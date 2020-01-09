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«Турецкий поток» лишит Украину миллионов долларов. Что приобретет Россия?

9 Января 2020 238 0 Экономика
«Турецкий поток» лишит Украину миллионов долларов. Что приобретет Россия?

На Украине выразили сожаление, что «Турецкий поток» России не был остановлен так же, как «Северный поток-2» в Германию. Страна уже потеряла объемы газа, которые транспортировала в Болгарию, Турцию и другие страны. Об этом заявил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Киев будет терять 450 млн долларов ежегодно из-за «Турецкого потока».

Альтернатива старому маршруту

  • Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич торжественно открыли газопровод «Турецкий поток» в среду, 8 января. В речи по случаю запуска проекта Путин отметил, что это событие важно не только для России и Турции, но и для всей Европы.
  • В действительности «Турецкий поток» работает с 1 января 2020 года – поставки газа по нему следуют на запад Турции и в Болгарию. Таким образом газопровод выступает альтернативой трансбалканскому маршруту, который проходит через Украину, Молдавию и Румынию.
  • «Турецкий поток» представляет собой две нитки, каждая мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год. Первая нитка – для снабжения российским газом потребителей в Турции (газопровод прямо соединяет газотранспортную систему страны с запасами российского газа), вторая предназначена для Южной и Юго-Восточной Европы.

Что теряет Украина

  • Около 450 млн долларов дохода ежегодно Украина будет недополучать после запуска газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
  • По его словам, теперь Киев будет заниматься поиском новых рынков. «Мощности этого газопровода мы предлагаем другим поставщикам, и, если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта на Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС», – пояснил Макогон.
  • До этого гендиректор компании заявлял, что с января 2020 года транзит газа через Украину в балканском направлении будет проходить только для Румынии и Молдавии. Причина проста – Болгария, Турция и остальные страны в данном регионе уже не получают газ через Украину. В итоге транзит газа через украинскую территорию в этом году сократится примерно на 15 млрд кубометров, то есть на одну нитку «Турецкого потока».

Претензии переадресовать себе

  • Потеря Киевом транзита – закономерное следствие непростого отношения Украины к транспортировке российского газа в Европу на протяжении последних 30 лет, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
  • «Это исключительно их работа. Именно то, что они так бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу и вынудило нас находить альтернативные пути как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения цены», – пояснил Цеков в разговоре с RT. Он отметил, что действия России в газовой теме «совершенно понятны и обоснованы».
  • «Претензии за потери, которые Украина несет, она должна переадресовывать себе. Это результат множества ошибок», – добавил сенатор.

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Редакция "Капитала Страны"

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