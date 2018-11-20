«Турецкий поток» – Россия и Турция плетут нити «заговора» против Украины

Вчера в Стамбуле состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию строительства морской части «Турецкого потока» протяженностью более 900 км. Главными ее участниками стали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, который участвовал в формате телемоста с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. Однако пока Россия и Турция радуется, Украина протестует против этого проекта, заявляя, что нужно помешать строительству второй нитки проекта.

Надежды президентов

В ходе торжественной церемонии Владимир Путин объявил о том, что «Газпром» завершает строительство глубоководной части новой газовой магистрали. «Добыча и транспортировка газа не примитивная работа, это не просто дырку просверлить в земле и газ качать, это связано с применением высоких технологий, это самый экологичный и востребованный в мире вид первичной энергии», – заявил российский лидер. Он отметил, что Турция становится серьезным европейским хабом, и это, безусловно, отразится на геополитическом положении страны.

«С геополитической точки зрения проект имеет историческую значимость», – подчеркнул президент Турции. Он выразил надежду, что в следующем году газопровод уже можно будет ввести в эксплуатацию. Кроме морской части необходимо еще завершить строительство наземной, которая проходит по турецкой территории.

Черноморский проект

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции. Он будет представлен двумя нитками, каждая из которых будет иметь мощность 15,75 млрд куб. м газа в год. «Газпром» собирался построить газовый хаб на границе Турции с Грецией, а в июне этого года российская компания сообщила, что оценивает стоимость газопровода в 7 млрд долларов. Ранее «дочке» «Газпрома» South Stream Transport B.V. поступил заем от материнской компании на сумму в 125 млрд руб. (примерно 1,9 млрд долларов).

Задача первой нитки «Турецкого потока» – снабжение газом турецкого рынка, вторая предназначается для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для этого рассматривается два варианта маршрута: через Болгарию в Сербию и Венгрию либо через Грецию в Южную Италию.

«Турецкий поток» стал заменой «Южного потока» мощностью 63 млрд куб. м в год. От последнего российской компании пришлось отказаться, поскольку четыре года назад проект покинула Болгария. Причем, в тот раз «Газпром» был вынужден списать убытков на несколько сотен миллионов евро.

Кто придумал название

Во время торжественной церемонии Владимир Путин напомнил, что название для газопровода «Турецкий поток» в свое время предложил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы-то с вами знаем, кто придумал название «Турецкий поток», – произнес Путин, повернувшись после этого к своему турецкому коллеге. После этого в зале раздались бурные аплодисменты.

Российский лидер также напомнил, что реализовать этот проект страны договорились еще в октябре 2016 года, а «спустя всего лишь два года пройден самый сложный его этап».

Путин также выразил благодарность Эрдогану за «мужество и политическую волю», которые были проявлены в ходе реализации прокладки трубы, без чего, как заявил глава России, «в условиях растущей конкуренции подобные проекты не реализуются». Со своей стороны президент Турции подчеркнул, что проект газопровода является историческим фактом.

Украина против

Украина не могла остаться в стороне. Как заявил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский, после того как «Турецкий поток» будет запущен, транзит газа через украинскую территорию сократится на 12-13 млрд кубометров в год.

Униковский откровенно заявил, что проекту надо помешать: «Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу».

В этом плане глава Совета считает, что власти Украины должны привлечь иностранных партнеров, которые будут принимать участие в управлении своей газотранспортной системой (ГТС). Более того, есть даже «партнерский приоритет»: например, операторы из Италии, которая получает через Украину 23 млрд куб. м газа каждый год.