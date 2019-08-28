Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости

В российской Арктике открыли пять новых островов. Как сообщает INTERFAX, гидрографическая группа в составе экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа подтвердила открытие островов в бухте Визе на западном Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь пяти спрятанных под слоем льда кусочков суши - от 900 до 54 500 квадратных метров. То, что здесь под ледниками находятся географические объекты, гидрографы предположили еще в ходе экспедиций 2015-2016 годов. Для мониторинга изменений береговой линии в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля российские ученые использовали материалы дистанционного зондирования Земли. Теперь официально открытые острова подробно описаны и сфотографированы, на них проведена топографическая съемка.

Президент России подтвердил, что первые поставки газа турецким потребителям по газопроводу «Турецкий поток» начнутся до конца 2019 года. Как передает РБК, это заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. А после того как завершится строительство второй нитки, запустят транзит газа в Европу через территорию Турции. «Турецкий поток» протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции, а его сухопутная часть длиной 180 км – по турецкой территории до границ с соседними странами. Мощность каждой нитки газопровода составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган предварительно договорились о покупке Турцией российского истребителя Су-57. Как сообщает ТАСС, они вместе осмотрели самолет, представленный на авиасалоне МАКС-2019, и в ответ на вопрос президента Турции президент России подтвердил возможность приобретения этих новейших боевых машин. Кроме того, лидеры России и Турции осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38. Возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57 рассматривает и Китай. Как сообщает «Хуаньцю шибао», решение будет принято после изучения и детального сравнения преимуществ Су-57 с собственным вооружением КНР.

Россия готова поставлять в Китай ракетные двигатели. Как сообщает РИА Новости, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в рамках сотрудничества в области космических транспортных услуг Москва может выводить на орбиту космические аппараты Пекина для развертывания многоспутниковой группировки. Также страны продолжат совместную работу в сфере спутниковой навигации. Кроме того, как отметил глава российской госкорпорации, предстоящей зимой ожидается визит китайской делегации на космодром Восточный для обсуждения сотрудничества в рамках наземной космической инфраструктуры.

В регионах России появится еще пять научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 и 2021 годах. Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на их создание из федерального бюджета выделяется только 8,6 миллиарда рублей, а остальные средства поступят из внебюджетных источников - до 2024 года нужно будет привлечь еще 134 миллиарда. Как напоминает РИА Новости, нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций, их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. При этом к концу 2021 года должно быть создано не менее 15 таких центров.

В России за пять лет почти на четверть увеличилось число пациентов с сахарным диабетом. По данным Минздрава, которые приводит RT, в 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом, а по итогам 2018 года таких насчитывалось 4,8 млн человек - на 23% больше. В прошлом году самый высокий уровень заболеваемости сахарным диабетом отмечался в Псковской области - 4,8 тыс. случаев на 100 тысяч населения. В Тульской и Ивановской областях зафиксировано по 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения, в Карелии -4,4 тысяч и в Орловской области - 4,3 тысяч. Меньше всего больных сахарным диабетом в Дагестане — всего 1,1 тыс. случаев на 100 тыс. населения.