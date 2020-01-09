«Турецкий поток» лишит Украину миллионов долларов. Что приобретет Россия? 238 0 Экономика

На Украине выразили сожаление, что «Турецкий поток» России не был остановлен так же, как «Северный поток-2» в Германию. Страна уже потеряла объемы газа, которые транспортировала в Болгарию, Турцию и другие страны. Об этом заявил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Киев будет терять 450 млн долларов ежегодно из-за «Турецкого потока».