эфирах. Показательно, что YouTube все чаще становится инфоповодом для новостных ТВ программ и передач. Это дает дополнительные баллы популярности видеоплатформе.

Недостатки YouTube по сравнению с телевидением

Но, несмотря на все преимущества, YouTube не стал до конца удобной площадкой для творчества. Главный недостаток – большое количество роликов низкого качества, без заявленного содержания. Новому пользователю сложно найти нужный или интересный контент. Он должен буквально пересмотреть несколько десятков видеороликов, чтобы найти подходящие каналы и авторов.

На ТВ это решается проще – есть программа передач, анонсы. Зритель знает, чего ожидать от большинства продуктов, что комфортно для его восприятия, а что – нет. Другая сторона медали такого подхода – искусственное снижение развития. Принципиально новые передачи появляются редко, так как для их продвижения нужны большие материальные и технические средства.

Именно техническая составляющая является «слабым звеном» YouTube. У большинства авторов каналов нет опыта и средств для формирования качественного контента с хорошей картинкой и звуком. Они ограничиваются студийной съемкой, где функции студии выполняет квартира или арендованный офис.

Как телевидение приходит на YouTube

Большие медиакомпании поняли преимущества видеоплатформы с первых месяцев ее существования. К ним относится расширение аудитории, возможность увидеть обратную связь и обработать аналитические данные для улучшения работы. Поэтому были созданы официальные каналы YouTube для продвижения своих медиапродуктов.

Название телекомпаний и год создания канала:

CNN – 2005 г.;

BBC – 2005 г.;

Fox News – 2006 г.;

Первый Канал – 2006 г.

Телевизионные компании используют главное преимущество – зритель может пересмотреть программу, выпуск новостей или передачу в удобное время. Информационный контент используется дважды – в телевизионном эфире и на YouTube. Для второго ресурса компании не нужно вкладывать средства для создания и популяризации. Помимо расширения аудитории появился дополнительный источник дохода.

«Обратная сторона медали» такого слияния – использование YouTube-каналами телевизионного контента. Это могут быть телепередачи, документальные фильмы. Нередко причиной создания ролика блогером становиться информационный повод – обсуждение передачи или новости.

Фактически происходит постепенное слияние телевидения и YouTube в общее информационно-развлекательное медиапространство. Насколько удачным будет подобный симбиоз – покажет время. Часть программ, например – «Вечерний Ургант», пользуются большой популярностью у пользователей YouTube.

Блогер – новая профессия?

За небольшим исключением, авторами контента на YouTube являются отдельные личности или команды не более 5 человек. На первом этапе развития они воспринимали ресурс как возможность показать свое творчество или высказать мнение. Однако после введения монетизации роликов появились первые доходы. Блогеры стали зарабатывать на контенте.

Затем сформировались предложения по рекламным интеграциям, что увеличило доход авторов. Конкуренция среди них начала расти. Отчасти это стало причиной необходимости улучшения профессиональных качеств. Подобная тенденция на телевидение наблюдается редко и является скорее исключением среди ведущих и авторов программ.

Почему специализированные блогеры – это прямая конкуренция телевидению?

Знание интересов аудитории. Появилось новый термин – тренд. Для роста популярности канала, притока аудитории, и, как следствие, – дохода, автор выбирает актуальные темы для видеороликов.

Обратная связь. Инструменты YouTube позволяют увидеть обратную реакцию аудитории. Это дает возможность блогеру выбрать потенциально интересное направление деятельности, темы для следующих роликов. Телевидение более «закостенелая» система.

Специализация каналов – обзор новинок кинематографа, определенных областей науки, музыкальный и развлекательный контент, аналитика, детские видеоролики. Пользователь может сам выбрать и оценить качество предлагаемого видеоматериала. Свобода выбора – главное преимущество YouTube.

Недостаток видеоблогинга – низкий уровень подготовки авторов и техническая составляющая. Большая часть идей не реализовывается из-за отсутствия средств или навыков. Иногда материал отличается от начальной задумки, может получить негативную реакцию от зрителей из-за плохой реализации.

Предпринимаются попытки телевизионных ведущих создать собственные проекты на платформе. Пример – «Дружко Шоу». Канал стал быстро популярен, но из-за однообразия подачи информации потерял интерес у зрителей. Проект Леонида Парфенова «Парфенон» тоже не показывает выдающихся результатов – за 11 месяцев существования на канал подписалось только 470 тыс. зрителей.

Что выбирают рекламодатели

Главный источник дохода телевидения – это реклама. Рекламодателей привлекает широкий охват аудитории. Но бюджет эффективной кампании по продвижению продукта или услуги через телевидение высок. Это могут себе позволить только большие корпорации. Продвигаемый продукт должен быть востребован у большей части аудитории.

Преимущества рекламы на YouTube – таргетирование. Рекламодатели выбирают аудиторию потенциальных покупателей, заключают договоры с конкретными каналами или администрацией YouTube напрямую. В последнем случае можно подобрать условия продвижения – специализацию и длительность ролика, число показов.

Последние тенденции в рекламе – охват телевизионной аудитории и зрителей YouTube. Для этих источников создают разные рекламные ролики, чтобы исключить элемент «неприязни». Такой подход позволит привлечь потенциальных покупателей максимально эффективно.

Итоги

Ситуацию с противостоянием YouTube и телевидения можно сравнить с конфликтом семидесятилетней давности. В начале развития телевизионных каналов пророчили упадок и закрытие театров: зачем ходить на спектакль, если его можно посмотреть в домашней обстановке? Но этого не произошло, был небольшой спад посещаемости театров, однако со временем положение стабилизировалось.

То же самое сейчас происходит с телевидением. Медийные компании уже сейчас пересматривают подходы в работе – появляются новые идеи для программ, все больше блогеров из YouTube можно увидеть в телепередачах.